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Замена ламп на светодиодные пройдет в 24 корпусах. Смотрите адреса домов и сколько это позволит экономить 28.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Люминесцентные светильники заменят на светодиодные в 24 зеленоградских домах. Предполагается, что после замены объем сэкономленной электроэнергии составит почти 4 млн кВт*ч в год — в среднем это около 16 млн рублей.

Контракт на замену «Жилищник» заключил с компанией «Формула Экосвета». Она должна будет заменить все 13,8 тысяч светильников за три месяца. Стоимость — 85,5 миллионов рублей. Начать работы должны 1 июля.

По каким адресам заменят лампы

Работы по замене светильников пройдут по следующим адресам (светодиоды будут на 5 или 6 ватт):

  • корпус 237
  • корпус 250
  • корпус 330
  • корпус 337
  • корпус 340
  • корпус 414
  • Березовая аллея, дом 6
  • Березовая аллея, дом 6А
  • Березовая аллея, дом 9
  • корпус 605
  • корпус 826
  • корпус 828
  • корпус 830
  • корпус 839
  • корпус 1005
  • корпус 1012
  • корпус 1013
  • корпус 1014
  • корпус 1015
  • корпус 1213
  • корпус 1448
  • корпус 1505
  • корпус 1601
  • корпус 1818

Половина из этих светильников будет с акустическими датчиками движения, то есть свет должен будет включаться по звуку шагов или голоса.

Что даст замена ламп

По подсчетам «Жилищника», изложенным в техзадании, до замены ламп в местах общего пользования все эти корпуса потребляли в год 4,5 млн кВт*ч, после замены будут потреблять 478,7 тысяч кВт*ч. Экономия, таким образом, составит почти 4 млн кВ*ч для всех 24 корпусов в год, или 89 процентов.

Такая экономия в переводе на деньги составляет при грубом подсчете около 16 млн рублей в год на все 24 дома (с учетом разных тарифов в разное время суток, но без учета подорожания электроэнергии в будущем). Один дом может таким образом сэкономить в среднем около 660 тысяч рублей в год.

По примерным подсчетам, срок окупаемости этого контракта — около пяти лет. Обычно такие работы проводят по энергосервисным контрактам, когда коммерческая компания за свой счет меняет лампы на светодиодные, а жильцы какое-то время платят за электричество столько же, покрывая тем самым расходы компании. В дальнейшем, когда плата за электричество будет снижена из-за экономии, высвобожденные деньги можно направлять, например, на благоустройство дома.

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Метки:
жкх, электричество, коммунальные платежи, жилищник, ремонт подъездов
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Обсуждение
Свити ***
Вчера, 16:31
Странный набор домов. Я понимаю бы делали по полному району, а то как-то кусками))
Сергей Пшеничников
Вчера, 16:58
Есть сомнение, что это будет выгодно для жителей. Для Дударова, в меньшей степени для подрядчика. Но не для людей.
В первую очередь из-за процента отката, который давно, по мнению специалистов, превысил 50%.
Во вторую очередь из-за долговечности современной электроники, которую покупают по единственному критерию, цене первоначальной закупки.
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