Еще одно видео с молнией прислала наша читательница @nidra.dbl — «поймала» её в 11-м микрорайоне. «Я снимала на видео специально, в замедленном режиме. Ожидала долго, но оно того очень даже стоило! Это был тот самый период, когда зима только ушла, и по таким природным явлениям, как дождь, гром и гроза, я очень успела соскучиться» , — рассказала девушка.