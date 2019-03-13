Новое направление лечения заболеваний сердца — интервенционная аритмология — появилось в зеленоградской горбольнице не так давно, в конце 2018 года. Региональный сосудистый центр, действующий на базе ГКБ им. Кончаловского с 2017 года, получил новейшее оборудование, которое позволяет проводить лечение пациентов с сердечной аритмией при помощи методики радиочастотной аблации (РЧА). Одновременно в команду центра вошёл один из наиболее компетентных врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в Москве, кардиолог-аритмолог, рентгентохирург Михаил Емельяненко, который возглавил кардиологическое отделение горбольницы.
На одной из операций по лечению сердечной аритмии методом РЧА, во время которой пациент находится в сознании, побывали корреспонденты Zelenograd.ru. Михаил Емельяненко комментировал ход операции, а затем ответил на вопросы о том, что такое аритмия, как её можно вылечить и как избежать.
Аритмия — достаточно распространённое заболевание, связанное с различными видами нарушений ритма сердца. Преимущественно оно встречается у пациентов среднего и пожилого возраста. Но, к сожалению, у нас достаточно много и молодых пациентов.
В 90% случаев аритмия — не смертельное заболевание, однако она приводит к ухудшению качества жизни пациентов, к плохому самочувствию. Сердце бьётся с высокой частотой, от 120 до 160-170 ударов в минуту, и может просто не выдержать такого ритма. Кроме того, аритмия может привести к инсульту — каждый пятый инсульт вызван именно аритмией: во время приступов в сердце образуются небольшие тромбы, которые могут попасть в артерию и заблокировать сосуды головы, что приводит к самым печальным последствиям.
10% аритмий — жизнеугрожающие: как правило, это желудочковая тахикардия, фибрилляция или трепетание желудочков. С ними мы тоже уже можем бороться. Один из самых распространённых видов аритмии, фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия — самая проблемная. Её сложно вылечить со 100%-ной уверенностью, ни один врач не сможет полностью избавить пациента от фибрилляции. Но медицина стремится к поиску новых технологий для помощи таким пациентам. И мы в нашем кардиологическом отделении тоже будем над этим работать.
Большинство людей ощущают аритмию достаточно отчётливо и сами обращаются к врачу, особенно те, кому за 50-60 лет — аритмия в этом возрасте у каждого второго. Пациентов с такой патологией очень много. Но некоторые о своей аритмии могут и не знать, это случается при так называемой «немой» аритмии.
Раньше аритмию лечили медикаментозно, сейчас появилась новая методика радиочастотной деструкции, или аблации. Время таблеток понемногу уходит, и это правильно: если есть возможность излечивать сердце, то надо делать это методами малоинвазивной хирургии, интервенционной кардиологии — например, РЧА. Таких операций будет всё больше, и больше пациентов мы будем лечить такими методами. У операций есть свои минусы, но и универсальной таблетки от аритмии пока не существует.
Новый многоканальный оперативный комплекс, установленный в зеленоградском сосудистом центре, позволяет нам проводить эндокардиальные электрофизические исследования (ЭКГ изнутри сердца) и катетерные аблации на мировом уровне качества.
Лечить с помощью РЧА можно всех, но, например, если пациенту за 70, у него выраженные симптомы хронической сердечной недостаточности, произошла дилатация сердца — конечно, эффективность РЧА в этом случае будет низкой. Мы стараемся выявлять пациентов на ранних стадиях развития аритмий. Чем моложе организм, тем больше шансов, что РЧА поможет справиться с заболеванием.
На операцию РЧА можно попасть по направлению лечащего врача из поликлиники, в срочных случаях больные поступают к нам и по каналу «скорой помощи» — при остром приступе аритмии мы госпитализируем человека, обследуем его, выясняем, что это за аритмия. И, если её можно вылечить при помощи РЧА, принимаем решение о проведении этой процедуры. Если же пациент находится вне приступа, но хочет избавиться от таких приступов, которые так или иначе будут его посещать с определённой периодичностью, — раз в месяц, в десять дней или в полгода, — он может обратиться к нам в плановом порядке.
В Зеленограде десяток таких операций уже сделали в конце 2018-го года, а в 2019-м их поставили на поток — за январь и февраль прошло 20 операций. Планируем наращивать обороты, выявлять таких пациентов и помогать им с помощью катетерных технологий. Такие операции проводятся в каждом из Сосудистых центров Москвы. Мы ориентированы именно на зеленогардцев, хотя могут обращаться и жители Москвы, Подмосковья, других регионов страны и даже иностранцы.В платной операции мы никому не откажем, а в рамках ОМС существует определенный объем квот, конечно.
Дорогая ли это операция? Да, конечно — используются импортные дорогостоящие расходники. Но в рамках выделяемого объёма высокотехнологичной медицинской помощи все затраты оплачивает государство, что позволяет нам проводить эти операции бесплатно. Оборудование для диагностики и аблации — электро-физиологическую систему — мы используем отечественную, произведённую в Томске, в три раза дешевле американских аналогов.
Через три часа место пункции сосудов полностью закроется — пациент встанет и будет ходить. В любой будний день мы можем отпустить его домой уже вечером, потому что такие операции малотравматичны.
