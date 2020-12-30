Дом, в котором находится салон, расположен за гипермаркетом «Зельгрос» — въезд с Георгиевского проспекта со стороны Заречной улицы и строящегося храма. Рядом новые остановки 22 и 32-го автобусов — «Школа» и «Торговый центр».

При входе — стойка ресепшн, приветливый персонал. В холле удобный диван — можно посидеть и посмотреть телевизор. Здесь же детский столик с игрушками, карандашами и раскрасками, кулер с водой. В салоне чисто и уютно, общая атмосфера — спокойная, почти домашняя.