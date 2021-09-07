Почему такие суды — наша с вами проблема

Это не первый и, скорее всего, не последний такой иск. Например, в 2019 году «Мосэнерго» требовала вернуть ей более 69 миллионов рублей, в другом процессе в 2020 году — более 140 млн. По обеим задолженностям начислили неустойки по 6,7 млн рублей. В этих процессах неустойки коммунальщикам не простили, эти дополнительные затраты пришлось выплачивать по утвержденному графику.

В целом за пять лет зеленоградские управляющие компании потеряли в судах с поставщиками коммунальных услуг, своими подрядчиками и страховщиками почти 27 миллионов рублей — и это только на неустойках, пенях и судебных расходах за несвоевременную оплату. Если раскидать эти миллионы на всех жителей Зеленограда, получится не так уж много, но в этой сумме покрашенные подъезды, скамейки во дворах, чистая вода из крана и горячие батареи — ведь гасить эти типы долгов можно только из тех средств, которые «Жилищник» заработал на своих платных услугах.

Получается, что по каким-то причинам «Жилищники» не платили за поставленные ресурсы вовремя, а потом отдавали даже больше. «Зеленоград.ру» рассказывал, почему это может происходить: управляющим компаниям не платят жильцы, споры с компаниями касательно объемов поставленных ресурсов, маленькие поступления с платных услуг.