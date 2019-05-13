Погода в День Победы менялась от пасмурной до солнечной и грозы с молниями и затяжным ливнем. Одна из молний попала в дерево.
Из-за неблагоприятных метеорологических условий отменили воздушную часть парада Победы на Красной площади. Но, несмотря на изменчивость погоды, основные праздничные акции состоялись. На момент шествия «Бессмертного полка» тучи рассеялись и засветило солнце. Прояснилось небо и для салюта с фейерверком.
Сделали фотоподборку, как выглядело грозовое небо над Зеленоградом 9 мая.
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Праздничная гроза / https://clck.ru/Fx3ai / Россия, Зеленоград / 9 мая 2019 #dimcophoto #dimcodimco #russia #moscow #zelenograd #nature #storm #россия #москва #зеленоград #молниивзеленограде #грозавзеленограде #ненастье #природа #кусочкижизни #поднимиглаза #простокрасиво
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