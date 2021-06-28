Что даст замена ламп

По подсчетам «Жилищника», изложенным в техзадании, до замены ламп в местах общего пользования все эти корпуса потребляли в год 4,5 млн кВт*ч, после замены будут потреблять 478,7 тысяч кВт*ч. Экономия, таким образом, составит почти 4 млн кВ*ч для всех 24 корпусов в год, или 89 процентов.

Такая экономия в переводе на деньги составляет при грубом подсчете около 16 млн рублей в год на все 24 дома (с учетом разных тарифов в разное время суток, но без учета подорожания электроэнергии в будущем). Один дом может таким образом сэкономить в среднем около 660 тысяч рублей в год.

По примерным подсчетам, срок окупаемости этого контракта — около пяти лет. Обычно такие работы проводят по энергосервисным контрактам, когда коммерческая компания за свой счет меняет лампы на светодиодные, а жильцы какое-то время платят за электричество столько же, покрывая тем самым расходы компании. В дальнейшем, когда плата за электричество будет снижена из-за экономии, высвобожденные деньги можно направлять, например, на благоустройство дома.