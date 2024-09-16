«Зеленоград готов к зиме: была проведена тщательная подготовка многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону», заявил на днях зампрефекта Олег Панин. Правда это или нет, узнаем зимой, но уже сейчас понятно, что это не вся правда.

Одновременно с заявлением чиновника о «готовности к наступлению холодов», жители 16-го микрорайона в чате района ищут «проверенных промышленных альпинистов», чтобы сделать герметизацию межпанельных швов. Это повреждение стыков между панелями, из которых сделаны многие дома в новом городе, из-за которых промерзают стены, внутри квартир образуется конденсат, появляется сырость и плесень.

Герметизацией межпанельных швов должна заниматься управляющая компания в рамках текущей эксплуатации дома, но на практике «Жилищник» или не признает проблему, или всё откладывает и откладывает ремонт. «По телефону „Жилищника“ меня послали, не могу вечно ждать — хочу качественно промазать швы, потому что делаю ремонт», пишет один из жителей, ищущий альпинистов.

Как это происходит это «послали», подробно рассказала Анастасия, когда впервые пожаловалась на сквозную дырку на улицу два года назад, Жилищник проблемы подтвердил, но обещал сделать только через год. Потом ещё через год. Но, с приближением зимы и после угрозы судом, замазали дырки, но только «по периметру квартиры заявителя».

То есть, соседям Анастасии с аналогичными проблемами остаётся или терпеть сырость и холод, или настаивать на выполнении «Жилищником» своих обязанностей, или платить сторонней организации. А цена немаленькая. Например, Олегу герметизация однокомнатной квартиры в прошлом году обошлась в 21 тысячу рублей — это его квартплата за несколько месяцев.

Как заставить «Жилищник» работать. Если стыки протекают, промерзают и продуваются, «Жилищник» обязан это устранить. Потребуйте сделать это до наступления отрицательных температур. Пригрозите, что обратитесь в Мосжилинспекцию, или сразу напишите им жалобу — это эффективно. Например, так поступил житель корпуса 1824 — Мосжилинспекция обязала «Жилищник» заделать швы.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, управляющая организация обязана обеспечивать заданный температурно-влажностный режим внутри здания и надлежащее санитарное состояние в помещениях. В целях предотвращения разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада следует не допускать увлажнения стен атмосферной, технологической, бытовой влагой. При этом стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами силами специалистов.

