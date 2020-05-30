Двойную молнию над городом «поймали» на видео 30.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Вот такая молния случайно попала в объектив видеокамеры нашего читателя @_rizzzaev_ в 10-м микрорайоне.

«Специально не готовился. Просто вышел на балкон и начал снимать в замедленном виде. Снимал около минуты и поймал молнию», — рассказал он.

Еще одно видео с молнией прислала наша читательница @nidra.dbl — «поймала» её в 11-м микрорайоне. «Я снимала на видео специально, в замедленном режиме. Ожидала долго, но оно того очень даже стоило! Это был тот самый период, когда зима только ушла, и по таким природным явлениям, как дождь, гром и гроза, я очень успела соскучиться» , — рассказала девушка.

Присоединяйтесь к группе 10-го микрорайона во вконтакте и фейсбуке и 11-го микрорайона во вконтакте и фейсбуке — присылайте свои фотографии и видео грозы.

Читайте также
Молния ударила в дерево в Зеленограде. Эта и другие фотографии грозы 9 мая 2019 года
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
погода
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Леруа Мерлен» в Ржавках открылся, но ограничил одновременное число покупателей Новости
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы и салюта 24 июня — с сохранением заработной платы Новости
Двойную молнию над городом «поймали» на видео Жизнь
На сайте мэрии появилась карта с расписанием прогулок Новости
Дворникам закупают тележки для вывоза мусора. Без них отходы из мусоропровода попадают в бак для вторсырья Новости
После потери сына семья из Зеленограда закрыла сбор на лечение трех детей Новости
В ЖК «Новый Зеленоград» появились изобретения Леонардо Да Винчи Новости
Маски станут обязательными с 1 июня. Везде, кроме квартир и личных помещений на работе Новости
Правила прогулок: как, когда, где и с кем можно выходить на улицу с 1 июня (и полный текст указа) Истории
Единственный боулинг Зеленограда закрылся из-за карантина. Почему не помогли государственные меры поддержки Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
Тестирование на иммунитет к коронавирусу открыли для всех желающих. Почему до сих пор нет данных по Зеленограду Новости
Послабления карантина с 1 июня: откроют все магазины, часть бытовых услуг и разрешат прогулки по расписанию Новости
Пешеходные дорожки от Центрального проспекта к домам перекрыли. Потому что это тоже парк Новости
Путин перенёс парад Победы на 24 июня. Шойгу должен обеспечить безопасность участников Новости
Роспотребнадзор рассказал об условиях открытия фитнес-клубов: меньше людей, постоянная дезинфекция и никакой еды Новости
Последние звонки в школах прошли в онлайн-режиме Новости
«Перекрёсток» запустил доставку по Зеленограду в день заказа Новости
На зеленоградских светофорах появились QR-коды. Чтобы быстро сообщить о неисправности Новости
«Ласточки-комфорт» будут обслуживать почти все рейсы обычных электричек по будням Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру