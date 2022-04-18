Отключать электричество в квартире, чтобы собственник погасил долг за жилищно-коммунальные услуги — так решил зеленоградский «Жилищник» и договорился об этом с «Мосэнергосбытом». Но стоило одному из попавших под такое отключение обратиться в прокуратуру, как свет вернули обратно. При этом долга за электричество у него не было. Рассказываем историю жителя 4-го микрорайона, который из-за отсутствия электричества две недели жил у родственницы и теперь намерен добиваться извинений и перерасчета.
Он потерял работу, и денег на квартплату просто не было. Накопился долг — к январю он составил 35 тысяч рублей. В ноябре прошлого года он уведомил «Жилищник» о своей проблеме, написал, что ищет работу, и попросил предоставить рассрочку. Ему отказали без каких-либо аргументов. Работа нашлась, он начал выплачивать долг. Но электричество все равно выключили. По словам жителя, письменного уведомления от «Жилищника» — заказным или обычным письмом — до отключения он не получал. А когда уже света не было, на входной двери обнаружил бумагу с угрозой («мерой оперативного воздействия», как было написано — копия есть у «Зеленоград.ру») — отключить электричество.
Без электричества жить сложно. Молодой человек собрал вещи и уехал к пожилой родственнице — благо она есть и живет в Зеленограде. Почитал Жилищный кодекс и написал заявление в прокуратуру и обращение в префектуру. Заодно позвонил в «Мосэнергосбыт» и спросил, имеет ли «Жилищник» право отключать электричество в квартире — ведь долга за него нет. Да, «Жилищник» может так сделать, ответили в организации, не уточнив правовое основание.
Электричества не было две недели. Прокуратура ответила (копия есть у «Зеленоград.ру»), что в уведомлении «Жилищника» была указана общая сумма долга на все услуги (коммунальные, дополнительные, квартплата), в то время как «основанием для приостановки или ограничения конкретной коммунальной услуги является неполная оплата именно конкретного вида коммунальной услуги». Вероятно, имеется в виду, что электричество могут выключить только из-за долга за электричество. Кроме того, в уведомлении не было информации о технической возможности (или её отсутствии) «введения ограничения предоставления коммунальной услуги». Таким образом, нарушена статья 161 Жилищного кодекса и федеральный закон №354 (пункт 118). Гендиректор «Жилищника» обязан устранить нарушения, резюмировала прокуратура. Не уточнив, что это значит — то ли уведомление переделать, то ли электричество включить. Судя по тому, что включили, — второе.
А префектура ответила, что электричество вернули после погашения долга. Но, во-первых, долг был оплачен после включения электричества, говорит житель, — поэтому прямой связи нет. А во-вторых — вот же, прокуратура считает это отключение незаконным. А префектура нет. Он намерен добиваться официальных письменных извинений от «Жилищника» и перерасчета платы за отопление, поскольку две недели не жил в своей квартире.
Судя по всему, это не разовый случай. «Когда я пришел в прокуратуру, был вторым по этому вопросу, потом пошёл в „Жилищник“, и там было около десяти человек с отключенным электричеством, — рассказал житель. — В магазине слышал от женщины, что ей тоже отключили свет. А у неё двое детей».
Прокуратура в своем ответе указывает на нарушении двух законов. С первым понятно: в 354-м федеральном законе, который регулирует предоставление коммунальных услуг, в частности, указано: «В случае, если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности». И оговаривается, что предоставление такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено. или, если нет технической возможности ограничить — сразу останавливать. В случае с электричеством препятствий к частичному ограничению не видится — это не заглушку в канализацию опускать (еще одна практика работы с должниками «Жилищника»). Тут проще: поставил пломбу — убрал пломбу.
Второй закон, на который ссылается прокуратура — статья 161 Жилищного кодекса РФ, — описывает требования к управлению домом. Вероятно, здесь работает пункт о благоприятных и безопасных условиях проживания граждан и предоставлении коммунальных услуг.
Кроме того, пункт 122 того же 354-го ФЗ гласит, что приостановление коммунальной услуги не должно «приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания». В постановлении Пленума Верховного суда РФ №22 разъясняется, что долг не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги. А действия исполнителя не должны нарушать прав и законных интересов других лиц и создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
«Жилищник» в свою очередь, обосновывает отключение электричества за коммунальные долги частью 11 всё того же ФЗ №354. Там, среди прочего, сказано о приостановке или ограничении предоставления коммунального ресурса должникам. Такое же право есть в пункте «д» статьи 32 этого постановления. В каком законном акте утверждается право управляющей компании прекратить подачу потребителю коммунального ресурса, который оплачен отдельно (электричества), — нам неизвестно.
Очевидно, другие методы борьбы с неплательщиками коммуналки себя исчерпали. Злостным должникам «Жилищник» перекрывает канализацию: спускает заглушки в канализационную трубу, вода не идет в унитаз в конкретной квартире. Но такие заглушки можно вышибить, что и делают жители. Они неправильно встают в трубе, в итоге заливает квартиры ниже. Об этом рассказывал замглавы управы района Крюково Дмитрий Григорьев. Говоря о новом способе — отключении электричества, — он отметил, что «проще работать с относительно небольшими суммами, когда можно договориться о выплате долга в рассрочку». В описанном выше случае в рассрочке почему-то отказали.
Остальные способы — это обзвон, обход и суды с должниками. Серьезной проблемой назвал коммунальные долги зампрефекта Олег Панин, курирующий вопросы ЖКХ. На сегодняшний день из 86 тысяч финансово-лицевых счетов квартир (общее число) в Зеленограде 12 тысяч имеют долги, общая их сумма — 416 миллионов. Самыми эффективными мерами борьбы со злостными неплательщиками Панин назвал отключение канализации «и особенно электроэнергии».
В целом борьба с должниками за коммуналку идёт успешно. По данным самого «Жилищника», за последние полгода число должников снизилось в полтора раза, а сумма задолженности — почти в два раза.
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Сам по себе факт направления в адрес должника предупреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено (независимо от причин неполучения) и возвращено отправителю, не свидетельствует о том, что потребитель поставлен в известность о возможности введения ограничения либо прекращения предоставления ему коммунальной услуги (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 302-ЭС19-9896).
К этому выводу пришел ВС РФ, рассматривая жалобу РСО, – она ограничила своему потребителю-должнику неоплаченную коммунальную услугу. А должник нажаловался в жилнадзор, который предписал РСО возобновить потребителю подачу коммунальной услуги по электроснабжению, потому что РСО ввело ограничение предоставления данной коммунальной услуги без надлежащего уведомления потребителя за 20 суток.
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https://www.garant.ru/news/1291644/
Вместо того чтобы организовать рабочие места в Зеленограде власти и ЖКХ борются с безработными без разбирательств.