Колонна «Бессмертного полка» прошла в День Победы по Центральному проспекту. Зеленоградцы несли фотографии своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. В акции приняло участие рекордное для Зеленограда число людей — около трех тысяч.

Шествие открывали духовой оркестр, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов. Вдоль всего маршрута от площади Юности до Центральной площади несколько сот человек растянули почти полуторакилометровую георгиевскую ленточку. Сотни людей наблюдали за шествием и приветствовали его участников, говорится на сайте префектуры.

Марш «Бессмертного полка» прошел под солнцем, хотя до начала акции было пасмурно, а после и вовсе разразилась гроза.

Вечером на Центральной площади люди собрались на парковый фейерверк и артиллерийский салют. Световое шоу началось в 21:55 и продолжалось 15 минут.

Сделали подборку фотографий, а также видео шествия и салюта.