Это не открытая операция, как те, которые проводили раньше для лечения жизнеугрожающих артимий: вскрывали грудную клетку под общим наркозом, искали очаг аритмии визуально, на сердце или внутри сердца, а затем его деструктировали скальпелем — делали рубцы. Они обеспечивали электрическую изоляцию участков миокарда — если патологический импульс зарождался, он не мог распространяться дальше. Конечно, прибегать к таким операциям старались очень редко, аритмию лечили в основном консервативно, таблетками. Когда 15-20 лет назад появилась технология РЧА, это всех обрадовало. В России технология поставлена на поток довольно давно.
В дальнейшем, после операции РЧА, мы ведём амбулаторное наблюдение за такими пациентами с периодичностью два месяца, полгода и год. Они приходят, рассказывают нам о своих наблюдениях и жалобах, мы проводим ЭКГ-исследование, холтеровский мониторинг, и делаем выводы о наличии аритмии. Вылечить её сразу бывает не так просто, бывают рецидивы, тогда мы снова начнём лечение. Послеоперационное наблюдение очень важно.
Сегодня люди относятся достаточно внимательно к своему здоровью. Ведётся огромная просветительская работа со стороны врачей, со стороны столичного департамента здравоохранения. Раньше, лет 20 назад, никто не знал, что такое холестерин, что бывает «хороший» и «плохой» холестерин. Сейчас все знают, что нужно минимизировать определённые фракции холестерина, образованность в этой теме появилась.
Но беречь своё здоровье надо с молодости. И я, как кардиолог, дал бы единственный совет всем — постоянно поддерживать физическую активность, заниматься любыми видами физкультуры. Только движение помогает держать мышечную стенку сердца в хорошем тонусе: бег на длинные дистанции, лыжи, плавание. Я сам хожу на лыжах по 30 км.
Смысл физической нагрузки — не в том, чтобы стать крутым спортсменом и нарастить мышцы, главное — избавить себя от лишней массы тела, в том числе и лишней мышечной массы. При большой массе тела клеткам нужно больше кислорода, поэтому сердцу приходится работать быстрее, ведь сердце тоже мышца, которая перекачивает кровь для питания всех клеток организма. Как и любая другая мышца, оно увеличивается от нагрузки, происходит гипертрофия левого желудочка. А к 50 годам сердце не может дальше расти и резко ослабевает, становится толстым и слабым. Это приводит к проблемам: начинается одышка, хроническая сердечная недостаточность — недостаточность работы сердца.
Я не сторонник понятия «кардионагрузка» — это просто маркетинговый ярлык. Есть аэробная нагрузка, есть анаэробная. Если тренировки сильные и жесткие, в короткий промежуток времени, они сжигают лишний вес, но истощают организм. А если тихонечко бегать по пять километров, лишний вес уйдёт без истощения.
Анаболики, которые часто употребляют спортсмены, тоже плохо действуют на сердце. Их смысл — повышение метаболизма, причем очень жёсткое. Организм начинает работать как паровоз, запускаются аминокислоты, белки, гипетрофируется мышечная масса. Это хорошо, но наносит удар по сердцу. Оно точно так же растёт, происходит дилатация сердца — «бычье сердце», как мы это называем.
Держать себя в тонусе надо с 25 лет, и тогда в «полтинник» у вас не будет проблем. Но никто не придерживается этого золотого правила, все начинают лечить свои инфаркты и инсульты в 50-60 лет, когда уже поздно. К сожалению, мы, люди, об этом не думаем. Любим поесть, выпить и полежать на диване.
Я закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде, проходил службу врачом на Северном флоте, на подводных лодках. А потом решил продолжить обучение в Москве, где и получил образование по кардиологии и аритмологии. Почему кардиология? Потому что основная патология, от которой умирают люди — сердечно-сосудистые заболевания. Сердце — один из самых важных органов, который обеспечивает жизнедеятельность, поэтому я решил помогать пациентам именно с кардиологическими проблемами.
Когда меня пригласили в Зеленоград, я увидел возможность помочь большому числу людей в лечении аритмии здесь. До этого аритмологического направления в Зеленограде не было. Поэтому я решил перебраться на работу в Зеленоград, и не жалею об этом. Сосудистый центр, который здесь создан, действительно мощно развился за три года — я видел этот процесс, бывал здесь еще на подготовительном этапе, и сейчас Региональный сосудистый центр оказывает действительно хорошую помощь зеленоградцам.
Конечно, желательно помогать пациенту там, где он живёт, чтобы он не был вынужден ехать в Москву. Зеленоград не такой уж и маленький, больница достаточно высокого уровня, поэтому и решили открыть здесь аритмологическую службу. Пациентов у нас достаточно, пациенты хорошие, образованные, — Зеленоград это город науки, — и мы всегда рады им помочь.
Региональный сосудистый центр работает в зеленоградской больнице с 2016 года, оказывая высокотехнологичные виды медицинской помощи — сегодня он входит в пятёрку самых крупных и мощных сосудистых центров столицы, как сообщает ГКБ им. Кончаловского, являясь одним из звеньев инфарктной и инсультной сети Москвы. Здесь выполняют тромбоэкстракции, стентирование, устанавливают электрокардиостимуляторы. Круглосуточно оказывают пациентам плановую и высокотехнологичную медицинскую помощь. Передовые методики диагностики и лечения аритмии стали следующим шагом в развитии центра.
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