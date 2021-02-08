Церемония начала строительства Инновационного центра проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров в области электроники состоялась рядом с МИЭТом, на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». К строительству приступили еще летом, анонсировав две тысячи рабочих мест — но сейчас эта цифра сократилась до тысячи. Рассказываем, что именно построят, в какие сроки и для каких направлений.
Комплекс инновационного центра будет состоять из двух зданий в 5 и 11 этажей и объединит различные площадки — от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. Ведёт строительство «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), который вкладывает в этот проект 1,5 миллиарда рублей.
Свою роль сыграет здесь и особая зона, резидентом №1 которой ЗИТЦ является с 2006 года. «Мы в рамках специально созданных условий принимаем на себя обязательства по обеспечению новых объектов капитального строительства на этой площадке, — заявил генеральный директор „Технополис Москва“ Геннадий Дёгтев. — Сделаем всё, чтобы строители работали эффективно, быстро и качественно». Правительство Москвы, как отметил глава ОЭЗ, предъявляет к особой экономической зоне требования по организации развития всех предприятий и при строительстве капитальных объектов: сокращение сроков строительства, применение самых современных технологий.
«Уже 15 лет мы успешно развиваемся вместе с ОЭЗ, построили более 20 тысяч кв.метров площадей для осуществления инноваций при поддержке особой зоны — она нам помогала даже на предварительном этапе строительства новых корпусов. Мы знаем, что совместными усилиями решим любые проблемы, если они возникнут в процессе этого строительства», — сказал в своем приветственном слове генеральный директор ЗИТЦ Сергей Портнов и выразил уверенность, что корпус будет построен в срок.
Первой очередью строительства станет 5-этажный корпус (площадью в 5 508 кв.метров), который рассчитывают ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года — по оценке Геннадия Дёгтева, в нём будет около 300 мест для сотрудников и студентов на обучении и практике. Здание будет расположено за 4-м корпусом МИЭТа, у самого леса.
Планировка и оснащение первого корпуса предполагают интеграцию производственных участков с опытно-конструкторскими отделами. Это даст возможность разработчикам — научным коллективам МИЭТа, ЗИТЦ и завода «Протон» — оперативно отрабатывать, апробировать и внедрять новые технологические решения, от материалов до компонентной базы и законченной аппаратуры, считают в МИЭТе. В итоге повысится инвестиционная привлекательность исследований и разработок, усилятся кооперационные связи между наукой и промышленностью.
«Важным параметром любом разработки в электронике является время вывода новой продукции на рынок, — пояснил ректор МИЭТ Владимир Беспалов. — Чтобы решить эту задачу, разработчикам нужен быстрый доступ к различным технологическим услугам, начиная от разработки интегральных микросхем и заканчивая получением крупных электронных блоков. Наша площадка предоставляет свои технологическими услуги разработчикам из университета и всего Зеленограда, компании и консорциумы „инновационного пояса“ МИЭТа обеспечивают полный цикл поддержки разработок. И нынешняя стройка — продолжение этой логики развития».
По словам Владимира Беспалова, в числе первых новый корпус «заселят» приоритетные для МИЭТа направления — например, биоэлектроника: в университете и в ЗИТЦ достаточно давно и активно занимаются проектами по разработке имплантируемых в человеческий организм электронных устройств, которые выполняют различные функции от мониторинга состояния здоровья до полной замены отдельных органов.
Другая часть проектов будет связана с применением новых технологий 3D-сборки электронной аппаратуры, которые позволяют существенно уменьшить габариты радиоустройств и улучшить их функциональные свойства. Эти и другие приоритетные направления входят в программу развития МИЭТа, с которой университет в ближайшее время готовиться принять участие в конкурсе Минобрнауки.
На втором этапе строительства будет построен 11-этажный административный корпус (площадью в 20 558 кв.метров) — по соседству, между заводом «Протон» и 4-м корпусом МИЭТа. Сроки его возведения будут зависеть от финансирования, пояснил Геннадий Дёгтев, отвечая на вопрос «Зеленоград.ру»: «Строительство будет проходить по очередям, это связано с разумностью финансирования. Начнем с небольшого пятиэтажного корпуса — думаю, в нем будет заложено „сердце“ будущего развития этого центра. Главное, о чем мы договариваемся — что первый корпус после сдачи сразу же начнет эксплуатироваться по прямому назначению, с условиями, которые необходимы для развития».
Во втором корпусе разместятся центры инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров, как сообщает МИЭТ. Здесь же будут развернуты лаборатории для организации проектной деятельности обучающихся, молодых ученых и инженеров под руководством ведущих конструкторов и ученых отрасли. После реализации проекта в центре ежегодно смогут проходить практику и обучение не менее 300 студентов университета, обучающихся по ключевым для электронной промышленности направлениям подготовки.
