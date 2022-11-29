Граффити с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков регулярно появляются на фасадах жилых домов и других заметных поверхностях. В Зеленограде страдают буквально все районы. Однако действующее наказание сравнимо с заработком «трафаретчика» за одну ночь — а ведь его ещё надо поймать.
С появлением нового магазина, по городским стенам проходит новая волна рекламы: в июле, в сентябре, в ноябре. Производство простое — трафарет вырезают прямо в подъезде (жительница 4-го микрорайона нашла следы).
«Жилищник» старается побыстрей закрасить граффити, но закрасить черное изображение по белой стене с одного раза получается не всегда. Поэтому красят серой краской, оставляя уродливые квадраты.
При этом никакого существенного наказания за это нарушение нет. «Трафаретчика», если поймают, привлекут по статье 6.13 административного кодекса — за пропаганду наркотиков. По ней максимальное наказание — штраф пять тысяч рублей. Дополнительно можно привлечь за повреждение чужого имущества или за мелкое хулиганство с наказанием в виде штрафов в пределах тысячи рублей.
При этом на сайтах, предлагающих работу «трафаретчикам», за одну ночь обещают заработок 3500-5000 рублей. Если это правда, то потенциальный заработок сравним с наказанием, которое ещё может не наступить. Хотя жилые дома увешаны камерами видеонаблюдения, о задержанных «трафаретчиках» полиция не сообщала. Не удалось также обнаружить соответствующие дела в зеленоградских судах.