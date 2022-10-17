Медкомиссия

Лавров: призванные на мобилизацию проходят незавиcимую медкомиссию, состоящую из врачей горбольницы. Если по состоянию здоровья человека признают негодным, он отправляется домой.

Вопросы: сколько человек «отправили домой» по медицинским показаниям в ходе мобилизации, не уточняется. Что проверяют в ходе медкомиссии, тоже.

В норме, согласно «Положению о военно-врачебной экспертизе», граждане, поступающие на военную службу, приравненную к службе по контракту (а согласно указу президента призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) должны сдать общий анализ крови и мочи, сделать ЭКГ, провести исследование на наркотики, ВИЧ, сифилис, гепатит «B» и «C», а для призывников старше 40 лет: исследование уровня глюкозы крови, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию с физическими упражнениями. Призывников должны осматривать врачи: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости — врачи других специальностей.

При этом от самих мобилизованных или их родственников приходит противоречивая информация: одни говорят, что какая-то медкомиссия была, другие, что не было.