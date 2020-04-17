Для шести новостроек 3-го микрорайона 14 мая выберут управляющую компанию, которая предложит удобный для местных жителей тариф. Некоторые собственники новых квартир недовольны более высоким, чем в обычных домах, тарифом за содержание и ремонт и вывоз строительного мусора. Управляющая компания «ЗелСити комфорт» ответила на эти претензии и рассказала, чем обоснованы их тарифы.
Тариф за содержание и ремонт жилого помещения, установленный мэрией, — 30,49 рубля за квадратный метр. Тариф «ЗелСити комфорт» — 40,8 рубля.
— Большая часть дольщиков — грамотные люди, все очень хорошо ориентируются в законодательстве. Они прекрасно понимают, что приобретенное жильё является классом «Комфорт+», и муниципальный тариф с минимальным перечнем услуг не подходит для обслуживания домов этой категории. Муниципальный тариф используется ГБУ «Жилищник» и предусматривает дотации из бюджета, либо при заходе на управление домом через конкурс".
Застройщик для комфортного проживания собственников предусмотрел в «Зеленоград-сити» установку дополнительного оборудования: шлагбаумы, видеонаблюдение, детские площадки на земельных участках, которые, к слову сказать, не ограничиваются тротуарами и т. д. Также в домах сделана дорогостоящая отделка мест общего пользования, установлены лифты Otis и так далее. Всё это требует профессионального обслуживания, которое готовы предоставить наши специалисты.
Необходимо понимание со стороны собственников, что всё оборудование, расположенное как внутри многоквартирного дома, так и на земельных участках (во дворах) является общедомовым имуществом, а соответственно, все расходы по содержанию и обслуживанию ложатся на собственников.
В платёжке есть строка «Вывоз строительного мусора (разово)» — 400 рублей за один квадратный метр общей площади квартиры. Вывоз строительного мусора прописан в договоре. Это один из основных пунктов, против которого выступает инициативная группа собственников.
— Расчет производился экономическим отделом по нормативам, — сказали в управляющей компании. — Признаю, что цифры большие, но с учетом мнения собственников и принимая во внимание экономическую обстановку, тариф снизили до 250 рублей за квадратный метр жилого помещения.
Это обусловлено среднерыночной ценой на вывоз строительного мусора «восьмикубовым» бункером — 8 тысяч рублей, кроме того эти контейнеры запрещено забивать под «завязку» — всего 5—6 «кубов», а оплачивать приходится за восемь.
Ответственность за вывоз строительного мусора при проведении ремонтных работ (законодательно данные пункты закреплены в Гражданском кодексе и в Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 N170 «Утверждение правил и норм технической эксплуатации жилища») может лежать на управляющей компании (договор с собственником + договор с мусоровывозящей компанией) или на собственнике помещения (договор с мусоровывозящей компанией).
Строительный мусор запрещено складывать в контейнеры для обычного бытового мусора (пунк 14 постановления правительства РФ № 1156). Часть таких отходов может представлять опасность для человека и окружающей среды, в том числе из-за строительной пыли. Занимаются сбором и вывозом строительного мусора специализированные компании, в том числе региональные операторы по обращению с коммунальными отходами, за отдельную плату, поскольку эти отходы не включены в утверждённый норматив регионального оператора.
В случае производства ремонтных работ собственники в многоквартирном доме не имеют права размещать образовавшийся строительный мусор на контейнерной площадке. Собственники обязаны сами или через управляющую организацию заключить договор на вывоз мусора.
Строительный мусор не относится к коммунальным отходам и не входит в зону ответственности исполнителя коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Его вывоз производится по отдельному договору с региональным оператором или иной специализированной компанией за дополнительную плату.
Норматив при капитальном (!) ремонте — а все квартиры сдаются застройщиком «в бетоне», без каких-либо межкомнатных перегородок, то есть собственники будут сами делать стяжки, межкомнатные перегородки и т. д., — норматив на мусор при капитальном ремонте помещения составляет от 0,25 м3 до 0,4 м3 на один квадратный метр помещения.
Собственница квартиры в новостройках 3-го микрорайона также рассказала «Зеленоград.ру», что управляющая компания не отдает ключи, пока новосёлы не подпишут с ней договор. Отдают лишь в том случае, если собственник категорически отказывается ставить подпись под документом.
— Разъясняем, что собственники могут самостоятельно заключить договор с мусоровывозящей компанией. Никто не навязывает! Заявлений и обращений не поступало. Всё сводится к разговорам в соцсетях. Инициативной группы для диалога нет. Мы только «за» прямой диалог, который нам как управляющей компании очень помог бы организовать на данном нелёгком этапе (заселение) максимально комфортное и качественное обслуживание. Мнение собственников — это очень важная составляющая нашей работы. И мы готовы общаться и решать все возникающие вопросы с инициативной группой и неравнодушными собственниками.