Об утреннем 28 апреля происшествии в седьмом подъезде в доме 37к2 редакции "Зеленоград.ру" рассказала Анастасия, которая ехала в лифте с ребенком. После падения лифт стоял ниже уровня 1-го этажа около сорока минут. Затем кабину подняли на первый этаж и открыли двери. Все разошлись по делам - кто-то опаздывал на работу, детям надо было в сады и школы.

После падения дочь Анастасии пожаловалась на боль в колене, её муж и другие взрослые сказали, что удар отдался в спину. Анастасия с дочерью обратилась в травмпункт, где диагностировали ушил и предложили направить в больницу для поиска скрытых травм. Но ребенок чувствовал себя нормально и от госпитализации она отказалась.

Участники происшествия описывают его именно как "падение", но в управляющей компании "ПИК-Комфорт" сказали "Зеленоград.ру", что "информация о падении не соответствует действительности". По словам представителя компании, лифт просто остановился на первом этаже примерно на 15 сантиметров ниже точной остановки. Причина - ошибки датчика определения этажа. О резком движении кабины в "Пике" умалчивают.

Формально лифт действительно не упал, а в конце концов останавливался. Как выражаются ремонтники-лифтеры, срабатывает «охрана шахты». Но человек, находящийся внутри неожиданно ускорившегося и грохочущего лифта воспринимает это именно как свободное падение.