По словам главы «Технополиса Москва», резиденты ОЭЗ уже сегодня демонстрируют высокий спрос на специалистов нового поколения, сложных инновационных технических специальностей, с новыми возможностями применения образования на практике. «В 2021 году однозначно формируется такой тренд, — подчеркнул Геннадий Дегтев. — И нынешние школьники, которые сейчас только планирует получать техническое образование, могут быть уверены, что оно будет востребовано».
Пул высокотехнологичных компаний вокруг МИЭТа — это хороший пример для будущих выпускников: так может сложиться и их жизнь, добавил Владимир Беспалов. «Мы гордимся своим инновационным поясом, который удалось сформировать вокруг университета, и ЗИТЦ — его ключевой элемент, — констатировал ректор МИЭТ. — Поддерживаем отношения с предприятиями всего Зеленограда, но все-таки компании, находящиеся в непосредственной близости, наиболее тесно взаимодействуют с университетом. Как мы недавно подсчитали, более 2000 человек связано с этим комплексом в рамках практики студентов, их трудоустройства. Многие [миэтовцы] являются владельцами компаний, которые здесь находятся. Все компании на этой площадке динамично развиваются и вписаны в реальные рынки, что очень важно».
МИЭТ планирует увеличивать цифры приёма на бюджетные места, как делал это в течение последних пяти лет — в частности, предполагается увеличить прием в магистратуру: такие студенты, уже практически специалисты, могут практически сразу принимать участие в крупных проектах. По словам ректора, эти планы тесно связаны со строительством нового общежития университета на Солнечной аллее. «Думаю, в ближайшее время мы будем участвовать в таком же мероприятии на открытии стройки общежития, которое нам и позволит увеличить эти контрольные цифры приёма» , — заключил Владимир Беспалов.
В «нулевые» годы весь комплекс зданий ЗИТЦ называли «Технологической деревней МИЭТ». Концепция её застройки сложилась уже тогда, и стартовавшее сейчас строительство — пожалуй, самое долгожданное.
Первое здание Зеленоградского инновационно-технологического центра, созданного в 1998 году — «дом с зелёной крышей» (дом 8 по Солнечной аллее) — было построено и открыто к первому в России Дню науки. «Этот праздник был учрежден указом Ельцина в 1999 году и впервые отмечался в 2000 году именно здесь, в Зеленограде, с участием Владимира Путина, на тот момент исполняющего обязанности президента РФ» , — напомнил гостям торжественной церемонии префект Анатолий Смирнов.
Через два года, 8 февраля 2002-го был заложен первый камень в фундамент соседнего здания, в котором позже разместились Зеленоградский нанотехнологический центр и ряд высокотехнологичных компаний. На этом строительном блоке поставил свой автограф Андрей Фурсенко, будущий министр образования и науки, ныне помощника президента РФ.
К 2009 году уже существовал и проект строительства следующих зданий ЗИТЦ, предполагавший создание трёх отдельных центров — Инновационного центра, Центра специализированной подготовки кадров и Центра трансфера технологий общей площадью около 26 000 кв метров, на более 500 рабочих мест (площади всей «Технологической деревни» при этом должны были удвоиться).
Планировалось, что новые корпуса появятся в рамках создания инфраструктуры ОЭЗ «Зеленоград» на площадке «МИЭТ» с привлечением государственных и частных инвестиций — этого не произошло. Обсуждалась возможность инвестирования и с «Роснано» на старте создания Зеленоградского наноцентра, но в госкорпорации эту идею не поддержали. Тогда в ЗИТЦ приняли решение самостоятельно построить этот комплекса и приступили к поиску соинвесторов.
«Руководители ОЭЗ в то время предрекали нам, что на этом куске земли мы не построим ничего в силу ряда причин, связанных с бюрократическими сложностями, — рассказал Владимир Беспалов, в прошлом генеральный директор ЗИТЦ. — Эти прогнозы не сбылись, причем именно в тесном взаимодействии с ОЭЗ мы эти барьеры преодолели и в итоге стоим сейчас здесь, на старте нового строительства».
В 2017 году ЗИТЦ объявил, что занимается оформлением долгосрочной аренды земельного участка в 13 000 кв.метров на площадке ОЭЗ «МИЭТ», чтобы после этого приступить к проектированию и возведению новых корпусов, а в дальнейшем — «оформить структуру частного промышленного парка, увязав действующий критерий промышленного парка и статус резидента ОЭЗ ТВТ, созданной на территории Москвы», как заявлял представитель компании.