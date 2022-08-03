Вместо хамона, пармезана, икры, фуа-гра и других «вкусняшек со всего мира» на продуктовом рынке в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади теперь только мясо. Им занят весь цокольный этаж. Выяснили, что случилось, почему недовольны и любители вкусно поесть, и посетители рынка. А также, что нового появится в «Станции» в ближайшее время.
Рынок в «Станции» открылся в середине июня. Основное наполнение — интересные деликатесы. Это место соответствовало концепции гастрономического центра в целом — интересные кафе и рестораны, и такие же интересные продукты и сопутствующие товары. Похоже на московские «Даниловский рынок» или фудмолл «Депо». Открытие пришлось на лето и наложилось на определенный хаос, связанный с реконструкцией станции Крюково.
Однако спустя полтора месяца после открытия, в администрации гастроцентра пришли к выводу, что спрос на деликатесы расходится с ожиданиями.
Арендаторы начали закрываться, поэтому решили организовать там мясные ряды, рассказал «Зеленоград.ру» представитель «Станции». «С точки зрения условий хранения и продажи, помещение идеально подходит. Уже сейчас можно сказать, что количество покупателей заметно увеличилось. Мы ищем концепции, которые нужны зеленоградцам. Мясо пока выигрывает у деликатесов», считают в гастроцентре.
Увеличение числа покупателей в «Станции» может быть связано с тем, что туда переехали все продавцы мяса из соседнего рынка «Авангард». Получается, теперь, купив часть продуктов в «Авангарде», за мясом, если оно нужно, приходится идти в «Станцию».
«Мы подарили вам возможность попробовать деликатесы, которые не купить в обычном магазине, — пишет в прощальном посте одна из закрывшихся точек La Lavka. — Не одну сотню килограмм хамона передали на ваш стол, а уж сыры исчисляются тоннами». La Lavka уже получила несколько предложений открыться в Москве, но пока решения не приняли.
Смена ассортимента рынка нарушает концепцию всего гастрономического центра, считает Ольга, одна из постоянных посетительниц «Станции». И дело не только в запахе мяса, который чувствуешь, уже спускаясь на эскалаторе.
«Предполагалось, что в этом месте можно провести время и попробовать интересную еду. Например, там есть ресторан „Водяной“ с морепродуктами, вьетнамское кафе и так далее, — объясняет Ольга своё разочарование. — В моем понимании, гастрономическое путешествие по разным кафе должно продолжаться на рынке — значит, там должны быть деликатесные продукты. Не обязательно „санкционка“, есть много интересных российских производителей. Я гордилась, что у нас появилось такое место, приглашала своих московских друзей приехать. А сейчас оно перерождается в обычный рынок. Не удивлюсь, если вскоре на месте ресторанов откроются быдлошаурмячные. Давайте попробуем сохранить стильное и хорошее место в нашем городе, идея ведь великолепная!»
Впрочем, пока такой исход не просматривается. Например, итальянская продуктовая лавка «Сицилия» не закрылась, а переедет на первый этаж, ко входу в гастроцентр, и откроется 10 августа.
Также вскоре в «Станции» появится точка по продаже развесного чая с возможностью дегустации, корнер арабской кухни, бургерная Burger Club и «Блинвуд» — блины с различными начинками.