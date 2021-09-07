Зеленоградский «Жилищник» подписал мировое соглашение с теплоснабжающей компанией (ТСК) «Мосэнерго» по делу о долге в 393 млн рублей. Это долг по договорам, заключенным в том числе еще 14 лет назад. Однако мировое соглашение освободило «Жилищник» только от неустойки в 22 миллиона, а основной долг всё равно придётся выплатить до конца июня 2023 года. Рассказываем, почему долги «Жилищника» — наша с вами проблема, почему их нужно выбивать через суд и почему бы не платить вовремя.
Это не первый и, скорее всего, не последний такой иск. Например, в 2019 году «Мосэнерго» требовала вернуть ей более 69 миллионов рублей, в другом процессе в 2020 году — более 140 млн. По обеим задолженностям начислили неустойки по 6,7 млн рублей. В этих процессах неустойки коммунальщикам не простили, эти дополнительные затраты пришлось выплачивать по утвержденному графику.
В целом за пять лет зеленоградские управляющие компании потеряли в судах с поставщиками коммунальных услуг, своими подрядчиками и страховщиками почти 27 миллионов рублей — и это только на неустойках, пенях и судебных расходах за несвоевременную оплату. Если раскидать эти миллионы на всех жителей Зеленограда, получится не так уж много, но в этой сумме покрашенные подъезды, скамейки во дворах, чистая вода из крана и горячие батареи — ведь гасить эти типы долгов можно только из тех средств, которые «Жилищник» заработал на своих платных услугах.
Получается, что по каким-то причинам «Жилищники» не платили за поставленные ресурсы вовремя, а потом отдавали даже больше. «Зеленоград.ру» рассказывал, почему это может происходить: управляющим компаниям не платят жильцы, споры с компаниями касательно объемов поставленных ресурсов, маленькие поступления с платных услуг.
Префект Анатолий Смирнов ранее объяснял «Зеленоград.ру», что собираемость с жителей составляет 94-98% в разные периоды, «Этот недобор — безнадёжный долг. Чаще всего это происходит с семьями, с которых взять нечего. В своё время мы через центр жилищных субсидий отработали и реально использовали схему дотирования семьям, имеющим долги, при наличии оснований: многодетные, малоимущие и т. д. Мы дотировали долги, предоставляли комфортную рассрочку, тем самым мы доводили собираемость с жителей до 99,5%. Когда человек видит, что ему помогают и не душат большой суммой, всё хорошо. Сейчас, к сожалению, такой лояльной схемы нет, поэтому эти долги безнадёжны», — говорил он.
При этом не играет роли, что сейчас многие оплачивают коммуналку напрямую ресурсоснабжающим организациям. Недобор в любом случае ложится на управляющую организацию.
Дело в том, что, согласно позиции Верховного суда РФ, жильцы могут платить сразу поставщику, однако это не освобождает УК от обязанности возместить то, что недоплатили собственники. В этом случае считается, что поставщики продают ресурс исполнителю (управляющей организации), а оплата напрямую рассматривается как выполнение потребителями (как третьими лицами) обязательств управляющей организации.
По данным на август 2021 года, «Жилищник» недополучил от населения 673 млн рублей.
Ранее в префектуре объясняли, что рассмотрение дел в судах минимизировало необоснованные требования поставщиков — суды всегда проверяют правомерность требуемых сумм. Например, в одном из споров ТСК «Мосэнерго» заявила неустойку в 13,5 млн, но суд снизил ее с мотивировкой, что ответственность за нарушение обязательств не предусматривает разорение нарушителя.
Также, отмечали в префектуре, споры зеленоградских «Жилищников» с ресурсниками возникают, потому что поставщики не дают расчеты начислений, проведения сверок, сбора показаний приборов учета. Или сами УК не согласны с завышенными объемами поставляемых ресурсов.
Управляющий партнер компании по экологическим спорам Zharov Group Евгений Жаров объяснял «Зеленоград.ру», почему это может происходить:
- Объемы коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (лестничные клетки, подъезды, чердаки и подвалы) выставляются отдельной статьей расходов. Законодательно предусмотрено, что такой объем ограничен нормативами. Фактически это означает, что если дом без капитального ремонта несет существенные общедомовые потери тепловой энергии, то потери ложатся на управляющую компанию, так как механизма перевыставления потерь собственникам нет.
- В отношениях между УК и ресурсниками действуют особенные правила расчета отпуска тепла. Нельзя выставить собственникам весь объем тепловой энергии. Например, часть тепловой энергии расходуется на подогрев горячей воды, а собственнику выставляется платеж только за подготовленную воду.
В ТСК «Мосэнерго» в свою очередь ранее сообщали редакции, что обращение в суд для них — крайняя мера, которая применяется, если вопрос погашения задолженности не удалось урегулировать во внесудебном порядке. Они обратили внимание, что из-за неоплаты коммунальщиками ресурсов компания вынуждена сама искать источники для оплаты покупного тепла и других ресурсов — в том числе привлекать кредитные средства.
«Неустойка и проценты за пользование денежными средствами, присуждаемые судами в пользу ООО „ТСК Мосэнерго“, не компенсируют расходы на привлечение и обслуживание заемных денежных средств», — подчеркнули в компании.