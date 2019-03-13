Когда пора к врачу и как лечат от аритмии?

Большинство людей ощущают аритмию достаточно отчётливо и сами обращаются к врачу, особенно те, кому за 50-60 лет — аритмия в этом возрасте у каждого второго. Пациентов с такой патологией очень много. Но некоторые о своей аритмии могут и не знать, это случается при так называемой «немой» аритмии.

Раньше аритмию лечили медикаментозно, сейчас появилась новая методика радиочастотной деструкции, или аблации. Время таблеток понемногу уходит, и это правильно: если есть возможность излечивать сердце, то надо делать это методами малоинвазивной хирургии, интервенционной кардиологии — например, РЧА. Таких операций будет всё больше, и больше пациентов мы будем лечить такими методами. У операций есть свои минусы, но и универсальной таблетки от аритмии пока не существует.

Новый многоканальный оперативный комплекс, установленный в зеленоградском сосудистом центре, позволяет нам проводить эндокардиальные электрофизические исследования (ЭКГ изнутри сердца) и катетерные аблации на мировом уровне качества.

Лечить с помощью РЧА можно всех, но, например, если пациенту за 70, у него выраженные симптомы хронической сердечной недостаточности, произошла дилатация сердца — конечно, эффективность РЧА в этом случае будет низкой. Мы стараемся выявлять пациентов на ранних стадиях развития аритмий. Чем моложе организм, тем больше шансов, что РЧА поможет справиться с заболеванием.