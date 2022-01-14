Подойдя к своему подъезду в корпусе 1132, местный житель Иван увидел, как рабочий красит внешнюю стену подъезда. Это было в четверг, когда на улице был сильный мороз. Иван достал телефон, включил камеру и начал выяснять, что это за новые технологии покраски в зимнюю погоду. Рассказываем, что было дальше.
Между Иваном и рабочим состоялся такой диалог:
— Что, дружище, красишь? Температуру-то видел? Знаешь, что нельзя красить в такую погоду?
— Камеру убери…
— Нет, я снимаю, какой чепухой ты занимаешься.
— Сказали «сделай, надо сдавать»
— Кто сказал? [рабочий отворачивается] Ты скажи, кто сказал, чтобы я знал с кем общаться, я понимаю, что ты исполнитель…
[Рабочий уходит в подъезд, продолжая просить убрать камеру]
— Ты из Жилищника? Почему я должен убирать камеру? Ты что, стесняешься того, что делаешь?
[Уходят в подъезд]
— Ну, что мы красим в такую погоду, ребят, вы что? Вы нормальные? Вы же не тупые, вы же понимаете, что в такую погоду красить нельзя… [рабочий снова просит выключить камеру] нет, я не буду выключать камеру!
— Ты кто такой?
— А ты кто такой?
— Мы из «Жилищника».
— Отлично, дайте мне номер начальника, кто указание дал [красить]
— Начальник наверху, сейчас придёт
— Поднимайся за ним, у меня нет времени ждать
— Ты кто, скажи?
— Я жилец этого дома, тот кто вам деньги даёт на эту чепуху?.. Ты что глаза так отводишь, будто я не прав. Ты же понимаешь, что хернёй занимаешься?
— Ты прав. Сверху сказали «сделай»…
— Да в жопу надо посылать «сверху»… Вы нормальные красить в -12? Должно быть 5 градусов минимум
После этого Иван дождался начальника рабочих — Александра. Он спустился к ним и, со слова Ивана, рассказал, что им приказали красить, потому что на следующей неделе будет проверка. «Мы мелкие черви и не можем отказаться [делать эту работу]», сказал Александр.
В итоге Иван «всех оттуда разогнал, чтобы они не делали эту бессмысленную работу». Также он созвонился с отделением «Жилищика» в районе Силино — там, по его словам, «делают удивлённый вид» и говорят, что красить в мороз ненормально.
В четверг рабочие действительно прекратили покраску, но в пятницу Иван видел, что кто-то опять идёт с краской к дому.
Рабочие красили металлический профлист и в принципе, существуют краски, которыми можно красить металл в мороз.
Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Жилищник», чтобы выяснить детали этого происшествия:
- какой именно краской красили
- чем была вызвана необходимость красить в мороз
- зачем вообще было нужно перекрашивать нормально стену, которая выглядит вполне удовлетворительно
- и согласован ли с жителями новый оттенок серого