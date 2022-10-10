Действующий закон о мобилизации предоставляет отсрочку только при наличии четырех и более детей до 16 лет. Однако теперь условия отсрочки расширены — она предоставляется уже при наличии на иждивении трех детей до 16 лет.

Новый «Порядок предоставления гражданам отсрочки от призыва по мобилизации» разослан начальником генштаба командующим военных округов 4 октября письмом за номером 315/2/3658дсп. Судя по документу, отсрочка для граждан, имеющих на иждивении трех и более детей до 16 лет предоставляется на основании:

паспорта гражданина РФ

документа воинского учета (военный билет и т. п.)

свидетельств о рождении детей

Как считать эти «до 16 лет» — включительно, то есть до наступления 17 лет или только до наступления 16 лет — в законе о мобилизации не уточняется, но источник в Западном военном округе пояснил, что считают только «до наступления 16 лет». «Зеленоград.ру» отправил запрос, чтобы получить официальный ответ.

О письме Герасимова стало известно от председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которая опубликовала его в своем телеграм-канале. Знают ли в военкоматах об этих изменениях, непонятно. По справочному телефону военкомата Москвы не знали. В одном из военкоматов Ленинградской области — уже знали. «Зеленоград.ру» отправил запрос, чтобы получить официальный ответ о начале предоставлении отсрочки многодетным.