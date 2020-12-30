Салон красоты «Дарья» в 17-м микрорайоне — что внутри? 30.12.2020 Партнерский материал

Небольшой и уютный салон красоты для женщин, мужчин и детей работает по адресу: Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5, возле четвертого подъезда. В салоне оказывают парикмахерские услуги, можно сделать маникюр и педикюр, перманентный макияж, шугаринг, нарастить ресницы. Действует акция «Знакомство с мастером». Работает солярий. Салон открыт в будни с 10:00 до 21:00, в выходные дни с 10:00 до 20:00. Рассказываем, как его найти, и покажем, что внутри салона.

Дом, в котором находится салон, расположен за гипермаркетом «Зельгрос» — въезд с Георгиевского проспекта со стороны Заречной улицы и строящегося храма. Рядом новые остановки 22 и 32-го автобусов — «Школа» и «Торговый центр».

При входе — стойка ресепшн, приветливый персонал. В холле удобный диван — можно посидеть и посмотреть телевизор. Здесь же детский столик с игрушками, карандашами и раскрасками, кулер с водой. В салоне чисто и уютно, общая атмосфера — спокойная, почти домашняя.

В зале оказывают парикмахерские услуги: стрижки, укладки, прически, окрашивание, мелирование, тонирование волос. Цены вполне приемлемые и в целом дешевле, чем во многих других салонах. Для детей установлена красивая красная машинка. Она не просто стоит, а светится, включает фары и издает разные звуки. Пока идет стрижка, ребенок будет с удовольствием «рулить». Стоимость детской стрижки, в том числе креативной, — 500 рублей. Подровнять челку стоит всего 150.

Модельные женские стрижки, включая мытье и сушку, стоят 600-1000 рублей, в зависимости от длины волос. Коррекция челки — 250. Укладки — от 500 рублей. Можно сделать любую стрижку, укладку и прическу, в том числе свадебную и коктейльную, а также выпрямить волосы. Опытные мастера понимают, что хочет клиент. «Пришла, сказала, что хочу и сделали так, как надо — профессионалы своего дела» — такие отзывы оставляют посетительницы. Это важно — любая женщина знает разницу между желаемым и конечным результатом похода в парикмахерскую.

Окрашивание волос — от 1500 рублей, мужское — от 1000. Есть все виды мелирования, осветление, модное креативное окрашивание и тонирование — омбрэ, шатуш, балаяж, Airtouch, смывка краски с волос, биозавивка. Мастера используют, в числе прочих, профессиональную краску для волос Esteller — премиум-класса от «Эстель» , — гарантирующую двойной результат после окрашивания: живой цвет и живые волосы.

Приятный бонус: при окрашивании волос средней длины — стрижка в подарок, то есть бесплатно. Акция действует до 15 января.

Поврежденные волосы можно восстановить с помощью профессионального средства из премиальной линейки Londa Velvet Oil — это мгновенное лечение. Есть и кератиновое восстановление со средствами Londa, и экспресс-уход c Estel, и полировка волос.

Мужские стрижки, в том числе, креативные, стоят 500-800 рублей, стрижка машинкой — от 200 рублей. Мужчины в салоне могут и покрасить волосы, и поухаживать за растительностью на лице — постричь и подровнять бороду, усы и брови, избавиться от лишних волос на ушах.

Для пенсионеров по будням с 10:00 до 13:00 стрижка стоит всего 250-300 рублей (мужская и женская соответственно).

Косметология расположена в отдельном кабинете. Здесь широкий спектр услуг: перманентный макияж, маникюр и педикюр, шугаринг (сахарная эпиляция), наращивание ресниц. Кстати, до 15 января действует акция «Знакомство с мастером» — 50-процентная скидка на наращивание ресниц. Нужно предварительно записаться по телефону салона или через инстаграм — написать в директ в свободной форме, с указанием желаемой даты и времени посещения. Работает топ-мастер Дарья — участник lash-чемпионатов, преподаватель. Гарантируется безупречная носка ресниц и особая выразительность взгляда. Материалы — только премиум качества. Стоимость услуги в рамках акции: 1D — 1100, 2D — 1300, 3D — 1500 рублей.

В другом отдельном кабинете работает солярий — 20 рублей минута.

Маникюр здесь делают любой. В том числе модный дизайн ногтей — аэрография, с фольгой, стразами, слайдерами, жемчугом. Цены — от 600 до 1800 рублей. Можно сделать и обычный классический маникюр или педикюр мужчине или ребенку. Например, детский маникюр стоит 300, мужской — 900 рублей.

Перманентный макияж — это коррекция и окрашивание бровей, ресниц и губ. Можно попробовать новую технику — пудровое напыление бровей. Это один из самых бережных и безболезненных методов перманентного окрашивания бровей, при этом эффектный — брови выглядят не просто красиво, но и естественно. И очень практичный: результат может держаться целый год.

Салон красоты «Дарья»

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5
Время работы: понедельник-пятница 10:00—21:00, суббота, воскресенье 10:00-20:00
Телефон: 8-903-720-43-96
Сайт: www.daria-beauty.com
Инстаграм: @darya.beautyclub
Телефон: 8-903-720-43-96

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), красота и уход, салон красоты, Дарья
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