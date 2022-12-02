Реклама наркотиков на фасадах домов остается безнаказанной. «Жилищник» ни разу не заявил о ней в полицию 02.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Почти полторы тысячи граффити с рекламой наркотиков нашли на территории Зеленограда в 2022 году. А теперь угадайте, сколько заявлений в полицию поступило от «Жилищника», который эти надписи закрашивал? Ноль.

При этом «Жилищник» явно тщательно учитывает каждый случай — иначе откуда им точно известно число нарко-граффити (1376).

Почему «Жилищник» не заявляет в полицию, непонятно — ведь здесь сразу несколько нарушений: это и пропаганда наркотиков, и порча имущества, и, возможно, вандализм (а это уже уголовная статья).

Раз за разом закрашивая рекламу (причем, краску и работу маляров оплачивают жители), с наркотиками не поборешься. Нужно хотя бы, как в анекдоте, «купить лотерейный билет», то есть заявить в полицию.

Похожая история происходила недавно с поджогами мусорных контейнеров. Коммунальные службы годами игнорировали эти преступления, ссылаясь на небольшой ущерб. Саботировали даже прямое указание префекта собирать по каждому случаю пакет документов и с записями камер видеонаблюдения передавать в полицию. Однако наркотики куда большее зло.

Практически все читатели «Зеленоград.ру», принявшие участие в опросе (94%), считают, что «Жилищник» или управа должны заявлять в полицию о граффити с рекламой наркотиков. Опрос проходил в телеграме и вонктакте, в нем приняло участие около тысячи человек. «Зеленоград.ру» отправит запрос в полицию и повторный — в префектуру.

При этом действующее наказание за рекламу наркотиков — относительно небольшой штраф. Практически все читатели «Зеленоград.ру», принявшие участие в опросе (97%) считают, что наказание нужно ужесточать.

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Метки:
наркотики, граффити
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