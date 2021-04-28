«Легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» — жителям Подмосковья предлагают бонусы на оплату услуг ЖКХ 28.04.2021 ZELENOGRAD.RU

С 1 мая в Московской области запускается программа «Коммунальный бонус». Жителям предлагают промокоды интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов. Чтобы их получить, нужно отказаться от бумажных платежек и не допускать просрочек. В Москве на бумажные платежки тратят миллионы рублей, но отказаться от них пока нельзя.

Как стать участником программы

Принять участие в программе могут жители Подмосковья, которые полностью оплатят коммунальные счета онлайн без комиссии — на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (отказ от бумажных платежек — важное условие). После оплаты жителей перенаправят на страницу программы «Коммунальный бонус».

Подробности можно узнать по телефону 8-499-444-01-00. Полные правила программы размещены здесь.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, большинство жителей региона платит за коммуналку в срок — и это нужно поощрять. «Главное — отказаться от бумажной платёжки и не допускать просрочек. Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» , — написал он.

В Зеленограде общая сумма задолженности всех жителей за коммуналку составляет 788 млн рублей, по данным «Жилищника». Число должников — около семь тысяч человек.

Подарки за платежи

Бонусом будут промокоды и купоны на различные предложения от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов. Среди партнеров программы Metro Cash&Carry, Burger King, AliExpress, iHerb, сервис «Впрок» от сети «Перекресток», онлайн-кинотеатр IVI, Yves Rocher. Полный список можно увидеть на этой странице.

После выбора бонуса и заполнения формы жителю будет доступен промокод. Его можно распечатать прямо со страницы «Коммунального бонуса» или получить на электронную почту.

В Москве отказаться от бумажных платежек почему-то не получается. Например, только «Мосэнергосбыт» готов тратить на печать квитанций по 127 миллионов рублей в год — и эти деньги тоже закладываются в тарифы. Но если от этих платежек на бумаге можно отказаться в личном кабинете, для ЕПД этой функции пока нет. Почему в мэрии не отказываются от такого дублирования, неясно: департамент ЖКХ не ответил за запрос редакции.

62 процента участников опроса «Зеленоград.ру» указали, что хотели бы отказаться от бумажных платежек.

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Метки:
жкх, коммунальные платежи, единый платежный документ (епд)
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