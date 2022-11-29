При этом никакого существенного наказания за это нарушение нет. «Трафаретчика», если поймают, привлекут по статье 6.13 административного кодекса — за пропаганду наркотиков. По ней максимальное наказание — штраф пять тысяч рублей. Дополнительно можно привлечь за повреждение чужого имущества или за мелкое хулиганство с наказанием в виде штрафов в пределах тысячи рублей.

При этом на сайтах, предлагающих работу «трафаретчикам», за одну ночь обещают заработок 3500-5000 рублей. Если это правда, то потенциальный заработок сравним с наказанием, которое ещё может не наступить. Хотя жилые дома увешаны камерами видеонаблюдения, о задержанных «трафаретчиках» полиция не сообщала. Не удалось также обнаружить соответствующие дела в зеленоградских судах.