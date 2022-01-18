Москвичей с симптомами ОРВИ примут без записи дежурные врачи поликлиник

Жители Москвы с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их примут дежурные врачи, количество которых значительно увеличили, сообщили в мэрии. Означает ли это, что теперь при температуре до 38 и симптомах ОРВИ невозможно будет вызвать врача на дом, неизвестно.

Мэрия обещает, что примут всех пришедших без записи, проведут все необходимые процедуры и назначат лечение.

Выросший поток больных пациентов не скажется на безопасности, считают в мэрии, потому что на входе у всех должны измерить температуру и тех, у кого она повышена, будут отделять от остальных.

Как перевод терапевтов на борьбу с ОРВИ скажется на работу с пациентами с другими заболеваниями, неизвестно.