Вокруг 17-го микрорайона сделали ещё три остановки. Теперь автобусы 22 и 32 будут объезжать его по кругу 06.10.2020 ZELENOGRAD.RU

С 17 октября 22-й автобус, проезжающий сейчас половину объездной дороги 17-го микрорайона, будет делать еще три остановки. Также с 17 октября в новый зеленоградский микрорайон запускают 32-й автобус. Он делает те же остановки, но в обратном направлении. Схема движения автобуса 400 Т не меняется.

В 17-м микрорайоне к двум существующим остановкам — «Георгиевский проспект» и «17 микрорайон» добавляются еще три на объездной дороге — «Детский сад», «Школа» и «Торговый комплекс», сообщили в префектуре. Все пять остановок будут делать автобусы 22 и 32, только в разных направлениях. С изменением маршрута на 32-й запустят два дополнительных автобуса по будням и один по выходным.

Автобусы 22 и 400 Т заезжают в 17-й микрорайон с июня, но пока делают там только две остановки. Это связано с передачей городу от застройщика всей объездной дороги вокруг микрорайона. Чтобы автобусы могли беспрепятственно ездить по всей дороге, в конце августа запретили парковку машин на участке от разворотной площадки автобусов до выезда на Георгиевское шоссе возле домов 33.

Автобус 22 ездит только в «новом» городе, от Привокзальной площади в 16-й микрорайон вдоль 15, 16, 18, 20-го микрорайонов. Автобус 400 Т очень востребованный, он связывает Зеленоград со станцией метро «Тушинская». Маршрут длинный, 22 остановки, в пути не меньше часа (в лучшем случае). Двигаясь по Зеленограду, он собирает жителей 14, 15, 16, 17, 18, 19-го микрорайонов.

Автобус 32 ходит от «Северной» до 16-го микрорайона по Центральному проспекту, Солнечной аллее, затем через «старый» мост сворачивает на Георгиевский проспект, проезжает вдоль 20-го микрорайона и объезжает 16-й. В обратном направлении автобус идет в «старый» город через «новый» мост, то есть Крюковскую эстакаду, проезжая мимо 19-го микрорайона. Интервалы движения маршрута в часы пик — 12-13 минут, в остальное время могут доходить до 25 минут. На 32-м зеленоградцы ездят из «старого» города в поликлинику и единственный в округе взрослый травмпункт в 20-м микрорайоне.

Более 60 процентов участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что запускать востребованный 32-й в 17-й микрорайон нужно.

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Метки:
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