Расширены условия отсрочки от мобилизации для многодетных. Так приказал начальника генштаба 10.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Действующий закон о мобилизации предоставляет отсрочку только при наличии четырех и более детей до 16 лет. Однако теперь условия отсрочки расширены — она предоставляется уже при наличии на иждивении трех детей до 16 лет.

Новый «Порядок предоставления гражданам отсрочки от призыва по мобилизации» разослан начальником генштаба командующим военных округов 4 октября письмом за номером 315/2/3658дсп. Судя по документу, отсрочка для граждан, имеющих на иждивении трех и более детей до 16 лет предоставляется на основании:

  • паспорта гражданина РФ
  • документа воинского учета (военный билет и т. п.)
  • свидетельств о рождении детей

Как считать эти «до 16 лет» — включительно, то есть до наступления 17 лет или только до наступления 16 лет — в законе о мобилизации не уточняется, но источник в Западном военном округе пояснил, что считают только «до наступления 16 лет». «Зеленоград.ру» отправил запрос, чтобы получить официальный ответ.

О письме Герасимова стало известно от председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которая опубликовала его в своем телеграм-канале. Знают ли в военкоматах об этих изменениях, непонятно. По справочному телефону военкомата Москвы не знали. В одном из военкоматов Ленинградской области — уже знали. «Зеленоград.ру» отправил запрос, чтобы получить официальный ответ о начале предоставлении отсрочки многодетным.

Как будет организован возврат уже мобилизованных, которые подпадают под новые условия отсрочки, неизвестно. Например, возврат мобилизованных работников предприятий ОПК проходит сложно — иногда родственникам приходится всё делать самим.

Более радикальное расширение права на отсрочку для многодетных предлагают в законопроекте, внесенном в Госдуму 28 сентября. Он предполагает освободить от мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения — до 23 лет. Однако не похоже, что этот законопроект собираются принимать — в конце сентября его отправили комитет по обороне, откуда он до сих пор не вернулся.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, многодетные семьи, сюжет: мобилизация 2022
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