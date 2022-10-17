Впервые за три с лишним недели мобилизации зеленоградская префектура отчиталась о том, что происходит в городе. Рассказал об этом зампрефекта Дмитрий Лавров, который отвечает за взаимодействие городских властей и военкомата. После его выступления вопросов меньше не стало. Вот что сказал Лавров и какие к этому есть вопросы.
Лавров: призванные на мобилизацию проходят незавиcимую медкомиссию, состоящую из врачей горбольницы. Если по состоянию здоровья человека признают негодным, он отправляется домой.
Вопросы: сколько человек «отправили домой» по медицинским показаниям в ходе мобилизации, не уточняется. Что проверяют в ходе медкомиссии, тоже.
В норме, согласно «Положению о военно-врачебной экспертизе», граждане, поступающие на военную службу, приравненную к службе по контракту (а согласно указу президента призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) должны сдать общий анализ крови и мочи, сделать ЭКГ, провести исследование на наркотики, ВИЧ, сифилис, гепатит «B» и «C», а для призывников старше 40 лет: исследование уровня глюкозы крови, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию с физическими упражнениями. Призывников должны осматривать врачи: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости — врачи других специальностей.
При этом от самих мобилизованных или их родственников приходит противоречивая информация: одни говорят, что какая-то медкомиссия была, другие, что не было.
Лавров: годных к военной службе здесь же, в комиссариате, сразу снабжают всем необходимым: летними и зимними комплектами одежды, термобельем, нижним бельем, несессером с предметами личной гигиены, обувью и сухпайком. Остальное снаряжение мобилизованные получают в воинских частях.
Вопросы: когда начали выдавать это снаряжение, неизвестно — по крайней мере у тех, кто уезжал в первые дни не было замечено всего вышеперечисленного. При этом некоторые мобилизованные или их родственники сообщают, что в воинских частях им, якобы, выдают списки дополнительного снаряжения (личного или общественного), которые желательно купить самостоятельно.
Лавров: военкомат не располагает актуальной информацией о некоторых зеленоградцах, при этом мобилизация осуществляется в максимально сжатые сроки, поэтому вполне естественно возникают случаи, когда повестки приходят людям, которые не подпадают под критерии призыва. Если вы получили повестку и уверены, что не подлежите мобилизации (у вас есть бронь от работодателя, тяжелое заболевание, вы студент или никогда не служили в армии и проч.), нужно прийти в военкомат и подтвердить свое право на отсрочку (представить соответствующие документы). Только в этом случае комиссия вычеркнет вас из мобилизационных списков.
Вопросы: сколько всего повесток было разослано, сколько из них было ошибочных, какие критерии призыва имеются в виду, какие это «максимально сжатые» сроки у мобилизации, не сообщается. Что значит «вычеркнет из мобилизационных списков», тоже непонятно.
Что делать тем, кто сомневается во своем праве на отсрочки из-за противоречивых заявлений представителей власти (например, отцы троих детей), непонятно. Некоторые юристы рекомендуют в этом случае присылать вместо себя представителя по доверенности, чтобы избежать ошибочной мобилизации.
Сколько зеленоградцев, имеющих право на отсрочку, было мобилизовано по ошибке, сколько получило отсрочку после мобилизации, сколько из них возвращено домой, также не сообщается.
Лавров: не думайте, что раз вы не подпадаете под критерии призыва, то и на некорректно выписанную повестку реагировать не обязательно. В случае неявки по повестке в военкомат вы автоматически становитесь уклонистом и попадаете в базы данных МВД. Следовательно, вас могут задержать до выяснения обстоятельств.
Вопросы: это особенно туманное разъяснение. Непонятно, что имеется в виду под «некорректно выписанной повесткой»? То ли это повестка, выписанная тому, кто не попадает под призыв или критерии призыва (какие?) или имеет право на отсрочку, то ли это повестка врученная с нарушением закона (оставленная в почтовом ящике, приклеенная на дверь и т. п.). Какой порядок попадания в «базы МВД», непонятно. Что значит «задержание до выяснения обстоятельств», непонятно. Есть ли в случаи задержания зеленоградцев в связи с неявкой по повестке, не сообщается.
По действующему законодательству за неявку по врученной повестке грозит как минимум предупреждение или штраф до трех тысяч рублей. В 2008 году Верховный суд решил, что людей из запаса к уголовной ответственности за уклонение от службы не привлекают. Актуален ли этот вывод суда сейчас, неизвестно. Есть ли в Зеленограде случаи возбуждения административных дел или уголовных дел за неявку по повестку или уклонение от мобилизации, также не сообщается (в картотеках судов пока нет).
Официально: в военкомат пришло около 50 добровольцев, в основном добровольцы оформляют заявки через Госуслуги, взяли только троих.
Вопросы: почему не взяли остальных, не сообщается.
Редакция «Зеленоград.ру» отправила все эти вопросы по мобилизации в префектуру, чтобы получить официальные ответы. Кроме того, мы запросили данные о числе мобилизованных: какой план и сколько человек уже призвано.