Операция призвана «убить двух зайцев»: провести диагностику — получить ЭКГ и обнаружить очаг аритмии в ткани сердца (первая часть операции, ЭндоЭФИ), и сразу же выполнить прижигание этого очага (вторая часть операции, радиочастотная аблация, РЧА). Всё это хирург делает при помощи катетеров с электродами, которые вводит внутрь сердца через подключичную и бедренную вены пациента. Именно для обезболивания мест введения катетеров и применяется местная анестезия, а общий наркоз тут ни к чему.

«С пациентом нужно поддерживать контакт, чтобы он сообщал о своих болевых ощущениях, — поясняет Михаил Емельяненко. — Мы должны знать, что он чувствует, и тут же могли принять меры. Когда операция идёт на фоне общего наркоза, не совсем понятно, что происходит, повышаются риски повреждения миокарда. А процедура продвижения катетеров внутри вен сама по себе безболезненная. Внутри сосудов нет рецепторов, природа не задумала, что внутри вены будет что-то двигаться. У человека множество рецепторов на коже, это защита, а внутри вены — нет, и врачи догадались это использовать».

---Во время операции врач рассказывает пациенту-учёному о своих действиях, ласково и успокаивающе обращаясь к нему, как к ребёнку, предупреждает о неприятных ощущениях и спрашивает о самочувствии: «Александр Валерьянович, сейчас мы открываем диагностический катетер, им будем проводить диагностику — он вставляется внутрь сердца. Единственное, что вы будете чувствовать, это небольшую стимуляцию, а может и ничего не почувствуете. Сейчас в сердце небольшие перебои — это я иду через клапан. Ничего не бойтесь. Вот мы видим сердце и наш катетер. Подсоединяем электрод… Сейчас буду стимулировать, сердце будет биться почаще — не волнуйтесь, это я делаю. Чувствуете?».

Пациент отзывается, отвечает, и даже рассказывает, от чего возникали приступы аритмии. Одной из причин, оказывается, было вино «Массандра» 2016 года. «А вот в 2017 у них технология была уже совсем не та, испортилась, жаль, замечательный был напиток!». «Это у нас с вами будет новая статья, «Провокация аритмии с помощью крымского «Кокура», — шутит врач. — Аритмия не запускается. Великолепно. Уходим выше, в правое предсердие. А, вижу, ангинами болели. Возможно, это и есть причина аритмии».