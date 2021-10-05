В деревне Бакеево рядом с Зеленоградом строят трех- и четырехэтажные кирпичные дома — никаких высотных «человейников». Уже готовы девять домов, еще восемь строятся. Жилой комплекс «Бакеево Парк» окружен лесом, есть нестандартные квартиры с потолками больше пяти метров, а коляски, велосипеды и самокаты хранят прямо на улице или в подъезде. И еще там можно устроить личный огород. Мы побывали в ЖК — рассказываем и показываем, что там интересного.
Адрес ЖК «Бакеево Парк»: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Можно доехать от станции Крюково на бесплатной маршрутке на 19 мест. Она останавливается на Привокзальной площади рядом с ТЦ «Зеленоградский». Маршрутка ходит по будням и выходным, с семи утра до восьми вечера по расписанию — оно опубликовано на сайте поселка.
При въезде на территорию — пункт охраны и шлагбаум. Это закрытый поселок, он охраняется, в том числе с помощью видеонаблюдения и патрулей. Здесь же, при въезде, расположен офис продаж. Он работает ежедневно с 10:00 до 19:00. В офисе ответят на все вопросы, а потом можно прогуляться, посмотреть дворы и окрестности.
Застройщик жилого комплекса — «ЮР-Инвест». Компания построила соседний коттеджный поселок «Новое Бакеево». Это вполне успешный проект — 61 дом, более 40 тысяч квадратных метров жилой площади, все таунхаусы заселены.
Первое впечатление вновь прибывшего в «Бакеево Парк» — чисто, красиво, свежий воздух и загородный комфорт. Дома облицованы керамическим кирпичом и выполнены в теплой и яркой жёлто-оранжево-зелёной гамме. Вокруг хвойный лес, возле домов устроены газоны и цветники, а сами дома — не выше деревьев. Это сразу успокаивает и дает ощущение уединения и защищенности. В многоэтажных ЖК (а такие преимущественно и строят поблизости) таких ощущений практически не бывает — там, наоборот, становится тревожно. Недаром «Бакеево-Парк» называется экопоселком.
Строящиеся дома стоят не параллельно друг другу, а под углом — развернуты на 45 градусов. Это позволяет сделать между ними клумбы или огороды. Да, это не шутка — можно посадить хоть клубнику под своими окнами. А ещё при такой планировки дома не закрывают друг другу вид из окон. На краю поселка, за корпусом 9 — искусственное озеро. Да и от других домов до озера недалеко.
На краю поселка — вход в лес через калитку. Это удобно, потому что территория огороженная, и если не идти через эту калитку, то придется обходить ограждение. Вход по электронному ключу, их выдают жителям ЖК. Но и потенциальные покупатели квартир могут взять у менеджера в офисе продаж такой ключ и пойти погулять в лес. Возле него — пикниковая зона с мангалами и беседка.
Коляски, велосипеды, самокаты можно оставлять возле дома или в холле подъезда. И не только потому, что поселок хорошо охраняется. Хотя это немаловажно: можно отпустить детей гулять одних и не волноваться. Дело и в том, что в малоэтажных домах и жильцов немного. Всех соседей знаешь, все на виду. Здесь можно сделать барбекю возле дома, выйти из дома босиком и в пляжной одежде, позагорать в купальнике, попить чаю на террасе на свежем воздухе.
Построены и будут строиться по мере возведения домов детские и спортивные площадки, в перспективе скейтпарк и хоккейная площадка. Есть зоны отдыха со скамейками, проложены пешеходные дорожки, велодорожки, устроены парковки для машин.На 630 квартир по проекту — 1000 парковочных мест, проблем с парковкой быть не должно. Это редкий случай для строящихся ЖК. Парковки в основном устроены по периметру поселка, но есть достаточно большие парковки и возле некоторых домов.
В «Бакеево-парке» представлены студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Как со стандартной планировкой, так и с эксклюзивными решениями. Например, есть двухуровневые квартиры — с антресолями. Потолки здесь высотой 5,3 — 5,4 метра, в таких квартирах устроены мансардные и арочные окна. Есть квартиры с террасами и торцевые квартиры с окном в ванной комнате. Стоит также отметить панорамное остекление квартир и балконов.
Квартира сдаются без отделки — с максимальной свободой планировочных решений. В квартире установлены радиаторы, двухкамерные окна Rehau, железная дверь, а также приборы учета воды, электричества и отопления. Все коммуникации введены в квартиры. Кстати, можно заказать ремонт застройщику. Стоимость чернового ремонта — 9,5 тысяч рублей за квадратный метр, чистового — 16,5 тысяч. Ремонт продлится примерно три месяца, более четкий срок зависит от площади квартиры.
В жилом комплексе есть шоурумы — туда можно зайти и посмотреть дизайнерские варианты отделки и интерьеров.
Не пропустите! До 15 октября действует акция — скидки при покупке квартиры. На однокомнатные квартиры — до 120 тысяч рублей, на трехкомнатные — 250 тысяч, на трехкомнатные квартиры с антресолью — 300 тысяч. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра в строящемся доме — 3 миллиона 570 тысяч (с учетом скидки). Такая же в построенном доме стоит 4 млн 50 тыс. рублей.
Оформить ипотеку, при желании, можно дистанционно — позвонить или написать в офис продаж ЖК. Менеджеры подробно расскажут об ипотечных предложениях, помогут заполнить документы и сами отправят их на рассмотрение в несколько банков. Или же лично приехать в офис продаж. Квартиры продает застройщик. Можно приобретать их в ипотеку по программе «Господдержка-2020» с первоначальным взносом от 15%.
В жилых домах коммерческих помещений нет — только квартиры. В ЖК достроен торговый центр, он откроется в следующем году. Там будет работать сетевой супермаркет, а в остальных помещениях, по планам застройщика, откроются медицинский пункт, аптека, фитнес, кафе и пункты выдачи интернет-заказов. Пока же продуктовый магазин есть примерно в 700 метрах от жилого комплекса. Он считается «деревенским», но там отличный выбор продуктов — в сетевых такого нет. Если уж нужен сетевой — можно дойти или доехать до «Пятерочки» в Баранцево, это близко.
Строится детский сад, его открытие планируется в 2022 году. А ближайшая школа находится в Андреевке. До неё можно добираться на бесплатной маршрутке — она делает остановку прямо напротив школы.
Адрес: Солнечногорский район, поселок городского типа Андреевка, деревня Бакеево, ЖК «Бакеево Парк»
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