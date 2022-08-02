Издалека монумент «Штыки» на Ленинградском шоссе возле Зеленограда выглядит впечатляюще, но не всё хорошо вблизи, особенно с той стороны, которую не видно во время торжественных мероприятий. В плохом состоянии пешеходная дорожка за курганом, по которой ежедневно ходят сотни людей, а всё вокруг, будто в деревне, покрыто скошенным сеном.