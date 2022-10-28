Супермаркет «Перекрёсток» на Солнечной аллее в корпусе 900 заработал с утра 28 октября — его открыли после реконструкции, продолжавшейся полтора месяца. Магазин значительно обновился, и главной новинкой стало большое кафе с панорамными окнами у входа. Целью реконструкции называют приведение супермаркетов к «новейшей ультрасовременной концепции»: до этого так же был обновлён магазин в 14 микрорайоне. Какой из «Перекрёстков» на очереди — пока неизвестно.
Как и раньше, «Перекрёсток» будет работать в круглосуточном режиме всю неделю
Фото: "Зеленоград.ру"
Вход в магазин теперь не ограничен никакими рамками — магазин просто начинается сразу за автоматическими раздвижными дверями
Фото: "Зеленоград.ру"
Справа от входа нишу заняли тележки — большие и маленькие. Рядом стопка корзин для покупателей
Фото: "Зеленоград.ру"
Хлебный отдел, выпечка и пекарня теперь расположены прямо у входа, по левую руку — посетителей встречает тандыр и запах свежего хлеба
Фото: "Зеленоград.ру"
Здесь же продают пиццу нескольких видов — целиком (579 рублей) или кусочками (89 рублей)
Фото: "Зеленоград.ру"
Дальше — витрины с выпечкой, багетами и прочими хлебными изделиями собственного производства. Они и раньше были в продаже, сейчас ассортимент обновился
Фото: "Зеленоград.ру"
От входа можно сразу повернуть в кафе — рядом с входом поставили две кассы самообслуживания для тех, кто идёт с покупками из магазина
Фото: "Зеленоград.ру"
Кафе занимает весь угол вдоль окон на улицу — раньше на его месте помещался отдел овощей и фруктов. Теперь — десяток столиков с мягкими диванами и стульями
Фото: "Зеленоград.ру"
Фото: "Зеленоград.ру"
Фото: "Зеленоград.ру"
Для детей предусмотрена «игровая зона» — столик с двумя планшетами и фломастерами
Фото: "Зеленоград.ру"
У каждого стола — розетка и USB-порты для зарядки гаджетов
Фото: "Зеленоград.ру"
Фото: "Зеленоград.ру"
Из торгового зала в кафе тоже есть проход через зону готовой еды
Фото: "Зеленоград.ру"
На витринах кафе — пирожные, многие со скидкой: макаруны (43 рубля), тарты (от 89 рублей)
Фото: "Зеленоград.ру"
Сэндвичи, круассаны, роллы с начинкой и бургеры (от 99 до 169 рублей). Чай заварной с травами, ягодами, мёдом (89 рублей)
Фото: "Зеленоград.ру"
В день открытия посетителям предлагали продегустировать марокканский чай
Фото: "Зеленоград.ру"
Витрины кафе незаметно переходят в отдел готовой еды и кулинарию. Здесь можно подкрепиться поплотнее — в ассортименте много готовых блюд
Фото: "Зеленоград.ру"
Есть шаурма (139 рублей)
Фото: "Зеленоград.ру"
Роллы (от 139 рублей)
Фото: "Зеленоград.ру"
Еще одна витрина с едой
Фото: "Зеленоград.ру"
Готовые мясные и рыбные блюда, курица, шашлык
Фото: "Зеленоград.ру"
Гариниры
Фото: "Зеленоград.ру"
Пробная покупка — стаканчик капуччино (69 рублей) и кусок пиццы «Маргарита» (89 рублей)
Фото: "Зеленоград.ру"
Купленную еду предлагается самостоятельно разогреть в СВЧ, взять приборы, салфетки и сахар на специальной полке или у кассы. Для мусора и одноразовой посуды предусмотрены привычные контейнеры
Фото: "Зеленоград.ру"
Прямо от входа в магазин покупатели попадают в огромный отдел овощей и фруктов
Фото: "Зеленоград.ру"
Свежая продукция теперь время от времени увлажняется водяным паром из специальной системы. Но взвешивать покупки всё так же нужно на весах в самом отделе
Фото: "Зеленоград.ру"
Слева, за кафе и пекарней, идут витрины с колбасами и сырами
Фото: "Зеленоград.ру"
Кулинария
Фото: "Зеленоград.ру"
Новый молочный отдел. Все скоропортящиеся продукты убрали в закрытые шкафы-холодильники
Фото: "Зеленоград.ру"
Рядом с молоком — хлопья и мюсли, очень удобно
Фото: "Зеленоград.ру"
Рыбный отдел, кажется, стал побольше. Есть и аквариум с живой рыбой
Фото: "Зеленоград.ру"
Конфеты, продающиеся на развес, поместили на высокие стеллажи с полками в несколько рядов
Фото: "Зеленоград.ру"
По залу разбросаны мини-витрины с «презентацией самого вкусного». В дальнем правом углу — хозяйственные товары и всё для дома
Фото: "Зеленоград.ру"
Вино-водочный отдел теперь не изолирован в отдельной зоне, как это было до реконструкции
Фото: "Зеленоград.ру"
Кассы остались на привычном месте: обычных касс, как и раньше, около десятка, а касс самообслуживания стало побольше — теперь они стоят в два ряда
Фото: "Зеленоград.ру"
За линией касс остался магазин орехов и сухофруктов. На месте остальных открылся зоомагазин «Четыре лапы» с ветеринарной аптекой (время работы — с 9:00 до 21:00 ежедневно)
Фото: "Зеленоград.ру"
Фото: "Зеленоград.ру"
Фото: "Зеленоград.ру"
У лестницы на второй этаж — запасной загон для тележек
Фото: "Зеленоград.ру"
Из прочих мелких магазинов вдоль фасада открыт один — «Пиво-Табак». У самого входа готовится к возобновлению работы магазин «Цветы»
Фото: "Зеленоград.ру"
К приближающемуся Хэллоуину в «Перекрёстке» тоже подготовились
Фото: "Зеленоград.ру"
В честь открытия обновлённого магазина покупателей встречали сотрудники и объясняли, где что находится и как работает. Обо всех новшествах рассказывали и по громкой связи. Для тех, кто набрал покупок на сумму от 2000 рублей, проводили розыгрыш подарков.
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