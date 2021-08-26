Еще два инновационных лабораторно-промышленных корпуса — четвертый и пятый — построят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. Москомэкспертиза согласовала проект корпуса №4. Он рассчитан на 250 рабочих мест.

Параметры проекта: общая площадь порядка 14,4 тысячи кв.метров. Пятиэтажный корпус рассчитан на производство — сборку корпусов приборов и изготовление высокотехнологичных деталей для машиностроения. В состав комплекса войдут производственные помещения, медпункт, диспетчерская, административные и санитарно-бытовые помещения.