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Что внутри поликлиники в 9-м микрорайоне, открывшейся после двухлетнего ремонта — плюсы и минусы 16.05.2023 ZELENOGRAD.RU

После более чем двух лет ремонта открылась поликлиника в 9-м микрорайоне. Пациенту сложно оценить, как изменилось качество лечения (для чего и нужна поликлиника), но вот удобство в новом здании (для чего и затевался ремонт) — вполне. Рассказываем о наших первых впечатлениях и ждем ваши отзывы.

Плюсы

Здание после ремонта, всё с виду новенькое. Просторный, светлый холл.

Возле кабинетов электронная очередь, новые диванчики и телевизоры

Говорят, что все «популярные помещения» для удобства расположены на первом этаже — судя по схеме, это дежурный врач, прием анализов, аптека и часть женской консультации.

Буфет сети cofefest с ценами, как в средней кофейне/кондитерской.

А ещё благоустроенный двор с уютными беседками для отдыха и парковками для самокатов и велосипедов.

Минусы

Ужасающая ситуация с подъездом, полностью запаркованный въезд с Панфиловского проспекта, от которого осталась одна полоса. Причем, проезд занят, вероятно, с раннего утра — не пациентами, а персоналом.

Принципиальная невозможность нормально развернуться после высадки пациента — эта возможность просто не была предусмотрена. Об этой проблеме было известно заранее, но, похоже, создатели «нового московского стандарта поликлиник» полностью игнорируют всё, что находится за территорией поликлиники, будто она находится в пустыне. В результате непродуманной автомобильной логистики посетители поликлиник паркуются во дворах соседних домов и даже высадить пациента из такси — мучение.

Непонятная система прохода пешеходов. Почему-то одна из калиток (со стороны корпуса 921) была закрыта утром и после 16.

Бессмысленный металлический забор — «театр безопасности», изуродовавший территорию микрорайона. Особенно нелепо выглядит посаженная вдоль забора живая изгородь.

Непонятно, сколько проживёт весь этот новый ремонт, насколько качественные материалы, использовались в отделке, рассчитаны ли они на большой поток людей. Например, пластиковая ручка на двери второго этажа отваливалась уже в первый день работы (может быть потому, что двери открываются туго — многие на это жалуются).

Ваше мнение

Мы просим присылать ваши впечатления о новой поликлинике — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
микрорайон 9, поликлиника, новое место, что внутри
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