«Я жилец этого дома — тот кто вам деньги даёт на эту чепуху»

Между Иваном и рабочим состоялся такой диалог:

— Что, дружище, красишь? Температуру-то видел? Знаешь, что нельзя красить в такую погоду?

— Камеру убери…

— Нет, я снимаю, какой чепухой ты занимаешься.

— Сказали «сделай, надо сдавать»

— Кто сказал? [рабочий отворачивается] Ты скажи, кто сказал, чтобы я знал с кем общаться, я понимаю, что ты исполнитель…

[Рабочий уходит в подъезд, продолжая просить убрать камеру]

— Ты из Жилищника? Почему я должен убирать камеру? Ты что, стесняешься того, что делаешь?

[Уходят в подъезд]

— Ну, что мы красим в такую погоду, ребят, вы что? Вы нормальные? Вы же не тупые, вы же понимаете, что в такую погоду красить нельзя… [рабочий снова просит выключить камеру] нет, я не буду выключать камеру!

— Ты кто такой?

— А ты кто такой?

— Мы из «Жилищника».

— Отлично, дайте мне номер начальника, кто указание дал [красить]

— Начальник наверху, сейчас придёт

— Поднимайся за ним, у меня нет времени ждать

— Ты кто, скажи?

— Я жилец этого дома, тот кто вам деньги даёт на эту чепуху?.. Ты что глаза так отводишь, будто я не прав. Ты же понимаешь, что хернёй занимаешься?

— Ты прав. Сверху сказали «сделай»…

— Да в жопу надо посылать «сверху»… Вы нормальные красить в -12? Должно быть 5 градусов минимум