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Молния ударила в дерево в Зеленограде. Эта и другие фотографии грозы 9 мая 13.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Погода в День Победы менялась от пасмурной до солнечной и грозы с молниями и затяжным ливнем. Одна из молний попала в дерево.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий отменили воздушную часть парада Победы на Красной площади. Но, несмотря на изменчивость погоды, основные праздничные акции состоялись. На момент шествия «Бессмертного полка» тучи рассеялись и засветило солнце. Прояснилось небо и для салюта с фейерверком.

Сделали фотоподборку, как выглядело грозовое небо над Зеленоградом 9 мая.

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