С апреля территория между корпусами 1005, 1006, 1007 и 1015 преобразилась: парк полностью переделали — теперь здесь плитка на дорожках, новые лавочки, площадки, беседки и клумбы. Корреспонденты Zelenograd.ru прогулялись по парку, посмотрели, как выглядят результаты ремонта и узнали у местных жителей, что они об этом думают.
Ремонт начался еще в весной. Три месяца ожидания — и готовый парк торжественно открыли. В нем, как и было заявлено, много разных площадок: детские, спортивные и площадка для выгула собак. Среди деревьев можно обнаружить два новеньких домика для белок. Также в программу ремонта вошло устройство двух площадок для тихого отдыха, цветников, беседок и газонов.
Пешеходные дорожки и тропинки выложили небольшой плиткой — не для любителей роликов и самокатов. Кое-где восстановили совсем старые дорожки, от которых остались только куски асфальта, как рассказывала местная управа. Отремонтированы лестницы, а детские площадки разделены по категориям — для старшего, среднего и младшего возраста. На них новые игровые комплексы, качели, карусели и скалодром.
Рощица между корпусами 1105-1115 была на этом месте исторически: при строительстве 10 микрорайона её окружили многоэтажными домами, сохранив лесной массив. Позже появились асфальтовые дорожки, освещение и площадки — роща стала городским парком. Кстати, получить разрешение на его благоустройство было не так просто, так как эта территория считается частью крюковского лесопарка и охраняется как природная, рассказывал замглавы управы Максим Хлудов. Изначально благоустройство планировали провести за три года, но получилось сократить сроки.
В прошлом году на сайте управы Силино прошло голосование по вопросам благоустройства парка, а в декабре состоялись публичные слушания с участием жителей, проектировщиков и дизайнеров. «Проект был всесторонне обсужден, здравые предложения жителей учтены. Наибольшие споры вызвала площадка для выгула собак — оставлять ее или нет. Решили оставить, так как других таких мест рядом нет», — писала префектура.
Теперь, с увеличением зон отдыха, в парке появилось значительно больше людей. В хорошую погоду детские площадки бывают перегружены. Родители нередко жалуются на неисправность установленных конструкций — чаще всего ломаются качели. То, что площадки предназначены для разных возрастов, не очень помогает: иногда подростки качаются на них стоя или по несколько человек.
«У меня двое маленьких детей и я очень рада, что парк наконец-то достроили, — рассказала местная жительница Оксана Г., — Хорошо, что возраст позволяет им играться в песочнице, иначе было бы немного боязно отпускать их туда, где все носятся сломя голову. Раньше на „большой“ площадке практически все гуляли, бывало, приходят такие „дети“ — лет 15, 16, и все — некуда малышам деваться. Сейчас все устаканилось, я довольна».
Спортивные площадки в парке к моменту ремонта требовали особого внимания — где-то не хватало сеток, где-то было плохое покрытие. В результате жители получили площадку для футбола с покрытием из искусственной травы и площадку для волейбола с покрытием из резины. Рядом стоят столы для настольного тенниса. Должны были также появиться баскетбольная стойка и зона воркаута, но их почему-то нет.
В выходные спортивные площадки очень популярны — для того, чтобы поиграть в футбол или волейбол, нужно чуть ли не занимать очередь: «Обычно мы играем на коробке [мини-поле у корпуса 1012], но решили прийти сюда, тут территория большая, места много, — рассказал один из футболистов. — Нас ждала, так сказать, неудача. Много кто хочет поиграть на свежепостроенной площадке. Пришлось договариваться, долго ждать».
«Очень здорово, что поставили столы для настольного тенниса! — поделилась местная жительница Мария О., — Они лет 15 назад тут еще были, потом вместо них здесь стояли сломанные тренажеры, а теперь снова можно поиграть и не искать по району свободный».
Претензии к новому ремонту тоже уже появились. Например, у корпуса 1015 вместо плавного съезда с дорожки, которая идет между территориями школ и сквером, сделали ступеньки. «Мамам с колясками и велосипедистам стало очень неудобно, — сообщила Мария Немцова. — Недавно своими глазами видела, как мамочка сносила коляску со спящим ребенком на руках, чтобы не разбудить, скача по ступенькам. Я сама езжу на велосипеде и теперь тоже приходится слезать и сносить его руками. А если я еду из магазина с продуктами на багажнике и в корзинке — это тяжело. И я такая не одна. Лестница довольно широкая и позволяет оставить наполовину ступеньки, а сбоку сделать съезд».
Не обошлось и без казусов во время проведения работ, за которыми внимательно наблюдали жители.
Для скамеек на аллеях не сделали специальные карманы, как было в плане, а поставили прямо на дорожках — Максим Титов сообщил об этом в управу, и ему ответили, что обустройство карманов запретил департамент природопользования в связи с возможным нанесением вреда корневой системе деревьев.
«Считаю что такое размещение скамеек сильно сужает пространство для перемещение пешеходов и является травмоопасным, так как находится непосредственно на траектории движения велосипедистов. В зимнее время года такая постановка скамеек будет препятствовать работе уборочной техники и могут быть повреждены в процессе уборки снега», — написал житель в своем обращении в префектуру.
С окончанием работ уложились в срок — к середине июля. Но на этом благоустройство еще не закончилось. «По окончании ремонтных работ будет формироваться план дополнительного озеленения, в том числе с учётом пожеланий жителей», — сообщала префектура во время ремонтных работ. Во время ремонта в парке расчистили подлесок, вырубили сухостой — «Строители стремились максимально сохранить природную часть парка». К планированию озеленения будут привлечены специалисты -дендрологи и ландшафтные дизайнеры.
За порядком в обновлённом парке тоже проследят особо. «Будем просить полицию усилить контроль за парком, чтобы там не собирались плохие компании», — пообещал в радиофире Максим Хлудов.
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