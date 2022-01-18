Число заболевших ковидом в Москве стремительно растёт — мэрия предпринимает меры по снижению нагрузки на поликлиники, чтобы избежать новых ограничений. Вот семь новостей о важных действиях городской администрации и текущей ситуации.
Жители Москвы с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их примут дежурные врачи, количество которых значительно увеличили, сообщили в мэрии. Означает ли это, что теперь при температуре до 38 и симптомах ОРВИ невозможно будет вызвать врача на дом, неизвестно.
Мэрия обещает, что примут всех пришедших без записи, проведут все необходимые процедуры и назначат лечение.
Выросший поток больных пациентов не скажется на безопасности, считают в мэрии, потому что на входе у всех должны измерить температуру и тех, у кого она повышена, будут отделять от остальных.
Как перевод терапевтов на борьбу с ОРВИ скажется на работу с пациентами с другими заболеваниями, неизвестно.
Количество обращений в поликлиники увеличилось в два раза за последнюю неделю, сообщил мэр Собянин. Он ожидает, что на текущей неделе число обращений удвоится ещё раз. Собянин прогнозирует, что «нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная».
По его словам, в связи с этим большинство терапевтической службы будет переводиться в систему дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и ковидом, чтобы снизить время ожидания, своевременно оказать медицинскую помощь и принять пациента.
Мэр Собянин поддержал предложение упростить оформление больничных листов и дать возможность людям закрывать их без посещения поликлиники, сообщили в мэрии. Это поможет снизить поток пациентов и разгрузить участковых врачей. «Понятно, что эта ситуация кратковременная, она не может долго сохраняться, но тем не менее в пиковый период это необходимо сделать», — сказал Собянин. В какие сроки будет реализована такая возможность, не сообщается.
Несмотря на двукратный рост заболеваемости ковидом, уровень госпитализаций практически не изменился, сообщил оперативный штаб по коронавирусу. Число заболевших в сутки в Москве увеличилось на 99%, а количество госпитализированных — на 8%. Собянин сказал, что первые данные о распространении штамма «омикрон» в Москве свидетельствуют, что у большинства людей болезнь протекает в более легкой форме.
Помимо тех ограничений, что уже действуют, дополнительных пока не будет, несмотря на резкий рост числа заболевших, сказал мэр Собянин. По крайней мере пока "медицинская система справляется" с повышенной нагрузкой.
Сейчас для заболевших ковидом карантин - 14 дней. О сокращении срока объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого "в ближайшее время" должно выйти постановления главного санитарного врача России. Когда это точно произойдет, неизвестно.
Сокращение срока карантина Голикова обосновала "оптимизацией подходов". Раньше Роспотребнадзор объяснял необходимость 14-дневного карантина тем, что этот срок соответствует «инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы».
За неделю с 10 по 16 января рост заболеваемости по гриппу и ОРВИ вырос среди всех возрастных групп. Но среди детей число заболевших пока ниже эпидемического порога, а среди взрослых эпидемическим порог превышен уже на протяжении 30 недель. При это прививочная кампания против гриппа завершена — привито 7,3 млн человек (58%).