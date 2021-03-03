Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? 03.03.2021 Партнерский материал

Новый продуктовый магазин открылся в торговом центре на Привокзальной площади, 1 — возле станции Крюково. Несмотря на цветочно-конфетное название, здесь обширный и интересный ассортимент, включая фермерские молочные и мясные продукты. Рассказываем и показываем, что там можно купить.

«Барбарис №1» легко найти — магазин находится в центральном торговом ряду, при входе большая яркая вывеска. Войти и выйти можно с двух сторон. Внутри нарядно, чисто и вкусно пахнет.

Представлена удивительно разнообразная — по сравнению с другими магазинами — молочная продукция, от недорогой до фермерской эксклюзивной. Больше тридцати видов сыров, в том числе белорусских. Творог и сметана фасованные и на развес, творожная масса, творожные запеканки с курагой и изюмом, йогурты, молоко, кефир, кисломолочные катык и мацони, масло, в том числе топленое. «Молочка» рязанская, питерская, ивановская, калужская, большой выбор белорусской — «Витебский концерн», «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Рогачевский». Есть также вкуснейший «Мокшанский» творог (Пензенская область). Всё свежее — это принципиальный момент.

Кстати, цены вполне доступные. Например, развесной творог Ивановского комбината — 150 рублей за килограмм. Каждому покупателю при первой покупке любого товара (его цена не имеет значения) выдается скидочная карта — 10% на последующие покупки. Это весьма выгодное предложение.

Отдельно стоит отметить российскую молочную продукцию «Аннушкина ферма» и от Михаила Понарского. Это известные фермерские бренды — молоко, творог, сметана, йогурты, ряженка, сыры. Фермы работают в чистых районах Подмосковья, продукция у них свежайшая и высокого качества, хранится она недолго. Конечно, фермерские продукты подороже, но они того стоят. И разбирают их, надо сказать, хорошо. Обратите внимание — есть и фермерские яйца, 95 рублей за десяток.

Большой выбор мясных изделий: курица, индейка, гусь с яблоками, кролик, говядина, свинина. Деликатесы: бастурма, карбонат, рулеты, а также полуфабрикаты. Разнообразные вкусные колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, грудинка. Здесь также представлена популярная белорусская продукция Брестского и Гродненского мясокомбинатов и не менее востребованные Питерские куры.

Есть бакалея, консервы, крупы, мука, хорошая тушенка, разные соусы и приправы. Продается свежий хлеб зеленоградского 28-го хлебозавода — завоз каждый день. Напитки — квас, минералка, лимонады, соки. В том числе соки в трехлитровых банках — такие достаточно редко встретишь. Это кубанские соки — вишневый, персиковый, грушевый, ежевичный, малиновый и даже березовый. 3 литра сока стоят всего 115 рублей — вкусно и выгодно.

Огромный кондитерский отдел (с него, видимо, магазин начинался, поэтому и называется «Барбарис»), для любителей сладкого — раздолье. Здесь представлены около трехсот видов конфет от фабрик «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевская», а также фабрики «Рахат» (Казахстан). Цены в среднем ниже, чем в сетевых кондитерских, а с учетом 10-процентной скидки покупка будет еще дешевле. Конфеты продаются как на развес, так и в наборах, причем есть красиво и оригинально оформленные — хорошая идея для подарка. К праздникам бывают и эксклюзивные вкусные подарки. Кроме конфет, неплохой выбор выпечки (почти 40 видов), печенье на развес, торты, пирожные, мармелад и разные другие сладости.

Еще один сюрприз для покупателей — бесплатная дегустация в торговом зале. Продукты на дегустацию выставляются разные, так что спешите угоститься, а заодно купить хорошей вкусной еды себе и близким. Тем более, о новом магазине уже узнали местные жители, а некоторые и приезжают туда специально. Так что покупателей хватает, особенно по утрам и вечерам.

Магазин «Барбарис №1»

Адрес: Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1, ТК «Зеленоградский», этаж 1. Время работы — с 8:00 до 21:00

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Метки:
продукты, привокзальная площадь дом 1, Барбарис №1
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