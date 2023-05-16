После более чем двух лет ремонта открылась поликлиника в 9-м микрорайоне. Пациенту сложно оценить, как изменилось качество лечения (для чего и нужна поликлиника), но вот удобство в новом здании (для чего и затевался ремонт) — вполне. Рассказываем о наших первых впечатлениях и ждем ваши отзывы.
Здание после ремонта, всё с виду новенькое. Просторный, светлый холл.
Возле кабинетов электронная очередь, новые диванчики и телевизоры
Говорят, что все «популярные помещения» для удобства расположены на первом этаже — судя по схеме, это дежурный врач, прием анализов, аптека и часть женской консультации.
Буфет сети cofefest с ценами, как в средней кофейне/кондитерской.
А ещё благоустроенный двор с уютными беседками для отдыха и парковками для самокатов и велосипедов.
Ужасающая ситуация с подъездом, полностью запаркованный въезд с Панфиловского проспекта, от которого осталась одна полоса. Причем, проезд занят, вероятно, с раннего утра — не пациентами, а персоналом.
Принципиальная невозможность нормально развернуться после высадки пациента — эта возможность просто не была предусмотрена. Об этой проблеме было известно заранее, но, похоже, создатели «нового московского стандарта поликлиник» полностью игнорируют всё, что находится за территорией поликлиники, будто она находится в пустыне. В результате непродуманной автомобильной логистики посетители поликлиник паркуются во дворах соседних домов и даже высадить пациента из такси — мучение.
Непонятная система прохода пешеходов. Почему-то одна из калиток (со стороны корпуса 921) была закрыта утром и после 16.
Бессмысленный металлический забор — «театр безопасности», изуродовавший территорию микрорайона. Особенно нелепо выглядит посаженная вдоль забора живая изгородь.
Непонятно, сколько проживёт весь этот новый ремонт, насколько качественные материалы, использовались в отделке, рассчитаны ли они на большой поток людей. Например, пластиковая ручка на двери второго этажа отваливалась уже в первый день работы (может быть потому, что двери открываются туго — многие на это жалуются).
Мы просим присылать ваши впечатления о новой поликлинике — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.