Издалека монумент «Штыки» на Ленинградском шоссе возле Зеленограда выглядит впечатляюще, но не всё хорошо вблизи, особенно с той стороны, которую не видно во время торжественных мероприятий. В плохом состоянии пешеходная дорожка за курганом, по которой ежедневно ходят сотни людей, а всё вокруг, будто в деревне, покрыто скошенным сеном.
Недавно везде вокруг «Штыков» положили новый асфальт. Но небольшой участок пешеходной дорожки, около 170 метров за монументом, будто после бомбежки: старый асфальт в ямах и трещинах, неприкрытая канава на месте водостока, погнутые ограждения.
Плохая дорожка начинается от пешеходного перехода возле тоннеля и неожиданно заканчивается с другой стороны кургана. Такая чёткая граница между нормальностью и разрухой наводит на мысли, что где-то здесь проходит граница ответственности разных учреждений. Возможно, это граница Москвы и области, возможно это территория особо охраняемой природной территории, в которую входит монумент.
Ощущение неустроенности дополняет сено, оставшееся после покоса и полностью покрывающее курган и большой участок внизу. Но это привычная картинка — по московским правилам скошенную траву должны убирать в течение двух суток, но это почти нигде в Зеленограде не выполняется. Исключение не делают даже для исторического монумента.