Электричества не было две недели. Прокуратура ответила (копия есть у «Зеленоград.ру»), что в уведомлении «Жилищника» была указана общая сумма долга на все услуги (коммунальные, дополнительные, квартплата), в то время как «основанием для приостановки или ограничения конкретной коммунальной услуги является неполная оплата именно конкретного вида коммунальной услуги». Вероятно, имеется в виду, что электричество могут выключить только из-за долга за электричество. Кроме того, в уведомлении не было информации о технической возможности (или её отсутствии) «введения ограничения предоставления коммунальной услуги». Таким образом, нарушена статья 161 Жилищного кодекса и федеральный закон №354 (пункт 118). Гендиректор «Жилищника» обязан устранить нарушения, резюмировала прокуратура. Не уточнив, что это значит — то ли уведомление переделать, то ли электричество включить. Судя по тому, что включили, — второе.

А префектура ответила, что электричество вернули после погашения долга. Но, во-первых, долг был оплачен после включения электричества, говорит житель, — поэтому прямой связи нет. А во-вторых — вот же, прокуратура считает это отключение незаконным. А префектура нет. Он намерен добиваться официальных письменных извинений от «Жилищника» и перерасчета платы за отопление, поскольку две недели не жил в своей квартире.

Судя по всему, это не разовый случай. «Когда я пришел в прокуратуру, был вторым по этому вопросу, потом пошёл в „Жилищник“, и там было около десяти человек с отключенным электричеством, — рассказал житель. — В магазине слышал от женщины, что ей тоже отключили свет. А у неё двое детей».