Как стать участником программы

Принять участие в программе могут жители Подмосковья, которые полностью оплатят коммунальные счета онлайн без комиссии — на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (отказ от бумажных платежек — важное условие). После оплаты жителей перенаправят на страницу программы «Коммунальный бонус».

Подробности можно узнать по телефону 8-499-444-01-00. Полные правила программы размещены здесь.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, большинство жителей региона платит за коммуналку в срок — и это нужно поощрять. «Главное — отказаться от бумажной платёжки и не допускать просрочек. Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» , — написал он.

В Зеленограде общая сумма задолженности всех жителей за коммуналку составляет 788 млн рублей, по данным «Жилищника». Число должников — около семь тысяч человек.