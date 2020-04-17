Строительный мусор

В платёжке есть строка «Вывоз строительного мусора (разово)» — 400 рублей за один квадратный метр общей площади квартиры. Вывоз строительного мусора прописан в договоре. Это один из основных пунктов, против которого выступает инициативная группа собственников.

— Расчет производился экономическим отделом по нормативам, — сказали в управляющей компании. — Признаю, что цифры большие, но с учетом мнения собственников и принимая во внимание экономическую обстановку, тариф снизили до 250 рублей за квадратный метр жилого помещения.

Это обусловлено среднерыночной ценой на вывоз строительного мусора «восьмикубовым» бункером — 8 тысяч рублей, кроме того эти контейнеры запрещено забивать под «завязку» — всего 5—6 «кубов», а оплачивать приходится за восемь.

Ответственность за вывоз строительного мусора при проведении ремонтных работ (законодательно данные пункты закреплены в Гражданском кодексе и в Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 N170 «Утверждение правил и норм технической эксплуатации жилища») может лежать на управляющей компании (договор с собственником + договор с мусоровывозящей компанией) или на собственнике помещения (договор с мусоровывозящей компанией).

Строительный мусор запрещено складывать в контейнеры для обычного бытового мусора (пунк 14 постановления правительства РФ № 1156). Часть таких отходов может представлять опасность для человека и окружающей среды, в том числе из-за строительной пыли. Занимаются сбором и вывозом строительного мусора специализированные компании, в том числе региональные операторы по обращению с коммунальными отходами, за отдельную плату, поскольку эти отходы не включены в утверждённый норматив регионального оператора.

В случае производства ремонтных работ собственники в многоквартирном доме не имеют права размещать образовавшийся строительный мусор на контейнерной площадке. Собственники обязаны сами или через управляющую организацию заключить договор на вывоз мусора.

Строительный мусор не относится к коммунальным отходам и не входит в зону ответственности исполнителя коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Его вывоз производится по отдельному договору с региональным оператором или иной специализированной компанией за дополнительную плату.

Норматив при капитальном (!) ремонте — а все квартиры сдаются застройщиком «в бетоне», без каких-либо межкомнатных перегородок, то есть собственники будут сами делать стяжки, межкомнатные перегородки и т. д., — норматив на мусор при капитальном ремонте помещения составляет от 0,25 м3 до 0,4 м3 на один квадратный метр помещения.