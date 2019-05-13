Погода в День Победы менялась от пасмурной до солнечной и грозы с молниями и затяжным ливнем. Одна из молний попала в дерево.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий отменили воздушную часть парада Победы на Красной площади. Но, несмотря на изменчивость погоды, основные праздничные акции состоялись. На момент шествия «Бессмертного полка» тучи рассеялись и засветило солнце. Прояснилось небо и для салюта с фейерверком.

Сделали фотоподборку, как выглядело грозовое небо над Зеленоградом 9 мая.