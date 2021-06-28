Люминесцентные светильники заменят на светодиодные в 24 зеленоградских домах. Предполагается, что после замены объем сэкономленной электроэнергии составит почти 4 млн кВт*ч в год — в среднем это около 16 млн рублей.
Контракт на замену «Жилищник» заключил с компанией «Формула Экосвета». Она должна будет заменить все 13,8 тысяч светильников за три месяца. Стоимость — 85,5 миллионов рублей. Начать работы должны 1 июля.
Работы по замене светильников пройдут по следующим адресам (светодиоды будут на 5 или 6 ватт):
- корпус 237
- корпус 250
- корпус 330
- корпус 337
- корпус 340
- корпус 414
- Березовая аллея, дом 6
- Березовая аллея, дом 6А
- Березовая аллея, дом 9
- корпус 605
- корпус 826
- корпус 828
- корпус 830
- корпус 839
- корпус 1005
- корпус 1012
- корпус 1013
- корпус 1014
- корпус 1015
- корпус 1213
- корпус 1448
- корпус 1505
- корпус 1601
- корпус 1818
Половина из этих светильников будет с акустическими датчиками движения, то есть свет должен будет включаться по звуку шагов или голоса.
По подсчетам «Жилищника», изложенным в техзадании, до замены ламп в местах общего пользования все эти корпуса потребляли в год 4,5 млн кВт*ч, после замены будут потреблять 478,7 тысяч кВт*ч. Экономия, таким образом, составит почти 4 млн кВ*ч для всех 24 корпусов в год, или 89 процентов.
Такая экономия в переводе на деньги составляет при грубом подсчете около 16 млн рублей в год на все 24 дома (с учетом разных тарифов в разное время суток, но без учета подорожания электроэнергии в будущем). Один дом может таким образом сэкономить в среднем около 660 тысяч рублей в год.
По примерным подсчетам, срок окупаемости этого контракта — около пяти лет. Обычно такие работы проводят по энергосервисным контрактам, когда коммерческая компания за свой счет меняет лампы на светодиодные, а жильцы какое-то время платят за электричество столько же, покрывая тем самым расходы компании. В дальнейшем, когда плата за электричество будет снижена из-за экономии, высвобожденные деньги можно направлять, например, на благоустройство дома.
В первую очередь из-за процента отката, который давно, по мнению специалистов, превысил 50%.
Во вторую очередь из-за долговечности современной электроники, которую покупают по единственному критерию, цене первоначальной закупки.