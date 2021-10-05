Строящиеся дома стоят не параллельно друг другу, а под углом — развернуты на 45 градусов. Это позволяет сделать между ними клумбы или огороды. Да, это не шутка — можно посадить хоть клубнику под своими окнами. А ещё при такой планировки дома не закрывают друг другу вид из окон. На краю поселка, за корпусом 9 — искусственное озеро. Да и от других домов до озера недалеко.



На краю поселка — вход в лес через калитку. Это удобно, потому что территория огороженная, и если не идти через эту калитку, то придется обходить ограждение. Вход по электронному ключу, их выдают жителям ЖК. Но и потенциальные покупатели квартир могут взять у менеджера в офисе продаж такой ключ и пойти погулять в лес. Возле него — пикниковая зона с мангалами и беседка.



Коляски, велосипеды, самокаты можно оставлять возле дома или в холле подъезда. И не только потому, что поселок хорошо охраняется. Хотя это немаловажно: можно отпустить детей гулять одних и не волноваться. Дело и в том, что в малоэтажных домах и жильцов немного. Всех соседей знаешь, все на виду. Здесь можно сделать барбекю возле дома, выйти из дома босиком и в пляжной одежде, позагорать в купальнике, попить чаю на террасе на свежем воздухе.