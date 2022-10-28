Супермаркет «Перекрёсток» на Солнечной аллее в корпусе 900 заработал с утра 28 октября — его открыли после реконструкции, продолжавшейся полтора месяца. Магазин значительно обновился, и главной новинкой стало большое кафе с панорамными окнами у входа. Целью реконструкции называют приведение супермаркетов к «новейшей ультрасовременной концепции»: до этого так же был обновлён магазин в 14 микрорайоне. Какой из «Перекрёстков» на очереди — пока неизвестно.