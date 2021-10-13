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Отделения спортивной медицины в Зеленограде нет уже полтора года — возвращать его пока не планируют. Помещения нужны для центра тестирования на коронавирус. Но центр, кажется, не работает 13.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Отделение спортивной медицины в поликлинике на Каштановой аллее приостановило работу в марте 2020 года. Так сделали, чтобы спортсмены не пересекались с посетителями ИФА-центра, открытого на в поликлинике — в нем тестировали на наличие коронавируса. Спустя полтора года в департаменте здравоохранения сообщили, что центр по-прежнему нужен Зеленограду. Когда вернется отделение для спортсменов, по-прежнему неизвестно.

Пока отделение спортивной медицины закрыто, дети и взрослые вынуждены ездить в Москву для получения справок. По данным департамента, в 2020 года «углубленное медицинское обследование в [других] филиалах прошли 100% спортсменов». Сколько именно это человек, неясно: в прошлом году сообщалось, что к отделению прикреплено около четырех тысяч детей. Не съездить в Москву они не могли: иначе их не допустили бы до соревнований и тренировок. Справка действует шесть месяцев.

Сейчас все спортсмены продолжают ездить в Москву для обследований. Те, кто занимается любительским спортом, допуск к занятиям получает в своей поликлинике по результатам диспансеризации, уточнили в депаратмента.

Сохраняющаяся потребность в ИФА-центре может объясняться в том числе новым всплеском заболеваемости. Однако в самой поликлинике сообщили, что записаться на анализ на антитела сейчас нельзя. Чтобы запись снова открылась, нужно некое особое распоряжение. Почему ИФА-центр не принимает пациентов, неизвестно.

Когда стало понятно, что отделение спортивной медицины закрыли надолго, родители и сами спортсмены просили вернуть врача в Зеленоград как можно скорее. Но некоторые тренеры тогда предложили подождать. По их мнению, вместо кабинета, где выписывают формальные справки, лучше добиться появления полноценного диагностического и реабилитационного комплекса со специальным оборудованием, где могут выявить у ребенка заболевания на ранних стадиях.

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Метки:
дети, спорт, коронавирус, спортивный врач
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