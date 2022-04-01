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Что будет с ремонтом лифтов в жилых домах из-за санкций? Выяснили в зеленоградской администрации и обслуживающей компании 01.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Поставки западных производителей лифтов приостановлены из-за политической обстановки. Американская Otis не принимает новые заказы. В Зеленограде есть лифты этой фирмы, но в префектуре и в обслуживающей компании говорят, что проблем с комплектующими пока нет. Специалисты отмечают, что импортные детали заменят на отечественные без ущерба качеству, а вот с электроникой могут быть проблемы. Мэрия обещает поддержать лифтовую отрасль.

В зданиях нашего города более 3300 лифтов, из них 3% (108) обслуживает Otis — большая часть этих лифтов находится в 3-м и 20-м микрорайонах, а также в промзонах, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Не ответив на вопрос, есть или сейчас или будут в перспективе какие-то проблемы с обслуживанием лифтов или их заменой в рамках программы капремонта жилых домов. Впрочем, сама компания Otis сообщает, что продолжит техобслуживание уже работающего в России оборудования. И лифты этой марки стоят по большей части в нежилых зданиях.

90% лифтов в округе (они находятся во всех микрорайонах, кроме 17-го) обслуживает компания «СП Практика» — это техобслуживание, монтаж, замена и капремонт лифтового оборудования. Сейчас все комплектующие в наличии, подтвердили на предприятии.

Что будет дальше, когда они кончатся, — пока определенности нет. В мэрии намерены сократить импорт в ЖКХ долгосрочными заказами для отечественных предприятий. «Отдельный долгосрочный заказ будет сформирован на поставки лифтов и запчастей к ним, чтобы обеспечить безусловную надежность этой чувствительной техники», сообщил мэр Сергей Собянин.

Лифты, произведенные западными компаниями, в России используются прежде всего в коммерческом строительстве — в частности, в торговых и бизнес-центрах, высотных зданиях, в элитном жилье. В массовом сегменте ставят лифты отечественных производителей. По данным «Российского лифтового объединения», доля импортных деталей в российских производствах лифтов составляет около 30%. В основном это лебедки, которые поднимают кабину лифтов. Российские производители чаще всего закупают их в Италии, Корее, Китае и Турции, пишет РБК. В России есть заводы, которые готовы изготавливать лебедки для лифтовой отрасли. «Но здесь нужна будет поддержка Минпромторга как с точки зрения гарантирования объемов заказов, так и денег на модернизацию», — считает гендиректор «Российского лифтового объединения» Петр Харламов.

«Импортные комплектующие могут быть заменены на отечественные аналоги без ущерба качеству продукции, — прокомментировали „Российской газете“ ситуацию на Щербинском лифтовом заводе. — Работа по замене импортных комплектующих на российские разработки, которые станут полноценными аналогами, началась еще в прошлом году. Дефицит импортных составляющих возможен, но мы прорабатываем все пути замещения».

Чипы для лифтов завозят в основном из Тайваня и Китая. «К сожалению, азиатские производители в той ли иной мере тоже опираются на западные, в первую очередь, американские технологии и лицензии, поэтому спрогнозировать их поведение на фоне развернувшейся санкционной войны проблематично», комментирует Харламов. И отмечает, что сейчас у российских производителей есть запасы чипов на 3-6 месяцев, но как будет развиваться ситуация дальше, пока неясно.

«Национальный лифтовой союз» и «Российское лифтовое объединение» направили в правительство предложения о поддержке лифтовой отрасли. В частности, предлагают финансировать замену лифтов в жилых домах из бюджета, ввести налоговые льготы для подрядчиков, занимающихся заменой лифтов в жилых домах, поддержать работу Карачаровского механического завода, вернув его в перечень системообразующих предприятий Москвы. А кроме того, принять меры к «развитию российской микроэлектронной промышленности для производства процессоров, контроллеров и других компонентов» и одновременно снизить возможные таможенные пошлины, ограничения, запреты или задержки поставок микроэлектронных компонентов из Китая и других дружественных стран.

В планах на 2022-2023 годы была замена лифтов в более, чем пятидесяти корпусах: дом 9 на Березовой аллее, дом 3 на площади Юности, корпуса 107В, 107 Г, 145, 146, 147, 148, 162, 200А,Б,В, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 301А,Б, 302А,Б, 329, 333, 334, 339Б, 345, 352, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 403, 409, 415, 424В, 448, 451, 453, 456, 613, 701, 802, 803, 828А, 828Б, 834А,Б,В, 1805, 1811.

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Метки:
лифты, сюжет: конфликт* с украиной 2022, санкции
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Обсуждение
Жора Тыковлев
Вчера, 16:32
В 18 м/районе заменили лифты производства фирмы "Мослифт" , Название "Стриж". шикарные машины, любо дорого посмотреть(тьфу, тьфу, тьфу!)
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