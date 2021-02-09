Александра рассказала «Зеленоград.ру», что Евгений приезжал в дом в Рузино за полтора часа до пожара. Уезжая, он обесточил дом. Вскоре ему позвонили соседи, сказав, что дом горит. Пожарных ждали около 45 минут, так как они были на другом происшествии.

На следующий день приехал дознаватель из МЧС. Он сказал, что точную причину пожара установить будет почти невозможно, так как возгорание было слишком сильным. Предположил, что дело в коротком замыкании, но умышленный поджог тоже не исключил. Семья не стала настаивать на доследственной проверке, потому что, со слов пожарных, шансов выяснить причину практически нет.

Теперь им нужно вывозить все, что осталось на пепелище, включая стены: арболитовые блоки (древесная щепа, пропитанная цементом), о выборе которых семья теперь сильно жалеет, не горят, но тлеют до сих, спустя уже неделю после пожара. «Когда мы приехали, смотрим, стены стоят, обрадовались. Думаем, крышу поставим, перекрытия установим, и нормально. А потом Женя ковырнул стену, и блок просто рассыпался в труху», — рассказала Александра.