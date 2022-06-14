И это всё?

В день открытия ещё только завозили овощи и фрукты, но, похоже, это был обычный «рыночный» ассортимент. Ещё на рынке есть палатка с профессиональной заточкой ножей — работа обойдется от 500 до 1000 рублей в зависимости от типа и состояния ножа. Вскоре пустые места заполнятся

Гастрономический центр «Станция» работает с понедельника по четверг — с 8 до 22, в пятницу — с 8 до 23, в субботу — с 9 до 23, в воскресенье — с 9 до 22.