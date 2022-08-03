Рынок в «Станции» открылся в середине июня. Основное наполнение — интересные деликатесы. Это место соответствовало концепции гастрономического центра в целом — интересные кафе и рестораны, и такие же интересные продукты и сопутствующие товары. Похоже на московские «Даниловский рынок» или фудмолл «Депо». Открытие пришлось на лето и наложилось на определенный хаос, связанный с реконструкцией станции Крюково.

Однако спустя полтора месяца после открытия, в администрации гастроцентра пришли к выводу, что спрос на деликатесы расходится с ожиданиями.

Арендаторы начали закрываться, поэтому решили организовать там мясные ряды, рассказал «Зеленоград.ру» представитель «Станции». «С точки зрения условий хранения и продажи, помещение идеально подходит. Уже сейчас можно сказать, что количество покупателей заметно увеличилось. Мы ищем концепции, которые нужны зеленоградцам. Мясо пока выигрывает у деликатесов», считают в гастроцентре.

Увеличение числа покупателей в «Станции» может быть связано с тем, что туда переехали все продавцы мяса из соседнего рынка «Авангард». Получается, теперь, купив часть продуктов в «Авангарде», за мясом, если оно нужно, приходится идти в «Станцию».