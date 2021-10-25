«Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта с учетом вложений самих резидентов особой зоны — более 11,5 миллиарда рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек. В ходе строительства объекта будет задействовано около 500 рабочих», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Строительство развернётся на площадке в 15 га вдоль проспекта Генерала Алексеева, которая вошла в границы площадки ОЭЗ «Алабушево» в 2020 году — раньше ею распоряжался «Моспросмстрой». Все постройки на площадке, которые занимали компании разного профиля, предполагается постепенно снести. На соседнем с технопарком участке в будущем возведут гостиницу.

О том, что в промзоне Алабушево появится технопарк площадью до 150 тысяч квадратных метров, стало известно еще летом. Сообщалось, что в проект будет вложено порядка шести миллиардов рублей частных инвестиций и не менее 5,5 миллиардов рублей инвестиций резидентов технопарка — четырех десятков компаний, которые разместятся там по окончании строительства.