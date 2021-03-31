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Прощай, гармошка. Сочлененные автобусы в Зеленограде больше не ходят 31.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Еще два года назад на длинных зеленоградских маршрутах ездили автобусы повышенной вместимости на 150 пассажиров. Теперь «гармошки» в Зеленограде окончательно заменили НефАЗами. «Мосгортранс» считает, что их достаточно, потому что автобусов в округе за три года стало больше на 25%. При этом на маршруты в Москве новые гармошки продолжают закупать.

Еще летом 2019 года по Зеленограду ходили двадцать автобусов-«гармошек» на маршрутах №15, 19 и 400 «поостановочный». В конце того же года власти заявили, что все сочлененные автобусы заменят на НефАЗы. 85% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что «гармошки» на длинных маршрутах надо оставить.

По Зеленограду и на 400-х маршрутах сейчас курсируют НефАЗы 5299-40-52, и они считаются автобусами большого класса, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». В 2019 и 2020 годах в Зеленоградский автокомбинат поставили 376 таких автобусов, ежедневно на маршруты выходят 350. В 2018-м выходили 276 автобусов, отметили в «Мосгортрансе». В ближайшее время запуск автобусов особо большого класса (это и есть «гармошки») в Зеленограде не планируется.

В новых НефАЗах 29 сидячих мест, всего вмещается до 111 пассажиров. А в сочлененные ЛиАЗы, в зависимости от модели, помещалось 150-154 пассажира, было 30-34 посадочных места. В ГолАЗах туристического класса, которые еще изредка запускают на 400-е маршруты, сидячих мест 47-53, стоячих — 10-13.

Между тем, в Москве автобусы особо большого класса есть и перевозят пассажиров. Более 400 «гармошек» закупили в прошлом году, они работают на маршрутах на востоке, юге и юго-западе столицы. При этом они отвечают современным требованиям — низкопольные, с кондиционерами, зарядками для гаджетов и так далее. В них вмещается минимум 140 человек.

А в этом году в Москву поступил первый сочлененный автобус КамАЗ — его сейчас тестируют. Вместимость — до 162 человек. На основе этого автобуса собираются разработать электробус особо большой вместимости. То есть, потребность в таком подвижном транспорте, по расчетам департамента транспорта или «Мосгортранса», есть — но в других округах Москвы.

Нужно ли вернуть в Зеленоград «гармошки»
Да (напишу в комментарии на какие маршруты)
Нет
Затрудняюсь ответить
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Метки:
общественный транспорт, автобусы
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Обсуждение
Торопов
2 часа назад
Эти Нефазы даже хуже Лиазов. Ублюдочный салон, всё тарахтит, вонь. #оноженовое
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