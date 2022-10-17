Не менее четырех раз писал неизвестный житель надпись «Нет *******» в лифте корпуса 505. «Жилищник» стирал надпись так часто, что стёрлась краска самого лифта. Теперь вандал пишет «Нет вобле», а некоторые жители готовы за свои деньги купить камеру видеонаблюдения, чтобы его поймать.
История появления надписи про воблу такая — недавно жительница Тюмени написала мелками на асфальте «Нет в***е», а в суде пояснила, что имела в виду «воблу», к которой испытывает острую неприязнь. Суд её оправдал. После этого противники «специальной военной операции» стали использовать слова «вобла» вместо слова *******. Вероятно, житель 505-го корпуса последовал этому примеру.
На просьбу поставить камеру в лифте «Жилищник» ответил, что это не предусмотрено. При этом некоторые жители готовы оплатить оборудование и установку камеры: «Надоело любоваться на эти художества», пишет один из них. Другой говорит «Жаль, что камера не предусмотрена — тогда проще отмывать до бесконечности». Хотя, вероятно, вандал не будет рисовать в лифте «до бесконечности», а успокоится с окончанием «специальной военной операции». Но камера всё равно пригодится — какой-то другой сосед как-то оставил после себя в этом же лифте лужу мочи.