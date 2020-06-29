Что говорят юристы

Глава совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости «Р1» Борис Валит объяснил «Зеленоград.ру», что в каждом конкретном случае, когда человек хочет отказаться от бумаги, нужно смотреть его договор с управляющей организацией.

«Современные управляющие компании при заключении договора с собственником сразу собирают у них адреса электронных почт и туда отправляют квитанции. Кто не хочет — остается на бумажных носителях. Можно ли отказаться от бумаги, надо смотреть в каждом конкретном договоре. В системе ГИС ЖКХ [действует по всей России] вся информация является юридически значимой, это закреплено в законе. Так что если платежные документы размещены там, потребитель может оттуда скачать, распечатать, и это будет доказательством в суде», — сказал он.

То же правило применимо к личным кабинетам, где потребитель может оплатить «коммуналку». Если организация предлагает онлайн-вариант и в договоре с ней или в пользовательском соглашении при регистрации на сайте прописано, что электронный вариант является «заменителем», то это равнозначные документы с бумажной версией. Если нет — в случае суда письма из электронной почты не примут в качестве доказательства.

В законе нет четких запретов на отказ от бумажных квитанций — но нет и указаний на отказ от дублирования, если человек подписался на электронную рассылку. Бумажные счета посылают по умолчанию, по традиции — и из-за нечеткого правового регулирования.

Например, есть мнение, что лучшим доказательством в суде будут как раз бумажные счета. По словам руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерия Мамчура, квитанции на бумажном носителе необходимо хранить, «так как она является доказательством оплаты и в случае подмены цифры о сумме платежа со стороны организации у плательщика будет доказательство правоты».

По мнению Валерия Мамчура, полный отказ от бумаги преждевременен: «Возрастает риск роста задолженности населения. Если собственник забудет посмотреть электронные счета и оплатить их, ему грозят немалые штрафы и пени». Однако и для коммуналки, и для электричества можно настроить автоматический платеж с карты с личном кабинете.

В целом для России, добавляет Борис Валит, в нестабильной работе ГИС ЖКХ, которая пока не готова к тому, чтобы все квитанции перевести в онлайн. «Например, правительство приостановило поверку счетчиков до конца года [из-за эпидемии], но ГИС ЖКХ — это интеллектуальная система, в нее все данные по счетчикам загружены, и она видит конец срока поверки и не дает внести показания», — привел пример он.