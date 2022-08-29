Автор @ рассказал «Зеленоград.ру», что когда была старая площадка, он рисовал рядом с ней черепашку ниндзя.

Рисовать граффити на плёнке, растянутой между деревьями, не новая идея — у этой техники даже есть специально название «целлограффити». С её помощью можно создавать настоящие шедевры (смотрите на последней фотографии рисунок белого медведя авторства московского художника Евгения Чеса).