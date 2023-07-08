Взрослые могут находиться в игровых зонах вместе со своими детьми или спокойно отдыхать на удобных диванах или в ресторане. Это единое пространство, все на виду. К осени администрация парка планирует разместить здесь развлекательную зону для взрослых: интерактивный бильярд и космический аэрохоккей.

На территории парка развлечений открылся магазин игрушек.

Стоимость посещения всех зон парка на июль:

дети до 1 года — бесплатно!

дети от 1 до 3-х лет посещают парк со скидкой 50% — 1350 рублей

билет на целый день для детей от 3 до 18 лет со скидкой 20% — 2160 рублей

взрослые и сопровождающие проходят бесплатно.

Также сохраняется скидка 20% на меню в семейном ресторане.



В планах администрации парка — концерты, аниматоры и прочие дополнения и улучшения. Следите за новостями!