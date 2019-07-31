В выходные спортивные площадки очень популярны — для того, чтобы поиграть в футбол или волейбол, нужно чуть ли не занимать очередь: «Обычно мы играем на коробке [мини-поле у корпуса 1012], но решили прийти сюда, тут территория большая, места много, — рассказал один из футболистов. — Нас ждала, так сказать, неудача. Много кто хочет поиграть на свежепостроенной площадке. Пришлось договариваться, долго ждать».

«Очень здорово, что поставили столы для настольного тенниса! — поделилась местная жительница Мария О., — Они лет 15 назад тут еще были, потом вместо них здесь стояли сломанные тренажеры, а теперь снова можно поиграть и не искать по району свободный».

Претензии к новому ремонту тоже уже появились. Например, у корпуса 1015 вместо плавного съезда с дорожки, которая идет между территориями школ и сквером, сделали ступеньки. «Мамам с колясками и велосипедистам стало очень неудобно, — сообщила Мария Немцова. — Недавно своими глазами видела, как мамочка сносила коляску со спящим ребенком на руках, чтобы не разбудить, скача по ступенькам. Я сама езжу на велосипеде и теперь тоже приходится слезать и сносить его руками. А если я еду из магазина с продуктами на багажнике и в корзинке — это тяжело. И я такая не одна. Лестница довольно широкая и позволяет оставить наполовину ступеньки, а сбоку сделать съезд».