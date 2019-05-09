Низкая облачность и туман помешали провести воздушную часть парада. Он был отменен в целях безопасности, несмотря на то что российская военная авиация способна работать в сложнейших погодных и боевых условиях.

В честь 74-й годовщины Победы над Красной площадью должны были пролететь 74 воздушных судна: боевые вертолеты, истребители, штурмовики, транспортники и другие. Высота полета — от 150 до 450 метров, скорость — от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

По сообщениям нескольких СМИ, облачность пытались разогнать, но не вышло. В 2017 году воздушную часть парада также отменили из-за неблагоприятных погодных условий. В 2018-м по той же причине не состоялась генеральная репетиция воздушной части, но 9 Мая всё получилось.

Как должен был пройти воздушный парад, смотрите в репортаже Первого канала.