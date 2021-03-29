Недостроенный дом Евгения и Александры Романенковых из Зеленограда сгорел в Рузино в начале февраля. Чтобы оплатить вывоз мусора с пепелища и выплачивать кредит за стройматериалы, они вела сбор средств. Сейчас сбор закрыт: семье оказалось «очень трудно психологически» принимать помощь.

«Мы бесконечно благодарны всем, кто нам помог, я даже не думала, что такое возможно. Без этой помощи нам было бы очень и очень трудно», — сказала Александра «Зеленоград.ру». Евгений, который работает водителем «скорой помощи», стал брать на работе «все дополнительные смены, какие только возможно», поэтому семья рассчитывает, что справится своими силами.

Изначально они планировали собрать 500 тысяч рублей, в середине февраля удалось собрать около 350 тысяч. Собрать всю сумму не удалось, уточнила Александра. Семья решила сохранить невыгоревшие блоки, из которых строился дом, поэтому объем отходов и сумма за их вывоз уменьшится.

Сейчас на месте пожара крупные куски стен и железа измельчают и готовят к вывозу. Приступить к этим работам получилось совсем недавно, потому что на участке не было электричества, а еще мешал глубокий снег.