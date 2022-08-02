Неприглядная изнанка мемориала «Штыки»: разломанная пешеходная дорожка и неубранное сено 02.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Издалека монумент «Штыки» на Ленинградском шоссе возле Зеленограда выглядит впечатляюще, но не всё хорошо вблизи, особенно с той стороны, которую не видно во время торжественных мероприятий. В плохом состоянии пешеходная дорожка за курганом, по которой ежедневно ходят сотни людей, а всё вокруг, будто в деревне, покрыто скошенным сеном.

Недавно везде вокруг «Штыков» положили новый асфальт. Но небольшой участок пешеходной дорожки, около 170 метров за монументом, будто после бомбежки: старый асфальт в ямах и трещинах, неприкрытая канава на месте водостока, погнутые ограждения.

Плохая дорожка начинается от пешеходного перехода возле тоннеля и неожиданно заканчивается с другой стороны кургана. Такая чёткая граница между нормальностью и разрухой наводит на мысли, что где-то здесь проходит граница ответственности разных учреждений. Возможно, это граница Москвы и области, возможно это территория особо охраняемой природной территории, в которую входит монумент.

Ощущение неустроенности дополняет сено, оставшееся после покоса и полностью покрывающее курган и большой участок внизу. Но это привычная картинка — по московским правилам скошенную траву должны убирать в течение двух суток, но это почти нигде в Зеленограде не выполняется. Исключение не делают даже для исторического монумента.

Читайте также
Кто лежит под зеленоградскими «Штыками». История захоронения от 1942 года до наших дней
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благоустройство, мемориал "штыки"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Роспотребнадзор «предостерегает» от использования в подъездах краски с сильным запахом. Но только зимой Истории
Расскажите, что происходит в зеленоградских поликлиниках, пока большая их часть закрыта на ремонт. Собираем ваши впечатления Истории
Неприглядная изнанка мемориала «Штыки»: разломанная пешеходная дорожка и неубранное сено Истории
Спуск для велосипедистов перекрыли возле миэтовской лестницы со стороны леса — после жалобы в префектуру Новости
Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице Новости
СуперБудни в сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Специальные цены на все фильмы в понедельник, вторник и среду Реклама
Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер Новости
Очередного безответственного купальщика спасли на Школьном озере. Он купался в запрещенном месте и не слушал предупреждения спасателей Новости
Круглосуточный продуктовый магазин на въезде в Зеленоград закрылся на ремонт Новости
Массовые отмены и переносы электричек продолжатся в августе из-за реконструкции станции Крюково Новости
Скончался 97-летний зеленоградец Михаил Серебряков. В прошлом году он стал победителем шоу «Голос» Новости
Возле железной дороги от Алабушево до Малино построят большой гараж и зарядную станцию для электробусов Новости
Организаторы зеленоградского полумарафона перечислили сто тысяч рублей на лечение ребенка. Это все деньги, полученные за детский забег Новости
Кто-то съел дерево на улице Юности. Кажется, оно может упасть в любой момент Жизнь
Жители 5-го микрорайона продолжают сами решать проблему безопасности тротуара, где недавно насмерть сбили пешехода. Не дожидаясь реакции властей, они разработали схему благоустройства Истории
Зеленоградский «Жилищник» один из лучших в Москве по числу нарушений. Как это у него получается? Истории
Ищете помещение для спортивной секции или кружка? ТЦ «Савёлки» предлагает вариант в центре города по очень низкой цене Реклама
Михайловский пруд после ремонта начали наполнять водой Новости
Землю в МЖК, на которой планировали сделать парк-музей уникальных камней, выставят на продажу Новости
«Как я вас понимаю, тоже эвакуировались из дома». Читатели «Зеленоград.ру» бурно отреагировали на очередную жертву «ядовитой» краски и рассказали свои истории Истории
«Ищу детей с таким же диагнозом». Как мама ребенка с диагнозом «аутизм» пытается добиться открытия специализированной группы в детском саду Истории
Как отказаться от коллективной телевизионной антенны, сэкономить три тысячи в год и не ездить при этом в Москву Гид
Финансирование строительства нового переезда через железную дорогу в Зеленограде могут утвердить в ближайшие дни Новости
Выдано разрешение на строительство первого дома на Заводской улице по программе реновации Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру