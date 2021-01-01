Непристойная надпись с именем Путина появилась на автобусной остановке. Её быстро удалили после обращения читателя в «Зеленоград.ру» 01.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный вандал оставил непристойную запись в адрес Путина на остановке «Берёзка» на проспекте Генерала Алексеева в северной промзоне. Её заметил читатель «Зеленоград.ру» Денис Ануфриев в конце декабря и обратился в редакцию с вопросом, куда сообщить, чтобы надпись удалили. Однако в мэрии не заинтересовались надписью, которую оперативно убрали только после обращения редакции в префектуру.

По нашей рекомендации, Денис позвонил в справочную мэрии 8-495-777-77-77. Он сообщил о «нецензурной надписи, оскорбляющей власть, в общественном месте». Впрочем, какой именно Путин имелся в виду, неизвестно. В мэрии его отправили в «Мосгортранс» — это же его остановки. «Мосгортранс» сказал звонить в компанию, которая занимается уборкой автобусных остановок в Зеленограде — ни её названия, ни телефона не дали.

Самостоятельно Денис такой не нашёл и отправил обращение в префектуру через электронную приёмную, откуда гражданам ждать ответа приходится обычно около трёх недель.

Процесс значительно ускорился, когда «Зеленоград.ру» отправил фотографию читателя в префектуру напрямую. Там фото передали в управу, которая, в свою очередь, вероятно, спустила указание удалить надпись «Жилищнику». К вечеру того же дня нецензурное послание Путину на остановке исчезло.

Скромная надпись на автобусной остановке — не самая большая городская проблема, но, действуя грамотно, многие из них можно оперативно решать. Наша редакция умеет это делать. Если хотите сообщить о проблеме, пишите — мы постараемся помочь. Вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру» — для членов клуба мы работаем в приоритетном порядке.

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Метки:
происшествия, автобусная остановка, вандализм, проспект генерала алексеева
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