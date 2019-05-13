Колонна «Бессмертного полка» прошла в День Победы по Центральному проспекту. Зеленоградцы несли фотографии своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. В акции приняло участие рекордное для Зеленограда число людей — около трех тысяч.
Шествие открывали духовой оркестр, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов. Вдоль всего маршрута от площади Юности до Центральной площади несколько сот человек растянули почти полуторакилометровую георгиевскую ленточку. Сотни людей наблюдали за шествием и приветствовали его участников, говорится на сайте префектуры.
Марш «Бессмертного полка» прошел под солнцем, хотя до начала акции было пасмурно, а после и вовсе разразилась гроза.
Вечером на Центральной площади люди собрались на парковый фейерверк и артиллерийский салют. Световое шоу началось в 21:55 и продолжалось 15 минут.
Сделали подборку фотографий, а также видео шествия и салюта.
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