Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев 17.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Не менее четырех раз писал неизвестный житель надпись «Нет *******» в лифте корпуса 505. «Жилищник» стирал надпись так часто, что стёрлась краска самого лифта. Теперь вандал пишет «Нет вобле», а некоторые жители готовы за свои деньги купить камеру видеонаблюдения, чтобы его поймать.

История появления надписи про воблу такая — недавно жительница Тюмени написала мелками на асфальте «Нет в***е», а в суде пояснила, что имела в виду «воблу», к которой испытывает острую неприязнь. Суд её оправдал. После этого противники «специальной военной операции» стали использовать слова «вобла» вместо слова *******. Вероятно, житель 505-го корпуса последовал этому примеру.

На просьбу поставить камеру в лифте «Жилищник» ответил, что это не предусмотрено. При этом некоторые жители готовы оплатить оборудование и установку камеры: «Надоело любоваться на эти художества», пишет один из них. Другой говорит «Жаль, что камера не предусмотрена — тогда проще отмывать до бесконечности». Хотя, вероятно, вандал не будет рисовать в лифте «до бесконечности», а успокоится с окончанием «специальной военной операции». Но камера всё равно пригодится — какой-то другой сосед как-то оставил после себя в этом же лифте лужу мочи.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, вандализм, лифты, камеры видеонаблюдения, граффити
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Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
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