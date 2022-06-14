Продуктовый рынок открылся в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади, на цокольном этаже. Его ценность в продуктах, которые сложно найти в обычных магазинах в хорошем ассортименте. На момент открытия рынок выглядел пустовато, но составить представление уже можно. Рассказываем, что и почём там продают.
Сыр: камамбер (125 гр) — 600, пармезан (100 гр) — 570, камамбер с черным трюфелем — 365, бри (150 гр) — 347, рикотта (160 гр) — 102, грюйер (100 гр) — 452, тартуфо с трюфелем (100 гр) — 555, тартуфо козий — 580-626, фоль эпи (100 гр) — 525, фрика козий (100 гр) — 546, дор блю (100 гр) — 536, филадельфия (125 гр) — 740, манчего овечий (100 гр) — 624, камбацола (125 гр) — 800, ландана (100 гр) — 535.
Хамон и прочее: хамон серрано (500 гр) — 3300, хамон серрано (100 гр) — 660, хамон иберика (100 гр) — 1200, хамон иберика нарезка (100 гр) — 1680, фуа-гра (1 шт) — 1920, фуэт (1 шт) — 850.
Говядина: шейка — 500, грудинка — 440, лопатка — 600, голяшка б/к — 550, гуляш — 645, ребра — 430, пашина — 199, вырезка — 1300, обрезь — 325, язык — 800, печень — 360, мякоть б/к — 640,
Свинина: шейка — 445, язык — 450, лопатка б/к — 290, карбонад — 400, окорок — 300, поджарка — 289, лопатка — 265, грудинка — 245, ребра — 315, корейка — 305
Баранина: окорок — 500, корейка — 790, лопатка — 500, ребра — 415, курдюк — 450, шейка — 475
Курица: окорочок — 179, голень — 215, бедро -225, тушка — 189, крыло — 240, печень — 189, грудка — 250, филе — 315, сердце — 320, желудок — 169, филе бедра — 325
Индейка: бедро — 375, шея — 189, сердце — 419, грудка — 360. Утка — 295
Икра (100 гр): форель — 680, чавыча — 750, кета — 750
Копченая, соленая, жареная рыба: осетр г/к — 4000-5420, рулет белуга — 2500, сибас х/к — 3300, чавыча х/к — 4200, кижуч и нерка — 4300, масленная х/к — 1350, горбуша х/к — 565-750, скумбрия х/к — 650, палтус х/к — 1300, кета х/к — 980-1050, зубатка г/к — 801-890, семга с/c — 2800, мойва жар — 550, палтус копченый тушка — 1430
Рыба охлажденная и замороженная: корюшка охл — 645, минтай б/г — 200, нерка охл б/г — 1055, хамса — 170, карась охл — 145, мясо рапана — 670, скумбрия охл — 520, кижуч охл б/г — 865, кета потр б/г — 790, палтус — 885, филе трески — 1080, зубатка — 460, треска б/г — 455,
Все цены за 100 гр: оливки — 100, перец острый — 40, перец халапенье — 100, перец чили — 100, осьминожки — 250, гребешок — 25, черный груздь — 80, кукурузки — 70, помидоры — 20, фунчоза — 35, имбирь маринованный — 40, морская капуста — 25-35, чеснок маринованный — 50, виноградные листья — 50, черемша — 35, огурцы маринованные — 30, баклажаны с морковью — 25, баклажаны с грибами — 80, «спаржа» — 25, морковь — 25-30, капуста квашеная классическая, с хреном, с яблоком — 25.
Пирожки: с картошкой или капустой — 55, зеленый лук/яйцо или яблоко — 60, вишней или клубникой — 65, с мясом — 75, сосиска в тесте — 65, ватрушка с творогом — 65, хачапури с сыром — 80, кутаб с зеленью — 90, мини-пицца — 100. Ржаной хлеб — 70.
Хинкали — 300 р/кг, вареники, манты — 700, пельмени — 800.
В день открытия ещё только завозили овощи и фрукты, но, похоже, это был обычный «рыночный» ассортимент. Ещё на рынке есть палатка с профессиональной заточкой ножей — работа обойдется от 500 до 1000 рублей в зависимости от типа и состояния ножа. Вскоре пустые места заполнятся
Гастрономический центр «Станция» работает с понедельника по четверг — с 8 до 22, в пятницу — с 8 до 23, в субботу — с 9 до 23, в воскресенье — с 9 до 22.