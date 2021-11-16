А это вообще законно?

Григорьев говорит, что есть договоренность с «Мосэнергосбытом». Судя по его словам и уведомлениям, которые «Жилищник» рассылает должникам (есть у «Зеленоград.ру»), речь идет именно о долгах за содержание дома, холодную и горячую воду, капремонт — всё, что есть в Едином платёжном документе (ЕПД). Вероятно, у большинства должников за ЖКУ есть долги и за электричество.

В уведомлении об отключении электричества «Жилищник» ссылается на часть 11 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» (постановление правительства РФ №354 от 06.05.2011). Там, среди прочего, сказано о приостановке или ограничении предоставления коммунального ресурса должникам. Такое же право есть в пункте «д» статьи 32 этого постановления. Статья 546 гражданского кодекса о расторжении договора энергоснабжения также предусматривает отключение электричества в случае «нарушения обязательств по оплате энергии».

Однако при наличии долга по ЕПД, электричество может быть оплачено — ведь за электричество платят напрямую в «Мосэнергосбыт». Может ли «Жилищник» отключать электричество в этом случае, неизвестно. Мы не смогли найти право управляющей компании прекратить подачу потребителю того коммунального ресурса, который оплачен отдельно — то есть отключить оплаченное электричество за неоплаченные услуги по ЕПД.

Впрочем, в уведомлении «Жилищника» не говорится прямо об отключении электричества — это формулируется так: «Приостановление услуги управляющей компании — содержание общего имущества, в том числе участка электросетей, обеспечивающего электроснабжение в квартире».

Как технически будет осуществляться это отключение, неизвестно. По правилам это делается так: «Исполнитель обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг». Будет ли такая возможность, если счетчик не на лестничной клетке, а в квартире или в общем коридоре за закрытой дверью, неизвестно.

Кроме того, пункт 122 упомянутых Правил говорит, что приостановление коммунальной услуги не должно «приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания». В постановлении Пленума Верховного суда РФ №22 разъясняется, что долг не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги. А действия исполнителя не должны нарушать прав и законных интересов других лиц и создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.