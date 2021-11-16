В квартирах с долгами за жилищно-коммунальные услуги выключат электричество до погашения долга — такую практику начал зеленоградский «Жилищник». Предупреждения уже разложили некоторым должникам в почтовые ящики. Прежнее наказание — заглушки в канализацию — не помогло, а даже навредило ни в чем не повинным соседям.
О новом способе борьбы со злостными неплательщиками в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал замглавы управы района Крюково по вопросам ЖКХ и благоустройства Дмитрий Григорьев. Отметив, что речь не идет о долгах свыше миллиона рублей, поскольку, по его словам, «понятно, что такие уже не оплатят». Проще работать с относительно небольшими суммами, когда можно договориться о выплате долга в рассрочку.
Долги собственников за ЖКУ превышают полмиллиарда рублей. Долги считаются от двух месяцев неуплаты. По данным «Жилищника» на сентябрь 2021 года в Зеленограде:
- около 8,5 тысяч должников
- общая сумма задолженности свыше 624 млн рублей
- средняя сумма долга (медиана) — около 32 тысяч рублей, срок задолженности — пять месяцев
- самый большой долг за 13 с лишним лет — свыше 1,5 млн рублей
Григорьев говорит, что есть договоренность с «Мосэнергосбытом». Судя по его словам и уведомлениям, которые «Жилищник» рассылает должникам (есть у «Зеленоград.ру»), речь идет именно о долгах за содержание дома, холодную и горячую воду, капремонт — всё, что есть в Едином платёжном документе (ЕПД). Вероятно, у большинства должников за ЖКУ есть долги и за электричество.
В уведомлении об отключении электричества «Жилищник» ссылается на часть 11 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» (постановление правительства РФ №354 от 06.05.2011). Там, среди прочего, сказано о приостановке или ограничении предоставления коммунального ресурса должникам. Такое же право есть в пункте «д» статьи 32 этого постановления. Статья 546 гражданского кодекса о расторжении договора энергоснабжения также предусматривает отключение электричества в случае «нарушения обязательств по оплате энергии».
Однако при наличии долга по ЕПД, электричество может быть оплачено — ведь за электричество платят напрямую в «Мосэнергосбыт». Может ли «Жилищник» отключать электричество в этом случае, неизвестно. Мы не смогли найти право управляющей компании прекратить подачу потребителю того коммунального ресурса, который оплачен отдельно — то есть отключить оплаченное электричество за неоплаченные услуги по ЕПД.
Впрочем, в уведомлении «Жилищника» не говорится прямо об отключении электричества — это формулируется так: «Приостановление услуги управляющей компании — содержание общего имущества, в том числе участка электросетей, обеспечивающего электроснабжение в квартире».
Как технически будет осуществляться это отключение, неизвестно. По правилам это делается так: «Исполнитель обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг». Будет ли такая возможность, если счетчик не на лестничной клетке, а в квартире или в общем коридоре за закрытой дверью, неизвестно.
Кроме того, пункт 122 упомянутых Правил говорит, что приостановление коммунальной услуги не должно «приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания». В постановлении Пленума Верховного суда РФ №22 разъясняется, что долг не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги. А действия исполнителя не должны нарушать прав и законных интересов других лиц и создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
Раньше власти боролись с должниками, ставя заглушки в канализацию. Их спускают с чердака в канализационную трубу, тем самым перекрывая подачу воды в унитаз в конкретной квартире. Но при этом страдают соседи снизу, сообщил Григорьев, — заглушки жители-должники вышибают, они неправильно встают в трубе, в итоге заливает квартиры ниже. Например, такой случай был в корпусе 1804. Но заглушки всё равно будут ставить, сказал замглавы управы.
По действующему законодательству, ни за какие долги не могут отключить отопление и холодную воду. А остальное могут, но есть нюансы. Судебная практика показывает, что такие действия управляющей компании могут быть расценены как нарушение закона. И ей же придется убирать из канализации заглушки и платить штраф.
Например, в 2019 году Верховный Суд РФ вынес постановление по делу о привлечении к административной ответственности руководителя управляющей компании, распорядившегося поставить заглушку должнику. Суть документа такова: приостановить можно только ту коммунальную услугу, за которую у потребителя имеется долг. В данном случае это водоотведение. Потому что задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги подлежит расчету в отдельности, а ограничению либо приостановлению в случае неполной оплаты потребителем подлежит конкретная (не полностью оплаченная) коммунальная услуга (пункты 118, 119 упомянутых выше правил). А в уведомлении, направленном должнику, об этом ничего не было сказано — просто сообщалось о будущем перекрытии канализации за долг. Долг жителя составлял 50 тысяч рублей, в итоге на столько же оштрафовали гендиректора УК.