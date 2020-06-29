Жители Москвы получают квитанции за «коммуналку» в виде Единого платежного документа — на электронную почту и в бумажном виде, а также бумажные счета и претензии «Мосэнергосбыта». Последний готов тратить на печать квитанций по 127 миллионов рублей в год, эти деньги тоже закладываются в тарифы. Рассказываем, почему так сложно полностью перейти на электронные платежки.
В конце мая «Мосэнергосбыт» (МЭС) начал «открытые конкурентные переговоры» о печати 38 млн платежек и исков для жителей Москвы и Зеленограда. За трехлетний контракт компания предлагает максимум 382 млн рублей из расчета не более 3,19 рублей за печать одного счета на оплату электроэнергии.
Кроме платежек энергетиков, москвичи получают бумажные Единые платежные документы (ЕПД). Сколько их рассылается ежегодно и сколько это стоит, неизвестно: департамент ЖКХ не ответил на запрос «Зеленоград.ру» в установленный срок, сославшись на удаленный режим работы сотрудников.
Кроме огромных трат бумаги (и вреда экологии), этот вопрос важен своей ценой: стоимость подготовки и печати всех счетов закладываются в тариф, это подтвердили в МЭС. В открытом доступе есть расчеты только 2014 года: тогда стоимость рассылки смс-уведомлений была 40-50 копеек за одно сообщение, а доставка бумажного письма — не меньше 10-15 рублей, по почтовым ящикам Москвы ежемесячно разносили около четырех млн уведомлений об оплате услуг ЖКХ. На тот момент город на отказе от бумажных платежек мог сэкономить около полумиллиарда рублей в год.
Одновременно с бумажными квитанциями жителям приходят электронные платежки, систему которых еще в 2011 году запустили специально для постепенного отказа от бумаги. Однако и в 2020 году москвичи имеют ЕПД и на электронной почте, и на бумажной.
В «Мосэнергосбыте» заверили, что перевод на электронный формат осуществляется «исключительно по желанию клиентов». Для этого нужно оставить заявку: в личном кабинете поставить галочку «Хочу получать счета в электронном виде». Бумажные квитанции после этого приходить не будут, отметили в компании, так как в момент подписки на электронные счета человек отказывается от бумаги.
«Но так как этого никто не делает, все говорят: „Да мы эти счета не смотрим“, — приходится тратиться на бумагу и все остальное», — объяснили в МЭС такие объемы печати платежек.
А вот отказаться от бумажного ЕПД пока нельзя, хотя можно подписаться на их получение в электронном виде. Почему в мэрии не отказываются от такого дублирования, неясно: департамент ЖКХ не ответил за запрос редакции. Но жители задают этот вопрос регулярно. В 2016 году сообщалось, что чиновники внесут изменения в постановление правительства Москвы, чтобы прекратить зря расходовать бумагу, однако до сих пор этот вопрос не решен. Выдача счетов, ответов на обращения, справок предусмотрена и на бумаге, и в электронном виде, но конкретно работу с квитанциями за ЖКХ документ не регулирует.
В 2017 году на странице ВКонтакте «Госуслуг Москвы» сообщалось, что пока дистанционно отказаться от бумажной квитанции нельзя. Можно ли отказаться, написав, например, соответствующее заявление, не уточнялось. Весной 2019 года пользователь «Яндекс.Района» показывал скриншоты переписки с поддержкой сайта mos. ru. Тогда ему тоже сказали, что пока такой технической возможности нет.
Глава совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости «Р1» Борис Валит объяснил «Зеленоград.ру», что в каждом конкретном случае, когда человек хочет отказаться от бумаги, нужно смотреть его договор с управляющей организацией.
«Современные управляющие компании при заключении договора с собственником сразу собирают у них адреса электронных почт и туда отправляют квитанции. Кто не хочет — остается на бумажных носителях. Можно ли отказаться от бумаги, надо смотреть в каждом конкретном договоре. В системе ГИС ЖКХ [действует по всей России] вся информация является юридически значимой, это закреплено в законе. Так что если платежные документы размещены там, потребитель может оттуда скачать, распечатать, и это будет доказательством в суде», — сказал он.
То же правило применимо к личным кабинетам, где потребитель может оплатить «коммуналку». Если организация предлагает онлайн-вариант и в договоре с ней или в пользовательском соглашении при регистрации на сайте прописано, что электронный вариант является «заменителем», то это равнозначные документы с бумажной версией. Если нет — в случае суда письма из электронной почты не примут в качестве доказательства.
В законе нет четких запретов на отказ от бумажных квитанций — но нет и указаний на отказ от дублирования, если человек подписался на электронную рассылку. Бумажные счета посылают по умолчанию, по традиции — и из-за нечеткого правового регулирования.
Например, есть мнение, что лучшим доказательством в суде будут как раз бумажные счета. По словам руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерия Мамчура, квитанции на бумажном носителе необходимо хранить, «так как она является доказательством оплаты и в случае подмены цифры о сумме платежа со стороны организации у плательщика будет доказательство правоты».
По мнению Валерия Мамчура, полный отказ от бумаги преждевременен: «Возрастает риск роста задолженности населения. Если собственник забудет посмотреть электронные счета и оплатить их, ему грозят немалые штрафы и пени». Однако и для коммуналки, и для электричества можно настроить автоматический платеж с карты с личном кабинете.
В целом для России, добавляет Борис Валит, в нестабильной работе ГИС ЖКХ, которая пока не готова к тому, чтобы все квитанции перевести в онлайн. «Например, правительство приостановило поверку счетчиков до конца года [из-за эпидемии], но ГИС ЖКХ — это интеллектуальная система, в нее все данные по счетчикам загружены, и она видит конец срока поверки и не дает внести показания», — привел пример он.