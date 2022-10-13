Социальный взрыв

По действующему закону о мобилизации (31-ФЗ) отсрочка предоставляется отцам четырех детей до 16 лет, хотя в других документах «многодетность» наступает при наличии трёх детей. Несколько депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной решили исправить эту ситуацию и 28-го сентября внесли законопроект об изменении закона о мобилизации. «Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений», пишут они в пояснительной записке. Однако законопроект застрял в комитете Госдумы по обороне и за две недели не прошел даже первого чтения. При необходимости законопроекты у нас могут принимать в один день, и поэтому очевидно, что согласия по его поводу у властей пока нет — когда он будет принят, и будет ли вообще, неизвестно.

Останина продолжила свою борьбу. Пятого октября она пишет министру оборону Шойгу, что мобилизация отцов троих детей «повлекла за собой социальный взрыв» и просит его высказать позицию. Что ответил ей Шойгу, неизвестно, но в тот же день она рассказывает, что встретилась с начальником мобилизационного управления генштаба Бурдинским и в том же посте пишет, что начальник генштаба Герасимов «издал приказ, в соответствии с которым необходимо организовать работу по предоставлению запасникам отсрочек от призыва по мобилизации […] в частности, от призыва освобождаются мужчины, воспитывающие трех детей до 16 лет». Останина считает, что «справедливость восторжествовала» и просит довести эту информацию «до всех, кто тревожится, что семья может остаться без единственного кормильца-отца».