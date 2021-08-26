Еще два инновационных лабораторно-промышленных корпуса — четвертый и пятый — построят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. Москомэкспертиза согласовала проект корпуса №4. Он рассчитан на 250 рабочих мест.
Параметры проекта: общая площадь порядка 14,4 тысячи кв.метров. Пятиэтажный корпус рассчитан на производство — сборку корпусов приборов и изготовление высокотехнологичных деталей для машиностроения. В состав комплекса войдут производственные помещения, медпункт, диспетчерская, административные и санитарно-бытовые помещения.
«В подвале разместят различные технические комнаты, а на первом этаже сформируют три входные группы с помещением охраны. Помимо этого, запроектированы помещения кроссовых, переговорных, санузлы и лифтовые зоны. Производственные зоны первого и четвертого этажей предполагаются двухсветными, они будут сгруппированы с различными вспомогательными помещениями. Второй и пятый этажи займут административно-офисные помещения. Для сотрудников будут доступны комнаты отдыха, приема пищи, санузлы. Для лабораторных помещений отведен третий этаж», — рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Ожидается, что 4-й и 5-й корпуса будут возведены до 2022 года, сообщали ранее в ОЭЗ «Технополис Москва».
Первую очередь инновационных лабораторно-промышленных корпусов на на площадке «Алабушево», предназначенных для аренды — три шестиэтажных корпуса общей площадью около 30 тысяч кв.метров — официально ввели в эксплуатацию в июне нынешнего года. К этому времени рядом была построена многоуровневая парковка на 900 машиномест.
Подбирать арендаторов для первых трех корпусов в Алабушево начали еще год назад, и все площади были зарезервированы заранее. Ожидалось, что там будет создано около 1000 рабочих мест.
Среди 12 компаний, которые стали арендаторами — и действующие резиденты ОЭЗ, и те, кто только планируют ими стать, как отмечали в «Технополисе Москва». Потенциальные резиденты получили возможность разместить своё производство в лабораторно-промышленных корпусах без вложений в масштабное строительство. Ранее в Алабушево арендовать можно было только офисы в административно-деловом центре, а для локализации производства необходимо было строить промышленные объекты самостоятельно.