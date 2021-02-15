Благотворительный концерт в пользу семьи из Зеленограда, потерявшей дом в пожаре, — 18 февраля. Glafira Band, «Дикое поле», Сергей и Анастасия Рубашкины 18 февраля Клуб "Кинематограф"

18 февраля в клубе «Кинематограф» (корпус 159) пройдет благотворительный концерт фолк-рок-группы Glafira Band, ансамбля «Дикое поле», а также исполнителей Сергея и Анастасии Рубашкиных. За входной билет каждый гость отдаст ту сумму, которую считает нужной: все собранные от продажи билетов и сувениров средства пойдут на помощь семье Александры и Евгения Романенковых, у которых сгорел строящийся дом в в Рузино. Начало в 19:00.

Евгений и Александра Романенковы из Зеленограда строили дом в деревне Рузино. На зиму стройку приостановили, чтобы весной продолжить работу. В доме хранились стройматериалы, купленные в кредит, инструменты и столярное оборудование.

Вечером 2 февраля дом начал гореть. Соседи вызвали пожарных, но пока те ехали, взорвался газовый баллон, спасать было нечего: огонь уничтожил крышу, окна и «коробку» дома. Дознаватель из МЧС на следующий день сказал, что точную причину пожара установить будет почти невозможно, так как возгорание было слишком сильным.

Сейчас Александра ждет рождения четвертого ребёнка и не работает. Евгений водит машину «скорой помощи». Помочь им можно переводом на карты 4584 4328 2802 5180 (Альфа-Банк), 2202 2008 0330 2734 (Сбербанк). На сегодняшний день семья собрала почти 350 тысяч рублей, всего им нужно 500 тысяч, чтобы закрыть проценты по кредиту и основную сумму долга (в кредит осенью покупались стройматериалы, которые лежали на втором этаже сгоревшего дома).

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Метки:
благотворительность, пожары, деревня рузино, Кинематограф, Дикое поле
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Благотворительный концерт в пользу семьи из Зеленограда, потерявшей дом в пожаре, — 18 февраля. Glafira Band, «Дикое поле», Сергей и Анастасия Рубашкины Афиша
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