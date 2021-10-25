Началась подготовка территории для строительства будущего технопарка на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Сейчас участок площадью более 10 га рядом с Административно-деловым центром ОЭЗ очищают, демонтируют бывшие склады. Первую очередь строительства планируется сдать в 2023 году, вторую — в 2026 году, рассказали «Зеленоград.ру» в компании Capital Group, совместно с которой в ОЭЗ реализуют этот проект. Он даст городу более 2500 новых рабочих мест.
«Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта с учетом вложений самих резидентов особой зоны — более 11,5 миллиарда рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек. В ходе строительства объекта будет задействовано около 500 рабочих», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Строительство развернётся на площадке в 15 га вдоль проспекта Генерала Алексеева, которая вошла в границы площадки ОЭЗ «Алабушево» в 2020 году — раньше ею распоряжался «Моспросмстрой». Все постройки на площадке, которые занимали компании разного профиля, предполагается постепенно снести. На соседнем с технопарком участке в будущем возведут гостиницу.
О том, что в промзоне Алабушево появится технопарк площадью до 150 тысяч квадратных метров, стало известно еще летом. Сообщалось, что в проект будет вложено порядка шести миллиардов рублей частных инвестиций и не менее 5,5 миллиардов рублей инвестиций резидентов технопарка — четырех десятков компаний, которые разместятся там по окончании строительства.
В новом технопарке по принципу brownfield (то есть на базе ранее существующих площадок) будут построены универсальные здания, которые подойдут для размещения разных предприятий — как производственные или административные объекты. Будущие резиденты смогут их оборудовать под свои задачи. Как отмечают в ОЭЗ «Технополис Москва», со стороны резидентов высок спрос на применяемые в проекте модульные конструкции, отлично зарекомендовавшие себя в рамках иных проектов по строительству промышленных объектов.
В Capital Group связывают с этим проектом перспективы развития нового направления девелоперского бизнеса — промышленного строительства. «Выбранный для площадки „Алабушево“ формат brownfield позволит прежде всего экономить время и оптимизировать финансовые потоки будущих резидентов технопарка», — заявила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.
На сайте нового направления Capital Industry уже размещено предложение для резидентов: арендные площади от 1500 кв. метров, готовая инженерная и транспортная инфраструктура, паркинг на 300 машиномест.
В состав технопарка в том числе войдёт отдельно стоящий бизнес-центр класса B+.
«На арендаторов технопарка распространятся налоговые льготы и преференции ОЭЗ, а многофункциональное назначение комплекса позволит не только организовать современное производство, но и обеспечит площади для хранения и логистики товаров, а также для размещения сотрудников» , — сообщает Capital Group.
Переговоры с потенциальными арендаторами уже идут.
По данным системы «Контур.Фокус», застройщик технопарка ООО «Алабушево-Капитал» создано в июне 2021 и принадлежит двум компаниям:
- АО «ОЭЗ «Зеленоград» (25%). Принадлежит департаменту городского имущества Москвы
- ООО «Сигма-Холдинг» (75%). Учреждено в мае 2021 года и принадлежит в равных долях ООО «Пик-Инвестпроект» из Группы компаний ПИК и Герману Тё, сыну совладельца Capital Group
Capital Group специализируется в основном на строительстве жилья премиального и бизнес-класса. Среди ее проектов — The Residences at Mandarin Oriental, Moscow на Софийской набережной, Capital Towers на Краснопресненской набережной, многофункциональный комплекс «Око» в «Москва-сити» и др. По данным «Ведомостей», весной этого года компания сообщила, что будет заниматься еще и строительством технопарков.
Застройщик реализует этот проект по столичной программе стимулирования создания рабочих мест, которую запустили в Москве в 2020 году. В соответствии с ней застройщики жилых домов могут получить льготу по плате за первый год аренды и при переоформлении земельных участков под строительство. Для этого им одновременно нужно строить коммерческие, промышленные и социальные объекты. Программа касается территорий за пределами ТТК и МКАД. С помощью таких проектов город получает новые рабочие места, а инвестор — доход от реализации не только жилья, но и нового бизнес-объекта.