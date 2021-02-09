Евгений и Александра Романенковы из Зеленограда строили дом в деревне Рузино. На зиму стройку приостановили, чтобы весной продолжить работу. В доме хранились стройматериалы, купленные в кредит, инструменты и столярное оборудование.
Вечером 2 февраля дом начал гореть, соседи вызвали пожарных, но пока они ехали, взорвался газовый баллон, спасать было нечего: огонь уничтожил крышу, окна и «коробку» дома.
На следующий день приехал дознаватель из МЧС. Он сказал, что точную причину пожара установить будет почти невозможно, так как возгорание было слишком сильным. Предположил, что дело в коротком замыкании, но умышленный поджог тоже не исключил. Семья не стала настаивать на доследственной проверке, потому что, со слов пожарных, шансов выяснить причину практически нет.
Теперь им нужно вывозить все, что осталось на пепелище, включая стены: арболитовые блоки (древесная щепа, пропитанная цементом), о выборе которых семья теперь сильно жалеет, не горят, но тлеют до сих, спустя уже неделю после пожара. «Когда мы приехали, смотрим, стены стоят, обрадовались. Думаем, крышу поставим, перекрытия установим, и нормально. А потом Женя ковырнул стену, и блок просто рассыпался в труху», — рассказала Александра.
Номер карты для пожертвований: 4584 4328 2802 5180 (Альфа-Банк), 2202 2008 0330 2734 (Сбербанк). На сегодняшний день семье перевели около 46 тысяч рублей, всего им нужно 500 тысяч, чтобы закрыть проценты по кредиту и основную сумму долга (в кредит осенью покупались стройматериалы, которые лежали на втором этаже сгоревшего дома).