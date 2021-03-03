«Барбарис №1» легко найти — магазин находится в центральном торговом ряду, при входе большая яркая вывеска. Войти и выйти можно с двух сторон. Внутри нарядно, чисто и вкусно пахнет.

Представлена удивительно разнообразная — по сравнению с другими магазинами — молочная продукция, от недорогой до фермерской эксклюзивной. Больше тридцати видов сыров, в том числе белорусских. Творог и сметана фасованные и на развес, творожная масса, творожные запеканки с курагой и изюмом, йогурты, молоко, кефир, кисломолочные катык и мацони, масло, в том числе топленое. «Молочка» рязанская, питерская, ивановская, калужская, большой выбор белорусской — «Витебский концерн», «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Рогачевский». Есть также вкуснейший «Мокшанский» творог (Пензенская область). Всё свежее — это принципиальный момент.