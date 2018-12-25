Строка в платежке «ТО КПУ» (техническое обслуживание квартирных приборов учета) означала, что при установке счетчиков воды житель заключил со специализированной организацией договор на дополнительную платную услугу — техобслуживание счетчиков. В данном случае, с ООО «Водоучет». По договору с МФЦ, заключенному в 2014 году, платежи за эту услугу включались в единый платежный документ. Теперь администрация МФЦ односторонне расторгла этот договор, не объясняя причин. То есть, строки «ТО КПУ» в платежке не будет.

Тем, кто получает эту услугу, надо обратиться непосредственно в «Водоучет» и перезаключить договор, пояснили в компании, — позвонить 8(499)703-40-71 или приехать по адресу: 1-й Западный проезд, дом 7, строение 3 (здание недалеко от остановок «Березка» и «Автокомбинат»). Это нужно, потому что компания вынуждена поменять систему технического обслуживания. Сама услуга заключается в техобслуживании водомерной вставки (кран, фильтр, счетчик).



Все подробности должны появиться на сайте «Водоучета». Техобслуживание квартирных приборов учета — не обязательный платеж, решение об оплате дополнительной услуги, предлагаемой организацией, жители принимают добровольно. Никакого отношения к услуге водоотведения техобслуживание счетчиков не имеет.