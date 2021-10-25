Новый технопарк на 2500 рабочих мест начали строить в промзоне Алабушево 25.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Началась подготовка территории для строительства будущего технопарка на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Сейчас участок площадью более 10 га рядом с Административно-деловым центром ОЭЗ очищают, демонтируют бывшие склады. Первую очередь строительства планируется сдать в 2023 году, вторую — в 2026 году, рассказали «Зеленоград.ру» в компании Capital Group, совместно с которой в ОЭЗ реализуют этот проект. Он даст городу более 2500 новых рабочих мест.

«Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта с учетом вложений самих резидентов особой зоны — более 11,5 миллиарда рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек. В ходе строительства объекта будет задействовано около 500 рабочих», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Строительство развернётся на площадке в 15 га вдоль проспекта Генерала Алексеева, которая вошла в границы площадки ОЭЗ «Алабушево» в 2020 году — раньше ею распоряжался «Моспросмстрой». Все постройки на площадке, которые занимали компании разного профиля, предполагается постепенно снести. На соседнем с технопарком участке в будущем возведут гостиницу.

О том, что в промзоне Алабушево появится технопарк площадью до 150 тысяч квадратных метров, стало известно еще летом. Сообщалось, что в проект будет вложено порядка шести миллиардов рублей частных инвестиций и не менее 5,5 миллиардов рублей инвестиций резидентов технопарка — четырех десятков компаний, которые разместятся там по окончании строительства.

Читайте также
«Прогноз по новым рабочим местам будет постоянно корректироваться». Глава проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров о развитии площадки Алабушево
Предложение для резидентов

В новом технопарке по принципу brownfield (то есть на базе ранее существующих площадок) будут построены универсальные здания, которые подойдут для размещения разных предприятий — как производственные или административные объекты. Будущие резиденты смогут их оборудовать под свои задачи. Как отмечают в ОЭЗ «Технополис Москва», со стороны резидентов высок спрос на применяемые в проекте модульные конструкции, отлично зарекомендовавшие себя в рамках иных проектов по строительству промышленных объектов.

В Capital Group связывают с этим проектом перспективы развития нового направления девелоперского бизнеса — промышленного строительства. «Выбранный для площадки „Алабушево“ формат brownfield позволит прежде всего экономить время и оптимизировать финансовые потоки будущих резидентов технопарка», — заявила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.

На сайте нового направления Capital Industry уже размещено предложение для резидентов: арендные площади от 1500 кв. метров, готовая инженерная и транспортная инфраструктура, паркинг на 300 машиномест.

В состав технопарка в том числе войдёт отдельно стоящий бизнес-центр класса B+.

«На арендаторов технопарка распространятся налоговые льготы и преференции ОЭЗ, а многофункциональное назначение комплекса позволит не только организовать современное производство, но и обеспечит площади для хранения и логистики товаров, а также для размещения сотрудников» , — сообщает Capital Group.

Переговоры с потенциальными арендаторами уже идут.

Кто строит технопарк

По данным системы «Контур.Фокус», застройщик технопарка ООО «Алабушево-Капитал» создано в июне 2021 и принадлежит двум компаниям:

  • АО «ОЭЗ «Зеленоград» (25%). Принадлежит департаменту городского имущества Москвы
  • ООО «Сигма-Холдинг» (75%). Учреждено в мае 2021 года и принадлежит в равных долях ООО «Пик-Инвестпроект» из Группы компаний ПИК и Герману Тё, сыну совладельца Capital Group

Девелоперов мотивируют создавать рабочие места за МКАД

Capital Group специализируется в основном на строительстве жилья премиального и бизнес-класса. Среди ее проектов — The Residences at Mandarin Oriental, Moscow на Софийской набережной, Capital Towers на Краснопресненской набережной, многофункциональный комплекс «Око» в «Москва-сити» и др. По данным «Ведомостей», весной этого года компания сообщила, что будет заниматься еще и строительством технопарков.

Застройщик реализует этот проект по столичной программе стимулирования создания рабочих мест, которую запустили в Москве в 2020 году. В соответствии с ней застройщики жилых домов могут получить льготу по плате за первый год аренды и при переоформлении земельных участков под строительство. Для этого им одновременно нужно строить коммерческие, промышленные и социальные объекты. Программа касается территорий за пределами ТТК и МКАД. С помощью таких проектов город получает новые рабочие места, а инвестор — доход от реализации не только жилья, но и нового бизнес-объекта.

Читайте также
Ещё два лабораторно-промышленных корпуса построят в Алабушево до конца 2022 года. Их будут сдавать в аренду
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
особая экономическая зона (оэз), промзона алабушево
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа Новости
Новый технопарк на 2500 рабочих мест начали строить в промзоне Алабушево Истории
Качественный шиномонтаж, хранение сезонной резины и мототехники, автоэлектрика — встречаем зиму вместе с СТО Зеленоград Реклама
Пешеходный мост в Крюково превратился в опасный каток Новости
Магазин велосети 4sport на Центральном проспекте закрывается Новости
Школы решили уйти на каникулы уже с 25 октября Новости
Супермаркет «Лента» открылся в 10-м микрорайоне. Раньше в этом помещении был магазин «Билла» Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты на знаменитый фильм Ридли Скотта «Гладиатор» Он снова в прокате в кинотеатрах «Синема Парк» Афиша
Последствия урагана: поваленные столбы, деревья на трассе, слетевшая облицовка Новости
Новый гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади: когда откроется, и что там будет Новости
Двое с топором ограбили магазин в 18-м микрорайоне Новости
Где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки Гид
Новый выезд из 3-го микрорайона на Московский проспект сделают в 2022 году Новости
Таксист заблокировал ребёнка, обматерил и силой высадил клиентов из-за низкой стоимости поездки. Пассажирка получила травмы Истории
«Битва учёных» Science Slam — 22 октября в ДК МИЭТ Афиша
Скидки до 35% на самые востребованные аксессуары для авто в BY Shop Реклама
Локдаун с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве. Часть ограничений сохранится и потом Новости
Почему зеленоградский район называется Матушкино. Три версии имени исчезнувшей деревни Истории
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру