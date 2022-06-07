В деревне Бакеево рядом с Зеленоградом уже построены коттеджный поселок и малоэтажный жилой комплекс. Это весьма успешные проекты — большинство домов и квартир проданы, счастливые владельцы живут со всеми удобствами, на свежем воздухе, рядом с лесом и озером — за городом и при этом очень близко к городу. Сейчас застройщик объявил о новом проекте — рядом построят двухэтажные коттеджи площадью от 120 до 250 квадратных метров. Построить первую очередь домов планируют через год.
Новый поселок находится по адресу: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому шоссе и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Можно добраться от станции Крюково на бесплатном автобусе. Он останавливается на Привокзальной площади рядом с ТЦ «Зеленоградский». Маршрутка ходит ежедневно с семи утра до восьми вечера по расписанию.
Здесь построят отдельно стоящие дома, каждый на своём земельном участке. Площадь участков — от 5,5 до 12 соток. Новый коттеджный поселок возведут на большой зелёной территории в непосредственной близости к лесу, рядом — река и озеро. Для желающих совсем уединиться будут эксклюзивные предложения — дома возле леса, а точнее, уже в самом лесу.
Так же, как в построенных соседних «Бакеево Парке» и «Новом Бакеево», территория нового поселка будет закрытой. Это означает круглосуточную охрану территории, видеонаблюдение, шлагбаум и охрану на въезде. Парковочные места устроят у каждого дома, плюс гостевые на въезде в поселок.
Площадь будущих коттеджей: 120, 170, 220 и 250 квадратных метров. Все дома с двумя этажами, за исключением одного одноуровневого. Планировка стандартного дома площадью 120 кв.м. идеальна для семьи с одним или двумя детьми. На первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, а также бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже — родительская спальня с отдельным санузлом и две детские комнаты со своим туалетом и ванной. Гостевую комнату, если в ней есть потребность, можно устроить условном кабинете на первом этаже или на втором в одной из комнат.
Планировка других домов (с большей площадью) устроена в целом так же, но добавляется еще одна спальня. Еще одна изюминка коттеджей — много стекла, большие окна.
Дома сдаются без отделки. Застройщик предложит типовые отделочные решения, которыми можно будет при желании воспользоваться.
Архитектурное решение предусматривает плоскую эксплуатируемую крышу. На ней можно устроить, например, летний солярий площадью около 8 квадратных метров. Подъем на крышу — по уличной лестнице с 1 этажа. Кроме того, к дому можно пристроить террасу с навесом площадью около 24 кв.м и сделать навес для автомобилей. Устроить солярий, террасу, навес можно на любом этапе по желанию покупателя — обговорить до строительства дома, чтобы устроить сразу, или сделать потом, уже после стройки.
Крыши бетонированные, устроены парапеты и сливы, поэтому можно не беспокоиться о снеге и сосульках на кровле зимой. Чистить снег не надо, он сам растает, а сосульки на плоской кровле не образуются. Весной на крыше можно немного убраться — и использовать в своё удовольствие.
В Бакеево достраивается административное здание, где через три месяца планируется открыть магазин, кафе и фитнес-клуб. Примерно через 9 месяцев достроят и введут в эксплуатацию детский сад в поселке. В будущем учебном году он уже точно будет работать. А школы и поликлиники есть рядом в Андреевке и Зеленограде.
Не стоит беспокоиться о дороге до посёлка или из него. Многоэтажных домов, «человейников» здесь нет в принципе, только малоэтажные и частные дома, поэтому серьезных пробок не наблюдается.
Новый проект в целом похож на соседний, уже реализованный застройщиком «ЮР-Инвест» коттеджный поселок «Новое Бакеево». Это комфортная, безопасная, экологически чистая территория, качественное строительство, долговечная и красивая отделка домов. Отличия только в архитектурной части, и новый проект обещает быть еще интереснее предыдущих. Кстати, в «Новом Бакеево» все дома проданы — спрос был большим.
Потенциальные покупатели уже активно интересуются новой коттеджной застройкой. Торопитесь — сейчас самое время воплотить давнюю мечту о собственном доме.
О своём выборе нам рассказала жительница КП «Новое Бакеево» Елизавета.
— Мы решили купить дом в Бакеево по нескольким причинам. Отсюда ехать до окраины Зеленограда — 5-7 минут, до его центра минут 15. При этом ты живёшь в своём доме, который раза в три больше, чем городская квартира. У тебя отдельный участок, ты можешь в любой момент выйти на улицу, посидеть на своей веранде. Это полноценная загородная жизнь, но вблизи города.
Здесь очень хорошо жить с детьми. Они могут гулять одни уже лет с четырех. И можно за них не беспокоиться: территория охраняется постоянно, дети не смогут выйти за её границы. А главное — людей здесь немного, все друг друга знают, поэтому среда дружная, доброжелательная. Можно оставить где угодно велосипед, самокат, коляску, телефон, игрушки. Они будут на том же месте.
Это здоровый образ жизни, потому что дети — да и взрослые — не сидят по домам. Путь на улицу намного быстрее, чем в городе. Не надо долго одеваться, не надо спускаться в лифте, не надо думать, где бы покататься на велосипеде — можно везде. Рядом прекрасное озеро, лес. а в лесу — грибы и ягоды.
Есть и другие плюсы. Например, оплата жилищно-коммунальных услуг. В городе за 170 квадратных метров мы бы платили около 20 тысяч рублей. Здесь — вдвое меньше. Плата за жилплощадь составляет 6-7 тысяч, остальное рассчитывается по счетчику. В месяц это получается не больше 10 тысяч.
Контакты застройщикаМосковская область, Солнечногорский район, поселок городского типа Андреевка, деревня Бакеево
Телефон: 8-499-130-49-00
[email protected]
Сайт
Вконтакте