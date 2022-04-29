Лифт с десятью пассажирами упал в 17-м микрорайоне. Они получили травмы, но управляющая компания отрицает падение 29.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Четверо детей и шестеро взрослых спускались на грузовом лифте одного из домов в 17-м микрорайоне. В районе второго этажа лифт затрясся и, не остановившись, упал в шахту лифта. Несколько человек, включая детей, получили ушибы. Однако управляющая компания говорит, что падения не было.

Об утреннем 28 апреля происшествии в седьмом подъезде в доме 37к2 редакции "Зеленоград.ру" рассказала Анастасия, которая ехала в лифте с ребенком. После падения лифт стоял ниже уровня 1-го этажа около сорока минут. Затем кабину подняли на первый этаж и открыли двери. Все разошлись по делам - кто-то опаздывал на работу, детям надо было в сады и школы.

После падения дочь Анастасии пожаловалась на боль в колене, её муж и другие взрослые сказали, что удар отдался в спину. Анастасия с дочерью обратилась в травмпункт, где диагностировали ушил и предложили направить в больницу для поиска скрытых травм. Но ребенок чувствовал себя нормально и от госпитализации она отказалась.

Участники происшествия описывают его именно как "падение", но в управляющей компании "ПИК-Комфорт" сказали "Зеленоград.ру", что "информация о падении не соответствует действительности". По словам представителя компании, лифт просто остановился на первом этаже примерно на 15 сантиметров ниже точной остановки. Причина - ошибки датчика определения этажа. О резком движении кабины в "Пике" умалчивают.

Формально лифт действительно не упал, а в конце концов останавливался. Как выражаются ремонтники-лифтеры, срабатывает «охрана шахты». Но человек, находящийся внутри неожиданно ускорившегося и грохочущего лифта воспринимает это именно как свободное падение.

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Сейчас все устройства исправны, лифт работает в штатном режиме. В управляющей компании отметили. что все лифты проходят регулярное техническое обслуживание, а также обвинили пассажиров в поломках: "Не всегда эксплуатация лифтов жителями соответствует правилам". Как неправильная эксплуатация со стороны жителей может привести к отказу датчика, не пояснили.

Однако похожие происшествия случаются регулярно. Например, в начале апреля аналогичный случай был в соседнем, восьмом, подъезде того же дома, рассказали в чате микрорайона. В управляющей компании говорят, что это было застревание и они отреагировали на заявку в течение десяти минут.

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«Мы уже устали писать заявки по поводу этих лифтов, — говорит житель под именем Karamelka, — живем на втором этаже и лифты регулярно проезжают мимо: то на третий увезут, то на девятый… И очень часто большой лифт вообще не хочет меня возить, думает что он пустой, приходится ждать людей чтобы уехать с первого этажа. На заявки отвечают что все исправили, но ничего не меняется».

Другая участница последнего инцидента, Ирина, собираются написать жалобы во все инстанции и просит соседей не быть неравнодушными и тоже написать, чтобы больше обращений было. Но рекомендуют не писать в управляющую компанию «ПИК-Комфорт», которая «лишь затыкает симптомы и рапортует о технически исправном состоянии». Эффективней обращаться на портал «Наш город» или в Мосжилинспекцию.

Но если происшествий с лифтами действительно так много, как говорят жители, то жалоб на них гораздо меньше. Например, на портале «Наш город» за последние несколько месяцев не было ни одной жалобы, связанной именно с техническими неисправностями лифтов. В префектуру жаловались один раз — в конце февраля сообщали о проблеме в седьмом подъезде дома 33к5: «Лифт при движении издает ужасный скрежет, дергается, меняет скорость движения, двери лифтов не закрываются плотно до конца, при закрытии гремят и шатаются в разные стороны». После жалобы лифт отрегулировали.

Падения лифтов, которые специалисты-лифтеры не считают падениями, происходят иногда и в других микрорайонах. Например, два года назад несколько подобных случаев было в 23-м микрорайоне. Тогда причина была в повышенной влажности в шахте лифта. Четыре года назад упал в шахту лифт в 11-м микрорайоне — внутри были мама с двухлетней дочкой, женщина сильно ударилась ногами.

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Метки:
происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), лифты
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