По нашей рекомендации, Денис позвонил в справочную мэрии 8-495-777-77-77. Он сообщил о «нецензурной надписи, оскорбляющей власть, в общественном месте». Впрочем, какой именно Путин имелся в виду, неизвестно. В мэрии его отправили в «Мосгортранс» — это же его остановки. «Мосгортранс» сказал звонить в компанию, которая занимается уборкой автобусных остановок в Зеленограде — ни её названия, ни телефона не дали.

Самостоятельно Денис такой не нашёл и отправил обращение в префектуру через электронную приёмную, откуда гражданам ждать ответа приходится обычно около трёх недель.

Процесс значительно ускорился, когда «Зеленоград.ру» отправил фотографию читателя в префектуру напрямую. Там фото передали в управу, которая, в свою очередь, вероятно, спустила указание удалить надпись «Жилищнику». К вечеру того же дня нецензурное послание Путину на остановке исчезло.