«Рахмановский» пруд — где он был в Зеленограде и почему исчез 05.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Знаете ли вы, что в 9-м микрорайоне правее нынешнего магазина «Перекресток» (а раньше Универсама №40), примерно на месте автомобильной стоянки в недалеком прошлом был… пруд. Ну как пруд — прудик, «лужа», болотце. Вот его история — от спокойной жизни в усадьбе кирпичного магната купца Рахманова до исчезновения под натиском нового города.

На фото — вид со стороны будущего 9 района на «Рахмановский» пруд, корпус 823 (пятиэтажка), за ней видна башня — корпус 824. Снимок сделан примерно от корпуса 900, где ныне «Перекресток». 1970-1975 годы.

Когда-то пруд знавал лучшие времена. Во второй половине 1960-х это был небольшой, но чистый и живописный водоёмчик — прибежище местной детворы, юных рыбаков и не менее юных физкультурниц.

«С 1966 года я жила в корпусе 825 — теперь это 8 район, а тогда был старый — 12-й и номер корпуса был 1216. Напротив нашего дома (немного правее нынешнего „Перекрестка“) был этот прудик, и еще будучи школьницами мы с подружками бегали туда заниматься зарядкой, физкультурой, бегом».

На переднем плане виден водоёмчик и мальчик с удочкой. Вокруг лежали огороды, где росла картошка, стояли деревенские сараюшки, погреба, и круглая силосная башня, из красного кирпича — позже там были мастерские. Иногда на поле паслись колхозные коровы. Через луговину тек ручей (там, где вдалеке стоит девочка — на фото). На поле росли цветы, порхали бабочки. В теплое время года мальчишки плавали по пруду на самодельных плотах, зачастую сделанных из снятых с петель дверей сараев.

«В этом пруду я ловил тритонов, и вместе с друзьями плавал на плоту, сделанном из каких-то дверей, рискуя погрузиться в воду, — вспоминает Дмитрий З. — Риск зачастую сбывался. А в пруду водились пиявки. Однажды я видел пиявку близко к поверхности — она плыла боком, извиваясь, такая серебристо-пыльная в чистой воде и как будто сухая. Жуткое зрелище, доложу я вам! С тех пор я передумал плавать там на двери».

В пруду водились караси, бычки. «Я живу в 820 корпусе и хорошо помню этот прудик, — говорит Татьяна Б. — Мы с одноклассником Сашкой ходили туда ловить бычков, а моя мама их жарила. Я не ела, а Саньке эта рыба нравилась».

Неподалеку от пруда росли вкусные шипастые боярышники, ребятишки охотно собирали их и ели. Зимой пруд превращался в естественный каток, и детвора из окрестных домов каталась тут на коньках.

До строительства Зеленограда эта местность принадлежала совхозу «Крюковский». Там стояли колхозные постройки, и находился скотный двор с кирпичной силосной башней. В 1950-х годах ученики Крюковских школ отрабатывали тут «трудовую четверть», помогая колхозникам заготавливать силос на зимний корм скоту.

Находившийся неподалеку пруд, школьники и взрослые называли между собой колхозным — это не было названием водоёма, просто обозначало его принадлежность (настоящий Колхозный пруд был в другом месте). В жаркие дни здесь даже купались.

Если взглянуть на старые карты, например на карту 1878 года, то пруд, доживавший свои дни в 1970-х, виден и там.

До революции он располагался в усадьбе помещика Ивана Рахманова — крупнейшего местного землевладельца и хозяина кирпичных заводов. Место, где стояла усадьба Рахманова, установил зеленоградский археолог Александр Неклюдов в 1994—1996 годах. Она находилась на территории современных 8 и 9 микрорайонов Зеленограда между магазином «Перекресток», автомобильной стоянкой в 9-м районе и корпусом 820. А помещичий дом, судя по найденным археологом обломкам строительного известняка, изразцов и кирпичей, стоял на территории современного водозаборного узла (возле корпуса 820а).

По словам Неклюдова, уточнить место, где была усадьба, помог старожил «нового Крюкова» Сергей Разорёнов, который помнил, «как помещик Рахманов не позволял им, мальчишкам, рвать в своем имении терн (так дети называли боярышник), остатки которого до советских времен сохранились возле школы № 897 и соседних корпусов». Это те самые боярышники, которые сто лет спустя охотно обрывали на берегу рахмановского пруда зеленоградские ребятишки.

После революции усадьба Рахманова была национализирована. А в главном усадебном доме организовали школу второй ступени, где обучали с 5-го по 9, а затем и по 10-й классы. (Деревянная школа 1-й ступени — железнодорожная, стояла в те годы близ станции, с правой стороны по ходу поезда на Москву.) Учились в ней в основном дети из семей рабочих-железнодорожников, а преподавала учительница Нина Ильинична Тагурова.

Рахмановский пруд прекратил свое существование во второй половине 1970-х годов. Когда началось строительство 9-го микрорайона, пруд, окольцованный трубами коллекторов, приобрёл совершенно непрезентабельный вид и со временем превратился в чахлое болотце, которое засыпали, когда по соседству началось сооружение детского сада.

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Метки:
микрорайон 9, история зеленограда
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