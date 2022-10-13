«Не открывайте и тяните время» Что происходит с предоставлением отсрочки от мобилизации для многодетных 13.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Известный анекдот о том, как использование ненормативной лексики ускоряет передачу приказа и даёт преимущество в бою, нашел своё подтверждение и в ходе мобилизации. Спустя неделю после подписания, указание о предоставлении отсрочки родителям троих детей до 16 лет, похоже, так не дошло до военкоматов — видимо, приличных слов начальника генштаба для передачи документа оказалось мало. При этом на горячей линии Минобороны этот документ уже трактуют, как необязательный к исполнению. А один из инициаторов законопроекта об отсрочке для многодетных, депутат Госдумы, тоже перестал выбирать выражения и прямо советует многодетным отцам затаиться до прояснения ситуации. Рассказываем, что происходит.

Социальный взрыв

По действующему закону о мобилизации (31-ФЗ) отсрочка предоставляется отцам четырех детей до 16 лет, хотя в других документах «многодетность» наступает при наличии трёх детей. Несколько депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной решили исправить эту ситуацию и 28-го сентября внесли законопроект об изменении закона о мобилизации. «Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений», пишут они в пояснительной записке. Однако законопроект застрял в комитете Госдумы по обороне и за две недели не прошел даже первого чтения. При необходимости законопроекты у нас могут принимать в один день, и поэтому очевидно, что согласия по его поводу у властей пока нет — когда он будет принят, и будет ли вообще, неизвестно.

Останина продолжила свою борьбу. Пятого октября она пишет министру оборону Шойгу, что мобилизация отцов троих детей «повлекла за собой социальный взрыв» и просит его высказать позицию. Что ответил ей Шойгу, неизвестно, но в тот же день она рассказывает, что встретилась с начальником мобилизационного управления генштаба Бурдинским и в том же посте пишет, что начальник генштаба Герасимов «издал приказ, в соответствии с которым необходимо организовать работу по предоставлению запасникам отсрочек от призыва по мобилизации […] в частности, от призыва освобождаются мужчины, воспитывающие трех детей до 16 лет». Останина считает, что «справедливость восторжествовала» и просит довести эту информацию «до всех, кто тревожится, что семья может остаться без единственного кормильца-отца».

Что-то пошло не так

А дальше начинается какая-то ерунда. 7 октября Останина публикует историю из Тулы, как там «главный по мобилизации» сказал, что «есть такое распоряжение от Герасимова» и сказал, что подпадающего под его критерии «должны автоматом освободить». В субботу сообщает, что новый список отсрочек «разослан из генштаба 9 октября». Но в понедельник отправляет телеграмму министру Шойгу, где сетует на отказы в военкоматах, потому что там «отрицают наличие» документа. Останина просит Шойгу публично объясниться и снова напоминает о «неоправданном повышении социального недовольства».

«Вы видите то, что хотите видеть»

Что министр ответил депутату, пока неизвестно. Но мы знаем, что отвечают на горячей линии министерства обороны и в некоторых военкоматах (у редакции «Зеленоград.ру» есть записи разговоров).

Если выделить важное из путанных объяснений, то говорят следующее:

  • указания генштаба ещё не дошли до военкоматов
  • я слышал, что такой документ есть, но сам не читал
  • это внутренний документ
  • это не приказ, а рекомендация
  • это вообще не для военкоматов
  • это просто для сбора статистики
  • как решит военком, неизвестно, ведь практики ещё нет
  • военком будет руководствоваться этим документом, если у него будет из кого выбирать, но у него план
  • военком учтет вашу многодетность, приходите в военкомат с документами

Если вы не увидели здесь ясности и четкости, которую ждешь от армии, то вы не одиноки.

Один из операторов объяснял звонившей женщине, что она видит в тексте документа то, что хочет увидеть, а на самом деле «организовать работу по предоставлению отсрочек» это не то же самое, что «предоставить отсрочку». Это другое.

«Приходите в военкомат» или «тяните время»?

Дежурный в зеленоградском военкомате на вопрос, что делать предложил прийти с повесткой и документами в военкомат. На вопрос, точно ли дадут отсрочку, отвечать не стал. В савеловском военкомате дежурный, напротив, сказал предельно четко: «приходите с повесткой, документами и свидетельствами о рождении детей и вас ни-ку-да не берут». А на вопрос, откуда такая уверенность, ответил по-армейски: «потому что я знаю».

Что делать в условиях этой неопределенности, каждый решает сам. Но один из инициаторов поправок в закон о мобилизации на вопрос, что делать многодетному, если ему приносят повестки, прямо ответил «не открывайте и тяните время».

«Зеленоград.ру» отправил официальный запрос в Западный военный округ (к которому относится Москва) с просьбой разъяснить, должны ли военкоматы предоставлять отсрочку отцам троих детей и как в этом случае вернуть домой мобилизованного, у которого появилось право на отсрочку.

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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