Так же, как в построенных соседних «Бакеево Парке» и «Новом Бакеево», территория нового поселка будет закрытой. Это означает круглосуточную охрану территории, видеонаблюдение, шлагбаум и охрану на въезде. Парковочные места устроят у каждого дома, плюс гостевые на въезде в поселок.



Площадь будущих коттеджей: 120, 170, 220 и 250 квадратных метров. Все дома с двумя этажами, за исключением одного одноуровневого. Планировка стандартного дома площадью 120 кв.м. идеальна для семьи с одним или двумя детьми. На первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, а также бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже — родительская спальня с отдельным санузлом и две детские комнаты со своим туалетом и ванной. Гостевую комнату, если в ней есть потребность, можно устроить условном кабинете на первом этаже или на втором в одной из комнат.

Планировка других домов (с большей площадью) устроена в целом так же, но добавляется еще одна спальня. Еще одна изюминка коттеджей — много стекла, большие окна.



Дома сдаются без отделки. Застройщик предложит типовые отделочные решения, которыми можно будет при желании воспользоваться.