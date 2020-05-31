Последствия «тропического» ливня и грозы: оползень, потопы, сломанные деревья. Фото и видео 31.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Стихия в виде «тропических» ливней с грозой и сильными порывами ветра оставила заметные последствия в Зеленограде. В 16-м микрорайоне случился оползень, на городском пруду образовался настоящий водопад, тут и там в городе поваленные ветром деревья, затопило подземный переход под железной дорогой.

Оползень сошёл на бульвар

Ночной ливень с пятницы на субботу размыл склон на бульваре в 16-м микрорайоне, образовав «мини-сель». Часть насыпи сползла на лестницу и пешеходную дорожку. Фото последствий прислал читатель «Зеленоград.ру» Максим Комков.

Сходня вышла из берегов

Осадки наполнили и даже переполнили почти высохшее русло Сходни в 11-м микрорайоне. Реке стали тесными её берега, судя по фотографиям, присланным нашей читательницей Екатериной С.

Потоп в переходе

Ливневая система пешеходного перехода, ведущего на платформы к электричкам на станции Крюково, не справилась с «тропическим» ливнем. Благо сейчас в связи с режимом «самоизоляции» переход почти безлюдный. Видео прислала наша читательница @svetlana86653.

Водопад на городском пруду

Дождевые потоки затопили пруд и принесли с собой много мусора. А на пороге в канале образовался настоящий «мини-водопад». «Водопад шикарен. Все останавливаются, смотрят и слушают его. Очень громкий и сильный», — рассказывает читатель «Зеленоград.ру» Никита Нестеров.

А вот что там делает причаленная лодка — непонятно.

Поваленные деревья

Сломанные деревья падали на пешеходные дорожки и машины в 4, 8 и 15-м микрорайонах. Вот подборка фотографий от наших читателей.

«В лесопарке 8-го микрорайона свалило берёзу. В корневой яме вода. Видимо, подмыло из-за сильного дождя плюс ветер», — написала нам Галина И.

В Зеленограде только за первые три часа стихии утром в пятницу, 29 мая, пролилось около половины месячной нормы. Во всей столице больше осадков отметили на тот момент лишь в Северо-восточном округе, по информации сайта «Метеоновости». Ненастье принёс южный циклон по имени Изольда.

Из-за продолжающихся дождей и сильных порывов ветра синоптики объявили погоду потенциально опасной до 11 часов утра вторника, 2 июня.

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Метки:
погода, потоп, ливень
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