Рядом с новой «космической» детской площадкой в лесу за 914 корпусом появились тематические граффити. На них персонажи мультфильма «История игрушек»: космический рейнджер Базз Лайтер со своим девизом «Бесконеность — не предел», безымянный трёхглазый инопланетянин и злой император Зург.
Автор @ рассказал «Зеленоград.ру», что когда была старая площадка, он рисовал рядом с ней черепашку ниндзя.
Рисовать граффити на плёнке, растянутой между деревьями, не новая идея — у этой техники даже есть специально название «целлограффити». С её помощью можно создавать настоящие шедевры (смотрите на последней фотографии рисунок белого медведя авторства московского художника Евгения Чеса).
«Таких творческих художников надо брать в штат «Жилищника» для раскраски детских площадок и прилегающих территорий! — восхищаются читатели телеграм-чата 9 микрорайона, где поделились этими фотографиями и просят разрисовать водокачку в корпусе 913А, в стиле Симпсонов или Футурамы.