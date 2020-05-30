Вот такая молния случайно попала в объектив видеокамеры нашего читателя @_rizzzaev_ в 10-м микрорайоне.
«Специально не готовился. Просто вышел на балкон и начал снимать в замедленном виде. Снимал около минуты и поймал молнию», — рассказал он.
Еще одно видео с молнией прислала наша читательница @nidra.dbl — «поймала» её в 11-м микрорайоне. «Я снимала на видео специально, в замедленном режиме. Ожидала долго, но оно того очень даже стоило! Это был тот самый период, когда зима только ушла, и по таким природным явлениям, как дождь, гром и гроза, я очень успела соскучиться» , — рассказала девушка.
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