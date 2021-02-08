Комплекс инновационного центра будет состоять из двух зданий в 5 и 11 этажей и объединит различные площадки — от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. Ведёт строительство «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), который вкладывает в этот проект 1,5 миллиарда рублей.

Свою роль сыграет здесь и особая зона, резидентом №1 которой ЗИТЦ является с 2006 года. «Мы в рамках специально созданных условий принимаем на себя обязательства по обеспечению новых объектов капитального строительства на этой площадке, — заявил генеральный директор „Технополис Москва“ Геннадий Дёгтев. — Сделаем всё, чтобы строители работали эффективно, быстро и качественно». Правительство Москвы, как отметил глава ОЭЗ, предъявляет к особой экономической зоне требования по организации развития всех предприятий и при строительстве капитальных объектов: сокращение сроков строительства, применение самых современных технологий.

«Уже 15 лет мы успешно развиваемся вместе с ОЭЗ, построили более 20 тысяч кв.метров площадей для осуществления инноваций при поддержке особой зоны — она нам помогала даже на предварительном этапе строительства новых корпусов. Мы знаем, что совместными усилиями решим любые проблемы, если они возникнут в процессе этого строительства», — сказал в своем приветственном слове генеральный директор ЗИТЦ Сергей Портнов и выразил уверенность, что корпус будет построен в срок.