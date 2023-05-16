Принципиальная невозможность нормально развернуться после высадки пациента — эта возможность просто не была предусмотрена. Об этой проблеме было известно заранее, но, похоже, создатели «нового московского стандарта поликлиник» полностью игнорируют всё, что находится за территорией поликлиники, будто она находится в пустыне. В результате непродуманной автомобильной логистики посетители поликлиник паркуются во дворах соседних домов и даже высадить пациента из такси — мучение.

Непонятная система прохода пешеходов. Почему-то одна из калиток (со стороны корпуса 921) была закрыта утром и после 16.