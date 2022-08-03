«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось 03.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Вместо хамона, пармезана, икры, фуа-гра и других «вкусняшек со всего мира» на продуктовом рынке в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади теперь только мясо. Им занят весь цокольный этаж. Выяснили, что случилось, почему недовольны и любители вкусно поесть, и посетители рынка. А также, что нового появится в «Станции» в ближайшее время.

Рынок в «Станции» открылся в середине июня. Основное наполнение — интересные деликатесы. Это место соответствовало концепции гастрономического центра в целом — интересные кафе и рестораны, и такие же интересные продукты и сопутствующие товары. Похоже на московские «Даниловский рынок» или фудмолл «Депо». Открытие пришлось на лето и наложилось на определенный хаос, связанный с реконструкцией станции Крюково.

Однако спустя полтора месяца после открытия, в администрации гастроцентра пришли к выводу, что спрос на деликатесы расходится с ожиданиями.

Арендаторы начали закрываться, поэтому решили организовать там мясные ряды, рассказал «Зеленоград.ру» представитель «Станции». «С точки зрения условий хранения и продажи, помещение идеально подходит. Уже сейчас можно сказать, что количество покупателей заметно увеличилось. Мы ищем концепции, которые нужны зеленоградцам. Мясо пока выигрывает у деликатесов», считают в гастроцентре.

Увеличение числа покупателей в «Станции» может быть связано с тем, что туда переехали все продавцы мяса из соседнего рынка «Авангард». Получается, теперь, купив часть продуктов в «Авангарде», за мясом, если оно нужно, приходится идти в «Станцию».

Вкусняшки со всего мира

«Мы подарили вам возможность попробовать деликатесы, которые не купить в обычном магазине, — пишет в прощальном посте одна из закрывшихся точек La Lavka. — Не одну сотню килограмм хамона передали на ваш стол, а уж сыры исчисляются тоннами». La Lavka уже получила несколько предложений открыться в Москве, но пока решения не приняли.

Смена ассортимента рынка нарушает концепцию всего гастрономического центра, считает Ольга, одна из постоянных посетительниц «Станции». И дело не только в запахе мяса, который чувствуешь, уже спускаясь на эскалаторе.

«Предполагалось, что в этом месте можно провести время и попробовать интересную еду. Например, там есть ресторан „Водяной“ с морепродуктами, вьетнамское кафе и так далее, — объясняет Ольга своё разочарование. —  В моем понимании, гастрономическое путешествие по разным кафе должно продолжаться на рынке — значит, там должны быть деликатесные продукты. Не обязательно „санкционка“, есть много интересных российских производителей. Я гордилась, что у нас появилось такое место, приглашала своих московских друзей приехать. А сейчас оно перерождается в обычный рынок. Не удивлюсь, если вскоре на месте ресторанов откроются быдлошаурмячные. Давайте попробуем сохранить стильное и хорошее место в нашем городе, идея ведь великолепная!»

Впрочем, пока такой исход не просматривается. Например, итальянская продуктовая лавка «Сицилия» не закрылась, а переедет на первый этаж, ко входу в гастроцентр, и откроется 10 августа.

Также вскоре в «Станции» появится точка по продаже развесного чая с возможностью дегустации, корнер арабской кухни, бургерная Burger Club и «Блинвуд» — блины с различными начинками.

Читайте также
Что почём было на рынке в гастрономическом центре «Станция» в день открытия: хамон, пармезан, икра, фуа-гра и другая вкусная еда
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
продукты, мясо, гастрономический центр станция
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории
Семейные соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 13 августа на Большом городском пруду Афиша
Площадки для пикников и спорта сделают в промзоне Алабушево. Они будут доступны для всех горожан Новости
Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — разбираемся, как идёт благоустройство аллеи Вязов в 9-м микрорайоне Истории
Батарея из коньячных бутылочек выросла возле детского центра и пункта полиции. На это есть причина Жизнь
Школы массово закупают уличные флагштоки. Раз в неделю флаг будут поднимать лучшие ученики Новости
Идёт запись на заключительную летнюю смену Kids Evolution — Сделай мульт! Реклама
Роспотребнадзор «предостерегает» от использования в подъездах краски с сильным запахом. Но только зимой Истории
Расскажите, что происходит в зеленоградских поликлиниках, пока большая их часть закрыта на ремонт. Собираем ваши впечатления Истории
Неприглядная изнанка мемориала «Штыки»: разломанная пешеходная дорожка и неубранное сено Истории
Спуск для велосипедистов перекрыли возле миэтовской лестницы со стороны леса — после жалобы в префектуру Новости
Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице Новости
СуперБудни в сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Специальные цены на все фильмы в понедельник, вторник и среду Реклама
Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер Новости
Очередного безответственного купальщика спасли на Школьном озере. Он купался в запрещенном месте и не слушал предупреждения спасателей Новости
Круглосуточный продуктовый магазин на въезде в Зеленоград закрылся на ремонт Новости
Массовые отмены и переносы электричек продолжатся в августе из-за реконструкции станции Крюково Новости
Скончался 97-летний зеленоградец Михаил Серебряков. В прошлом году он стал победителем шоу «Голос» Новости
Возле железной дороги от Алабушево до Малино построят большой гараж и зарядную станцию для электробусов Новости
Организаторы зеленоградского полумарафона перечислили сто тысяч рублей на лечение ребенка. Это все деньги, полученные за детский забег Новости
Кто-то съел дерево на улице Юности. Кажется, оно может упасть в любой момент Жизнь
Жители 5-го микрорайона продолжают сами решать проблему безопасности тротуара, где недавно насмерть сбили пешехода. Не дожидаясь реакции властей, они разработали схему благоустройства Истории
Зеленоградский «Жилищник» один из лучших в Москве по числу нарушений. Как это у него получается? Истории
Ищете помещение для спортивной секции или кружка? ТЦ «Савёлки» предлагает вариант в центре города по очень низкой цене Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру