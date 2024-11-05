На переднем плане виден водоёмчик и мальчик с удочкой. Вокруг лежали огороды, где росла картошка, стояли деревенские сараюшки, погреба, и круглая силосная башня, из красного кирпича — позже там были мастерские. Иногда на поле паслись колхозные коровы. Через луговину тек ручей (там, где вдалеке стоит девочка — на фото). На поле росли цветы, порхали бабочки. В теплое время года мальчишки плавали по пруду на самодельных плотах, зачастую сделанных из снятых с петель дверей сараев.

«В этом пруду я ловил тритонов, и вместе с друзьями плавал на плоту, сделанном из каких-то дверей, рискуя погрузиться в воду, — вспоминает Дмитрий З. — Риск зачастую сбывался. А в пруду водились пиявки. Однажды я видел пиявку близко к поверхности — она плыла боком, извиваясь, такая серебристо-пыльная в чистой воде и как будто сухая. Жуткое зрелище, доложу я вам! С тех пор я передумал плавать там на двери».

В пруду водились караси, бычки. «Я живу в 820 корпусе и хорошо помню этот прудик, — говорит Татьяна Б. — Мы с одноклассником Сашкой ходили туда ловить бычков, а моя мама их жарила. Я не ела, а Саньке эта рыба нравилась».

Неподалеку от пруда росли вкусные шипастые боярышники, ребятишки охотно собирали их и ели. Зимой пруд превращался в естественный каток, и детвора из окрестных домов каталась тут на коньках.

До строительства Зеленограда эта местность принадлежала совхозу «Крюковский». Там стояли колхозные постройки, и находился скотный двор с кирпичной силосной башней. В 1950-х годах ученики Крюковских школ отрабатывали тут «трудовую четверть», помогая колхозникам заготавливать силос на зимний корм скоту.