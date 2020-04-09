Обращение к жителям города от салонов красоты

— Мы, представители бьюти-индустрии в Зеленограде, хотим объяснить поправки к указу мэра Москвы, в котором салонам красоты разрешили оказывать часть услуг при наличии на то медицинской лицензии и выразить свое отношение к текущей ситуации. Вы наверняка слышали, что Правительство Москвы и Московской области в попытке смягчить удар по сфере обслуживания внесли изменения в запрет на деятельность салонов красоты, который частично разрешил выполнять услуги в соответствии с медицинской лицензией.

Хотим в первую очередь объяснить, что медицинская лицензия выдается только на те виды деятельности, которые признаны медицинскими. Парикмахерские или ногтевые услуги являются бытовыми и не подпадают под лицензирование. Это значит, что поправки в указ не разрешают выполнять маникюр и стрижку.

Во-вторых, сам принцип выборочного снятия ограничений очевидно оправданного запрета деятельности вызывает много вопросов в силу своей субъективности. Парадоксальным также является факт разрешения именно на услуги медицинского характера, хотя подобные процедуры отличаются порой повышенной контактностью.

Конечно, часть салонов де-юре может воспользоваться своим правом вернуться к работе. Однако в контексте прогрессирующей динамики заражений вирусом COVID-19, в интересах настоящего и будущего, наших гостей, родственников, сотрудников и их близких, мы настаиваем присоединиться к позиции социальной ответственности за здоровье людей и не осуществлять свою деятельность до окончания введенных мер. Катастрофические последствия, к которым ведет беспечное отношение к самоизоляции не покроет эфемерную прибыль или комфорт.

Также просим не забывать об указе правительства Москвы, в котором говорится о соблюдении дистанции при оказании услуг 1,5-2 метра. Что в корне противоречит послаблениям для медицинских услуг в салонах красоты, большинство из которых к тому же не являются экстренными.

Данную единую позицию мы выражаем вместе с Ассоциацией Предпринимателей Индустрии Красоты. А также выражаем поддержку в отношении коллег предпринимателей из смежных областей субъектов малого бизнеса — рестораторам, турфирмам и другим, чьи потери признаны максимальными Правительством РФ.

Владислав Комаров и Мария Драгулян, салоны красоты Purple; Марина Голенева, студия ногтевого сервиса Diardi; Арина и Евгений Боровинские, центр красоты ArinWest; Елена Шишкова, салоны красоты Шишка; при поддержке АПИК (Ассоциация предпринимателей индустрии красоты)