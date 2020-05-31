Поваленные деревья

Сломанные деревья падали на пешеходные дорожки и машины в 4, 8 и 15-м микрорайонах. Вот подборка фотографий от наших читателей.

«В лесопарке 8-го микрорайона свалило берёзу. В корневой яме вода. Видимо, подмыло из-за сильного дождя плюс ветер», — написала нам Галина И.