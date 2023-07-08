«Лунный кот» — это большое пространство для детей с горками, лабиринтами, батутами, песочницами, интерактивными зонами и семейным рестораном. Парк детских развлечений находится на втором этаже в центре активной жизни «Савёлки» — на Центральной площади рядом с префектурой. Он работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
Игровое пространство занимает целый этаж. Это место, куда можно прийти с детьми и «зависнуть» на целый день. В парке постоянно находятся несколько администраторов, они занимаются с детьми, показывают им — что и где находится. Взрослые могут находиться и в самом парке вместе с детьми.
Парк развлечений предназначен для детей от 1 года до 14 лет. Малышам здесь будет интересно и безопасно — есть специальная огороженная площадка. Аттракционы не типовые, а уникальные — их сделали специально для «Лунного кота». Парк оформлен в космических мотивах, маленьких посетителей встречает и сам Лунный кот.
Весь парк разделен на игровые зоны. Есть аттракционы высокой активности с всевозможными горками и лазалками, батутами, зоной препятствий в надувном космическом корабле. Есть огромная песочница с кинетическим песком. Причем интерактивная — на её поверхность проецируется выбранная игра. К примеру, если выбрана Луна, то надо построить из песка каналы для рыб и загоны для кроликов. Это очень увлекательно!
Зона интерактивных игр для детей от 5-7 лет — это пространство с огромными экранами, на которых транслируются различные игровые программы. Можно пострелять в пришельцев, посоревноваться в меткости по метанию подушек, покачаться на качелях «над пропастью», заложить снежный вираж на сноуборде, побыть крутым агентов, идущим к цели через сплетение лазерных лучей. А еще порисовать лазером на стене.
Здесь же находится семейный ресторан, где вам предложат разнообразную домашнюю еду. Именно домашнюю, потому что блюда готовят только из натуральных ингредиентов. В меню супы и горячие блюда, овощные салаты, десерты, фрукты, ягоды и напитки. Первые посетители говорят, что всё очень вкусно.
Отдельный сюрприз: посетителей встречает официант-робот Яша! Он проводит до столика и привезет заказ. Его можно погладить и почесать за ухом — он даже замурлычет.
Яша умный, он может и поздравить с днем рождения, если вы решите отпраздновать его в «Лунном коте». И это будет хорошее решение: для детских праздников имеется сцена с профессиональным оборудованием и два отдельных зала, которые можно объединить в один большой.
Взрослые могут находиться в игровых зонах вместе со своими детьми или спокойно отдыхать на удобных диванах или в ресторане. Это единое пространство, все на виду. К осени администрация парка планирует разместить здесь развлекательную зону для взрослых: интерактивный бильярд и космический аэрохоккей.
На территории парка развлечений открылся магазин игрушек.
Стоимость посещения всех зон парка на июль:
- дети до 1 года — бесплатно!
- дети от 1 до 3-х лет посещают парк со скидкой 50% — 1350 рублей
- билет на целый день для детей от 3 до 18 лет со скидкой 20% — 2160 рублей
- взрослые и сопровождающие проходят бесплатно.
Также сохраняется скидка 20% на меню в семейном ресторане.
В планах администрации парка — концерты, аниматоры и прочие дополнения и улучшения. Следите за новостями!
«Лунный кот»: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2 (центр активной жизни «Савелки»)
Телефон: 8-800-500-00-75