Автобусы 22 и 400 Т заезжают в 17-й микрорайон с июня, но пока делают там только две остановки. Это связано с передачей городу от застройщика всей объездной дороги вокруг микрорайона. Чтобы автобусы могли беспрепятственно ездить по всей дороге, в конце августа запретили парковку машин на участке от разворотной площадки автобусов до выезда на Георгиевское шоссе возле домов 33.

Автобус 22 ездит только в «новом» городе, от Привокзальной площади в 16-й микрорайон вдоль 15, 16, 18, 20-го микрорайонов. Автобус 400 Т очень востребованный, он связывает Зеленоград со станцией метро «Тушинская». Маршрут длинный, 22 остановки, в пути не меньше часа (в лучшем случае). Двигаясь по Зеленограду, он собирает жителей 14, 15, 16, 17, 18, 19-го микрорайонов.

Автобус 32 ходит от «Северной» до 16-го микрорайона по Центральному проспекту, Солнечной аллее, затем через «старый» мост сворачивает на Георгиевский проспект, проезжает вдоль 20-го микрорайона и объезжает 16-й. В обратном направлении автобус идет в «старый» город через «новый» мост, то есть Крюковскую эстакаду, проезжая мимо 19-го микрорайона. Интервалы движения маршрута в часы пик — 12-13 минут, в остальное время могут доходить до 25 минут. На 32-м зеленоградцы ездят из «старого» города в поликлинику и единственный в округе взрослый травмпункт в 20-м микрорайоне.



Более 60 процентов участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что запускать востребованный 32-й в 17-й микрорайон нужно.